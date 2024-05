Ne, řekli téměř jednohlasně čtenáři. Se zvyšováním věku odchodu do důchodu dle ankety Deníku rozhodně nesouhlasí. Proti je třiadevadesát procent z více než 17 tisíc hlasů. Podobně pak vypadá i hlasování o jednotlivých pro a proti. Například s argumentem, že lidé se dožívají vyššího věku ve zdraví, souzní jen asi každý desátý člověk.

Zdrcující poměr vládne i mailům, které redakce obdržela, či diskusi pod článkem a na sociálních sítích. „Řeči o prodloužení věku dožití jsou k smíchu. Jaké to dožití je, vidím kolem sebe, většina lidí po šedesátce je unavená, ozývají se různé neduhy. Dle statistik se přes osmdesát let věku dožije jen málo lidí, natož tak ve zdraví. Ostuda,“ píše například Světlana Juráčková.

Řada lidí poukazuje také na své pracovní zkušenosti. „Kdo tohle vymyslel? Dělám v Tesco supermarketu 12 let a mám už teď hodně zdravotních problémů a nedokážu si představit po 65 letech někde běhat na kasu vybalovat a dělat vše, co k tomu patří. Proboha, kam se ten svět řítí,“ bojí se Dana Havlová.

Jen nepatrné množství ohlasů pak vládní reformu podporuje. „Ať se nám to líbí nebo ne, není jiná varianta. Buď se penze budou snižovat, nebo oddalovat,“ myslí si Jaroslav Hlaváček.

Zvýšení věku, ve kterém můžeme odejít do důchodu, je nejspornějším bodem penzijní reformy, kterou se snaží prosadit vláda. Argumentuje stále se zvyšujícím schodkem důchodového účtu. Ten loni dosáhl 73 miliard korun. Další nárůst by znamenal, že nebude na penze pro mladší generace. Opozice zásadně nesouhlasí a ohlašuje, že pokud vyhraje příští parlamentní volby, reformu zruší. Přesto je takřka jisté, že sněmovna zákon schválí, protože v ní má vláda pohodlnou většinu.

Z redakční pošty a diskuse pod článkem

(redakčně upravováno)

Jan Šindelář: Loni mi dosloužil člověk jako celek

Tento měsíc už bych byl důchodce. Takto až v 65, dá-li příroda. Pokud se na to podívám, tak loni mi dosloužil člověk jako celek. Oči, které celý život za nic nestály, cévy nadranc u abstinenta a nekuřáka, kterému pohyb není cizí, pohybový aparát má také dost. Takže má životní náplň teď pár let bude vyplněna plížením se po doktorech, neschopenkami a pobytem na pracáku. Někteří by rádi řekli, že do důchodu půjdu z LDN. Se státem jsem na startu uzavřel smlouvu, že si budu ničit zdraví při tvorbě HDP, případně při jím uložených povinnostech, a za to v 60 půjdu do důchodu, na který jsem si vydělal. A když jsem ze své strany plnil smlouvu se státem, tak najednou stát o ničem neví. Od roku 1986 mi začal počítat zaplacené sociální pojištění, abych splnil podmínku věku až v 65 letech. A těch předchozích zaplacených 7 let jako co? Mám si spořit na svůj důchod a vůbec se starat sám o sebe. Proč ne, s tím souhlasím. Ale až mě stát tělesně uvede do původního stavu, když jsem se nečekaně nadměrně opotřebil vytvářením HDP. Já smlouvu plnil, a když ji má začít plnit stát, tak sbohem a šáteček? Já pán, ty pán?

Světlana Jurásková: Mám odpracováno 40 let bez přerušení

Vážení, to, co dělá naše současná vláda, je pouhé okrádání pracujících lidí. Nechápu, zač nás zodpovědné trestá. Základní školu jsem ukončila ve třinácti letech (devátý ročník byl v té době zrušen). Od září jsem pak nastoupila do učebního oboru, dodělala nástavbu při zaměstnání, pracovala, přivedla na svět dvě děti (mimochodem obě již vykonávají zaměstnání). Letos bez přerušení odpracováno 40 let. Za odměnu mě a všem podobným lidem dává vláda takovéto podmínky?

Řeči o prodloužení věku dožití jsou k smíchu. Jaké to dožití je, vidím kolem sebe, většina lidí po šedesátce je unavená, ozývají se různé neduhy. Dle statistik se přes osmdesát let věku dožije jen málo lidí, natož tak ve zdraví. Ostuda. Zároveň je odporné, jak tato doba poštvává proti sobě mladé a staré. Žádná úcta. Proto zásadně nesouhlasím se změnami takzvaných parametrů. Ať se vláda nejprve zaměří na své skandály a zlodějiny, rozhazování peněz za neoprávněné sociální dávky, podporu všech okolo, jen ne vlastních občanů, a bude na důstojné důchodové zajištění.

Břetislav Grüner: Lidé nad 65 let budou na pracáku

Vláda argumentuje zvyšujícím se věkem dožití. Ale v jakém stavu se lidé vyššího věku dožívají? Často už na svoji práci fyzicky či psychicky ani nestačí. Nehledě na to, že řada zaměstnavatelů starší lidi ani zaměstnat nechce. Tak co bude platný zákon, když nebude tak jednoduché jeho dodržení? Co budou platní lidé nad 65, kteří stejně budou na pracáku? Existují jistě výjimky, kdy je i starší člověk zdatný, ale zdaleka to není pravidlem.

Zdenka Řehoušková: Už teď pociťuji únavu

Je mi 47 let a od 17 let dělám manuálně, mám dvě děti a nikdy sem nebyla na úřadu práce. Už teď na sobě pociťuji únavu a občas mě něco bolí. Jak mě asi všechno bude bolet za 10-15 let? Všichni manuálně pracující budou v 60 letech, a možná už dřív, z nějakých důvodů na neschopence. Nechápu, jak tohle mohl někdo vymyslet. Jo ten, co dělá za stolem a rukou nehnul, jedině ten.

Adresa: medved.z.p@seznam.cz: Musel jsem do předčasného důchodu

Mám uznáno 43 let. Protože se mi po padesátce začal zhoršovat zdravotní stav, šel jsem do předčasného důchodu. Za to jsem přišel trvale o devět procent z částky. Před odchodem do penze nám rozkradli firmu, a tak jsem se musel přihlásit na pracák. Jen jsem se chodil hlásit, protože pro mne nic neměli. Údaje vyvěšené na chodbě byly zastaralé a neplatné. Tak jsem sám psal, volal a navštívil mnoho firem, ale nebyl jsem pro ně věkem přínosný. Většinou to dopadlo tak, že mi řekli: My to zvážíme a ozveme se vám. Neozvali se ani náhodou. Tak jsem tlačil na pracáku na pracovnici, že si udělám rekvalifikaci. Odvedla mě k jiné, která to měla na starosti. Tato mi rovnou řekla, že mi ji nenabídne, protože již nejsem perspektivní. Takže jsem sám práci sháněl, až se mi to podařilo, že jsem si ji sehnal sám. Protože jsem měl srdeční arytmii, požádal jsem o předčasný důchod. Odměnili se mi tím zkrácením. Že jsem pracoval tolik let a jako málokdo, to je nezajímalo.

M. Kozelský: Zbude invalidní důchod

Prodlužování odchodu do důchodu nad 65 let je nesmysl. Znamená to, že značná část populace přejde na invalidní důchod. Ten budou živit ti, kteří se zaťatými zuby v pracovním procesu zůstanou.

Vojtěch Duba: Nikdo mě nezaměstná

Odchod do důchodu v 65 letech je podle mě až dost, je mi 71, jsem starobní důchodce a rád bych pracoval, ale nikdo mě nezaměstná kvůli ročnímu limitu hodin. 300 hodin za rok je velmi málo. To jsem schopen vyčerpat za dva měsíce, a co dál? Nad tím zřejmě nikdo nepřemýšlí, takový pracovník je přitom pro firmu naprosto nerentabilní!

Jaroslav Hlaváček: Není jiná varianta

Ať se nám to líbí nebo ne, není jiná varianta. Buď se penze budou snižovat, nebo oddalovat.

Jan Vacula: Není to reforma

Nazývat reformou zvýšení věku odchodu do důchodu a snížení částky penze může jen blázen. Pokud bych se v padesáti dověděl, že půjdu později do penze, ale částku, kterou odvádím do společného systému, mi budou připisovat na můj účet, to by byla motivace k delší pracovní aktivitě (a taky možnost pozdějšího snižování výplaty penzí). Takto to je paskvil.

P. Krušnohorský: Nezvyšujme věkovou hranici

Můj otec šel do důchodu v 55 letech. Já jsem ve starobním důchodu přes 5 let a šel jsem do něj v 65 letech. Další vývoj důchodově-existenčního bytí je ekonomicky těžko udržitelný, ale i tak je zapotřebí dál už nezvyšovat věkovou hranici. Sebevíc pracující důchodce opravdu nemůže změnit současný šílený antisociální trend, který upřednostňuje lidi neproduktivní (politiky apod.), kteří si nastavili důchodový systém k obrazu svému.

Zbyněk Koutný: Jedině na osobní účet

Jediná reforma by byla každému připisovat odvedené pojistné na jeho osobní účet. A potom řešit určitou část solidarity s těmi, co vydělávali míň. Ale ne že to všechno hodím do jednoho pytle a z toho rozděluji i nemakačenkům.

Dana Havlová: Už teď mám hodně zdravotních problémů

Kdo tohle vymyslel? Dělám v Tesco supermarketu 12 let a mám už teď hodně zdravotních problémů a nedokážu si představit po 65 letech někde běhat na kasu vybalovat a dělat vše, co k tomu patří. Proboha, kam se ten svět řítí.



Ohlasy ze sociálních sítí

(redakčně upravováno)

Chtělo by to spíš statistiky, kolik procent lidí ve věku nad 65 let je relativně zdravých. Dále by to chtělo informace, v jakých firmách a na jakých pracovních pozicích budou uchazeči o zaměstnání ve věku nad 65 let žádaní.

Určitě ne!

A jaká bude asi kvalita práce těchto lidí?

Ne. Za komunistů to bylo správně nastavené.

Mělo by to být do 65, jak to je.

Bohužel se asi bude muset. Populace stárne a na důchodce nemá kdo dělat. Měli si asi udělat více dětí a ne teď obviňovat stát. Je mi 56, takže taky nejsem žádný mladík.

Myslím, že by se věk neměl zvyšovat. I tak už bude mít spousta lidí ze zdravotních důvodů problém vykonávat svoji práci.

NE!!! Vidím to okolo, není to často hezké pokoukání. Každý to sice máme jinak, ale produktivita, ta je rozporuplná. Člověk má jíž nejlepší roky pryč a má právo na zasloužený odpočinek. Obzvláště, když poctivě pracoval!!! V důchodu budeme rozhodně méně, než jaký je čas námi strávený v práci.

To si člověk neužije život. Jenom práce, práce a práce, do 65 max. Někteří se toho důchodu ani třeba nedočkají, ten, kdo chce, může přece pracovat i při důchodu, ne? Šedesát pět je tak akorát na odpočinutí…

Před chvilkou jsem četl, že v Rusku počítají, že většina mužů se důchodu nedožije, a jak je vidět, pořád je to náš vzor! Státní kasa si nechá peníze za platby na důchod a rozdají si je politici na platech! Dělal jsem mistra 40 lidem a z nich se 60 let nedožilo pět. Podle věku dožití by měly jít ženy do důchodu oproti mužům o osm let později. Tak v 73 letech? Učitelky můžou dělat do 90 let.

Kdo chce, ať dělá, až padne… A nechte lidi v klidu dožit a hlavně si užít… Málo jsme se nadřeli… Chodím jen po pohřbech, všichni od 50 roků do 63, je mi z toho smutno.