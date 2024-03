Ruský útok proti Ukrajině odvanul pocit bezpečné Evropy. Otázka, jak posílit obranyschopnost země, se dostala do popředí. Vojáci i politici se shodují, že současná profesionální armáda není schopna čelit silnému útoku. Do hry se znovu dostaly úvahy o povinné vojenské službě.

Anketa: Má stát znovu zavést povinnou vojenskou službu? 29. února 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Obrana státu není jen záležitostí armády, řekl nedávno prezident Petr Pavel a mluvil o administrativních odvodech. Ačkoliv to u řady lidí vyvolalo zmatek, neznamená to návrat k povinné vojenské službě. „V žádném případě se nechystá zavedení povinné vojny,“ uklidnila ministryně obrany Jana Černochová. Administrativními odvody by stát jen zjišťoval, kolik občanů a v jakém oboru by bylo možno mobilizovat. V souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině se stále častěji mluví o tom, že dvacet osm tisíc vojáků z povolání je k obraně země málo.



Názor společnosti na skutečné odvody je rozdělen. Podle Výzkumníku Seznamu s nimi souhlasí 43 procent dotázaných, 45 procent je proti, ostatní nemají názor. Počet pro je překvapivě vysoký, od úplného zrušení vojny přece uplyne na konci roku dvacet let. Takzvaná branná povinnost nikdy zrušena nebyla. Mají ji všichni občané od osmnácti do šedesáti roků. V případě ohrožení země může vláda rozhodnout, jaké ročníky, případně profese povolá do služby. Existuje mobilizační plán, ten je však neveřejný. Otázkou je, jak by byli odvedenci vycvičeni. Nejen na Ukrajině se ukazuje, že v moderní válce jsou špatně vycvičení lidé doslova onou „potravou pro děla“.

K všeobecnému překvapení by minimálně polovina obyvatel ČR návrat povinné vojny přivítala, ukázaly loňské průzkumy:

Na druhou stranu byla profesionální armáda dlouhodobě špatně financována. Náčelník generálního štábu Karel Řehka mluví o tom, že byla „ohlodána na kost“. Do roku 2030 má vzrůst počet vojáků z povolání na 30 tisíc a aktivních záložníků ze současných čtyř tisíc na deset tisíc. Ani to by v případě napadení země nestačilo, přestože vláda Petra Fialy chce letos splnit podle závazků v NATO dvě povinná procenta z rozpočtu pro armádu. A odhodlala se k nákupům nejmodernějších zbraní jako stíhaček F-35.

Stát uvažuje o tom, jak motivovat lidi, aby se více zapojili do obrany státu. Byl zaveden institut dobrovolného předurčení. Člověk, který souhlasí s tím, že může být odveden i v době míru, dá úřadům své zdravotní údaje a seznámí je se svými profesními předpoklady.