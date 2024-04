Tři čtvrtiny hlasujících v anketě Deníku.cz souhlasí s tím, aby prodejny s plochou nad dvě stě metrů čtverečních zůstaly o některých svátcích zavřené. Staví se tak proti iniciativě dvou poslanců ODS, kteří chtějí i majitelům velkých obchodů dát možnost, aby sami rozhodovali, kdy otevřou.

Tři čtvrtiny hlasujících v anketě Deníku.cz souhlasí s tím, aby prodejny s plochou nad dvě stě metrů čtverečních zůstaly o některých svátcích zavřené. Ilustrační snímek | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Mnozí, kteří nám napsali, by navíc nezůstali jen u části svátečních dnů: „Všechny obchody mají mít o svátcích zavřeno, stejně tak i v neděli. Pokud to funguje v jiných zemích, není důvod, aby to nefungovalo i u nás,“ soudí například Anna Pionteková.

Menšina, která je naopak pro volnou otevírací dobu, argumentuje zejména tím, že stát nemá právo rozhodovat za majitele obchodu. „Hlavně by o tom neměla rozhodovat strana a vláda - politici… Proč to ‚demokraté‘ - ‚pravicová‘ ODS dávno nenavrhla zrušit!? Protože to není pravice, ale pokrytci, co jen v opozici vykřikují - méně státu!“ píše Eduard Blažek.

Měly by obchody zůstat otevřené o všech svátcích? Redakce se pokusila popsat argumenty pro a proti:

Mají mít po všechny svátky otevřeno i velké obchody? Přinášíme argumenty

Do této chvíle hlasovalo přes 6600 čtenářů. Podpora svátečního volna je přitom v anketě Deníku o něco vyšší než v bleskovém velikonočním průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. I z něj ale vyplývá, že většina lidí si na to, že o některých svátcích je otevřeno, a o jiných ne, zvykla.

Zákon, ze kterého vyplývá například to, že na Velký pátek je možno nakupovat všude a na Velikonoční pondělí nikoliv, schválila v roce 2016 Poslanecká sněmovna.

V Evropské unii nejsou žádná jednotná pravidla. Zatímco v Německu a Rakousku zavírá v neděli a ve svátek převážná část velkých obchodů, i v silně katolických zemích, jako jsou Itálie a Irsko, je otevírací doba naopak neomezená. Jinde, jako v Belgii a Lucembursku, pak platí různá, dosti složitá, pravidla.

Z redakční pošty a diskuse pod článkem

(redakčně upravováno)

Vladimír Hubálovský: Ať si jdou poslanci prodávat sami

Ti experti, co propagují prodej o státních svátcích a nedělích, ať to jdou dělat oni sami a jejich manželky!!! Žádná chalupa a víkend! Ženy a matky snad mají také nárok na volno o svátcích, lze snad nakoupit ve všední den!!!

Zdeněk Dvořák: Jeden den lidé přežijí

Zelený čtvrtek, obchody narvané, Velký pátek brzy po ránu to ještě šlo, Bílá sobota plno už od rána a na Velikonoční neděli bude také ještě otevřeno. Proč by nemohlo být o Velikonočním pondělí a i o několika dalších svátcích zavřeno? Lidé měli plné koše, nákupy za tisíc a více korun, tak snad jeden den zavření v pohodě přežijí.

Jana Hrbková: Kupující mají rozhodovat

Lidé si sami mají regulovat, kdy půjdou nakoupit, a kdy ne. Je to nesmysl, aby byly zavřené obchody. Lidovci si vymýšlejí nesmysly. Nejsou v katolické zemi!

Anna Pionteková: Zavřít vše o svátcích i v neděli

Všechny mají mít o svátcích zavřeno, stejně tak i v neděli. Pokud to funguje v jiných zemích, není důvod, aby to nefungovalo i u nás.

Eduard Blažek: Ať nerozhodují politici

Hlavně by o tom neměla rozhodovat strana a vláda - politici… Proč to „demokraté“ - „pravicová“ ODS dávno nenavrhla zrušit!? Protože to není pravice, ale pokrytci, co jen v opozici vykřikují - méně státu! Méně přerozdělování! Nízké přímé daně! A? A nic, opak konají…

Pavel Koudele: Na vsi se nikdo nehroutí

U nás na vsi mají v sobotu do 11:00 a v neděli a na svátky zavřeno. Nikdo se nehroutí, že si nemůže nakoupit. Proč by to nešlo i v marketech? Vše je jen o majitelích a touze po mamonu.

Miroslav Vonášek: Na svátek práce otevřeno, a jindy ne?

Měla by být určena jenom doba, kdy má být otevřeno. Aby si zvláště v menších městech a vesnicích mohli lidé nakoupit, kdy potřebují. Proč nařizovat uzavření. Je nesmysl, že je na Svátek práce otevřeno, a v obyčejné svátky zavřeno.

Helena Novotná: Tlustí vydrží

Nejvíc narvané košíky mají ty nejtlustší rodiny. Tak ty snad vydrží, když bude pár dní zavřeno.



Ohlasy ze sociálních sítí

(redakčně neupravováno)

Supermarkety a všechny obchody kde pracuje český personál by měly mít ve všech svátcích a každou neděli zavřeno a v sobotu otevřeno pouze do 12:00. Jako v ostatních civilizovaných zemích.

Já bych zavřela i hotely, benzinky, muzea, hospody… Tam všude pracují také lidé s rodinami. Nevím, proč se řeší právě a jen prodavači? Při nástupu přece vím, do čeho jdu.

Jakékoliv omezování je ukrajování svobody podnikání.

Ať si to obchody rozhodnou samy.

Je mi to vcelku jedno a nechápu věčné dohady. Když bude otevřeno, nejspíš to využiji, protože mám ráda čerstvé věci a při mém pracovním rozvrhu mi to občas bodne. Když nebude otevřeno, připravím se na to.

Má to být věc soukromníka. Pokud chce mít o svátku otevřeno, nechť má. Jeho věc. Fakt nevím, proč by se mu do otevírací doby měl bolševicky mluvit stát… Leda by mu ztrátu kompenzoval dotací.

Zavřeno všechny svátky!! A obchody v sobotu do 12 a neděle zavřeno.

Ať si obchody otvírají, kdy chtějí. Proč na to musí být zákon?!

Zeptejte se těch zaměstnanců velkých obchodů, jestli chtějí makat o svátcích, nebo si raději dopřejí volno.

Ano, mají mít zavřeno. Prodavačky si odpočinou a lidé budou víc chodit na procházky.

Otevírací dobu by si měl určovat prodejce, já jsem pro tuto možnost. Tedy za mě ano, mají být všechny obchody a služby otevřené, těch 200 metrů je nesmysl. Nahrává to akorát šedé ekonomice, především večerkám, které si s daněmi moc hlavu nelámou.

Zavřeny už tak jsou lidi rozežraní až hrůza a neuměj se chovat.

Není důvod mít otevřené obchody o svátcích a v běžnou neděli, to samé.

Ano, vždy zavřeno. Jste moc rozmlsaní. Prý lidi nemají peníze, ale do obchodu by chodili pořád.

Zavřít o svátcích, ať si prodavačky odpočinou, i neděle bych nechala zavřené. Kdysi bylo jen v sobotu do 12 a přežili jsme. Státni svátek má svůj význam a mělo by se odpočívat nebo si ho užívat s rodinou.

Nevím, proč musí mít ve svátek otevřeno i obchody bez jídla. Lidi courají a jen otravují. Nechápu, že se jim chce vůbec vstávat a zevlovat jen tak po obchodech.

Já jsem pro zavřít všechny obchody na všechny svátky! Nenažrané řetězce a někteří obchodníci by si měli uvědomit, že na světě nejsou jen prachy, ale také rodiny, děti, zvířata, sport, příroda, odpočinek atd… na toto už nemá nikdo čas a svátek má nějaký důvod, proč obchody zavřít… lidí už neumí nic jiného, než bloncat celý den po obchodech.

Zavřel bych na všechny svátky. Nejhorší je, že lidi si stěžují na málo času pro rodinu. Když pak mají volné svátky šup jdou zevlovat do krámu. Prodavači si ty volné svátky užijí daleko víc.