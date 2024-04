Obhájci absolutníhose odvolávají na to, že přetížení zaměstnanci velkých obchodů potřebují aspoň někdy klid na odpočinek. To je falešný argument. Naopak mnozí zaměstnanci supermarketů o svátcích slouží rádi - vydělají víc peněz. A co pak prodavači v obchůdcích, na benzinkách, číšníci, a když trochu přeženeme i lékaři a sestry? Neměli by mít taky povinné volno?