Každá světová sportovní událost je soupeřením států.zvláště. Jejich pořadatelé se snaží „vytáhnout“ před zbytkem světa. Politické bojkoty her známe z nedávné minulosti (Moskva, Los Angeles). Rozhodování olympijského výboru o tom, kde se hry budou konat, je vysoká politika. O to spíš by bylo oprávněné vyloučit sportovce státu, který přepadl svého souseda.