Politiky s majáčky nechceme. Tak se vyjádřili čtenáři v anketě Deníku, v níž se dosud sešlo více než 5300 hlasů. Pro to, aby si členové vlády na silnici dál mohli zajišťovat přednost blikajícím výstražným zařízením, byl jen přibližně každý dvacátý hlasující. Naprosto jasno bylo i v názorech na jednotlivé argumenty. Že majáček bývá zneužíván, si myslí 585 čtenářů, proti bylo pouhých 23. „Nejsou to nadlidé,“ konstatoval jeden z odpovídajících.

Vypadá to, že čtenáři Deníku jsou na politiky přísnější než většina veřejnosti. Podle průzkumu agentury STEM/Mark z letošního roku s tím, aby členové vlády mohli jezdit s majáčkem na autě, nesouhlasily přibližně dvě třetiny dotázaných (na rozdíl od ankety jsou průzkumy veřejného mínění postaveny na vědeckém základě a s mírnou odchylkou odrážejí skutečné mínění obyvatel). V naší anketě spojené s dalším dílem seriálu Černá a bílá ale privilegium politiků odsoudila drtivá většina dotázaných. „Jsou to lidi jako já a já nemůžu jezdit s majáčkem. Tak proč oni?" vyjádřil se například Miroslav Díkovský.

I tentokrát se ale objevily i opačné názory. „Ať si na maják jezdí, když toho je třeba. Já bych byl radši, kdyby každý jeden z nich odváděl prvotřídní práci ve prospěch vlastního lidu,“ napsal Kristian Hamr. Na to, že stát má větší problémy než přednostní jízdu členů vlády, upozornili kromě něj i další čtenáři Deníku.

Diskuse o jízdách politiků s majáčkem znovu vyvolal především případ ministra školství Mikuláše Beka, který s výstražným zařízením jel záchranářskou uličkou po dálnici D1, když mířil z Prahy domů na Moravu.

ANKETA: Zrušili byste právo členů vlády jezdit s majáčkem? 27. června 2024 | Video: Deník/Kateřina Součková

Ohlasy z mailu a diskuze pod článkem

(redakčně jazykově a stylisticky upravováno)

Petr Skácel: Chlapci na to nemají

Ministři používající majáček ukazují jen to, že jsou neschopní chlapci. Schopný člověk nikdy nespěchá, protože ví, co, kdy a jak má udělat. Právo na majáček bych ale vlastně prozatím nezrušil, ať se chlapci ukazují, že nemají na to nás nyní vést. Podobně se před rokem 1989 chovala tehdejší novodobá šlechta. Navzdory tomu, že podobné projevy nadřazenosti nejsou u šlechty, tedy u těch skutečných šlechetných, zaznamenány. V tomto směru existuje stále platné moudro: Největší nemorálnost je zabírat místo, které nemohu vyplnit - Napoleon Bonaparte. Pokud je někdo z vedení státu až tak neschopný, měl by odpočívat. Nemůže být u přeměn, které se v této závadné době nutně dostaví.

Miroslav Díkovský: A proč bych taky nemohl mít majáček?

Zrušil bych to, ministři a senátoři jsou lidi jako já a já nemůžu jezdit s majáčkem. Tak proč oni?

Kristian Hamr: Ať na maják ale také pořádně pracují

Ať si na maják jezdí, když toho je třeba. Já bych byl radši, kdyby každý jeden z nich odváděl prvotřídní práci ve prospěch vlastního lidu. To ale o té současné partě neplatí.

Diskusní příspěvek číslo 343319: Měli by umět plánovat čas

Ano zrušil, naši politici by si měli umět plánovat svůj čas, mají na to i mnoho lidí. Nejsou to nadlidé. Pokud by bylo něco opravdu mimořádně vážné a naléhavé, mohou použít služby policie.



Nahrává se anketa ...

Ohlasy ze sociálních sítí

(stylisticky upravováno)

Proč by měli mít práva pouze členové vlády? Při jejich platech mají "právo" na příspěvek na bydlení. Proč jim nestačí max 2 pokoje + kuchyň? Proč nemáme my voliči právo odvolat předčasně členy vlády, když se zjistí, že před volbami slibovali lidem jak se vše změní, co napraví… a když se dostanou do funkce, tak lžou? Proč by právo mělo být pouze pro někoho?

Je mi jedno jestli jezdi s majáčkem, nebo bez.

Naše republika má větší problémy než papaláše na ministerstvu školství. Tohle je jen taková pseudokauza, aby bylo do koho kopat. Jízda s majáčkem, nebo bez něj, je v přínosu pro tuto republiku nicotná.