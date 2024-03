Co chvíli hlásili cvičný bojový nebo ostrý poplach. Zjistil jsem, že se dá opravdu vyčerpáním usnout i za chůze. To nám v obsáhlém dopise napsal Jan Šindelář, který se podobně jako tisíce dalších rozhodl odpovědět v anketě Deníku o povinné vojenské službě. Vlastní zkušenosti jistě ovlivňují i postoje mnoha dalších z přibližně jedenácti tisíc lidí, kteří se zatím pro deník.cz k problematice vyjádřili. Pětapadesát procent čtenářů je přitom pro zavedení nějakého druhu vojenského výcviku, pětačtyřicet procent naopak proti.

„Mladí kluci by se krom jiného naučili samostatnosti, pořádku a tomu, jak se postarat sám o sebe. Fyzička chybí všem. Možná by potom v naší společnosti bylo více mladých slušných lidí,“ říká jeden ze zastánců povinné vojny.

Jiný to vášnivě odmítá: „Rozhodně ne! Ať se naverbuje ten, kdo má zájem válčit. Ostatním lidem ať dají pokoj,“ vyzývá.

I průzkumy veřejného mínění ukazují, že společnost je v této otázce rozdělena. Vláda přitom zatím o vojenské povinnosti neuvažuje. Prezident Petr Pavel se pouze vyslovil pro zavedení takzvaných administrativních odvodů. Při nich stát jen zjišťuje, jaký je zdravotní stav a profesní způsobilost občanů pro případ mobilizace.

Čtenář Fárek: Povinná vojna Ano

Můj názor je povinná vojna Ano, byl jsem na vojně dva roky a na škodu ta zkušenost nebyla. Jen bych to dal na jeden rok, to by stačilo, Mladí kluci by se krom jiného naučili samostatnosti, pořádku a tomu, jak se postarat sám o sebe. Fyzička chybí všem. Možná by potom v naší společnosti bylo více mladých slušných lidí.

Jan Šindelář: Nakonec dojde na polní lopatky (redakčně kráceno)

U jistého druhu vojska lidové armády jsem poznal, že se dá opravdu vyčerpáním usnout i za chůze. Co chvíle cvičný bojový nebo ostrý poplach. Byly doby, že za týden se dalo naspat po kouskách jenom 8 hodin a přitom být stále ve střehu. Pak si stačilo spočítat zásobu raket, kolik bojových letadel má Bundeswehr a hlavně několik amerických leteckých armád v Ramsteinu, počítat s tím, že taktický jaderný Pershing, k mazání protiletadlové obrany, je v našem prostoru za 2,5 minuty. Kromě toho jsme naši smrt viděli několikrát denně a snadno se dalo spočítat, kolik nám zbývá času. A protože lidová armáda byla budována po vzoru sovětské armády, mám představu jak to funguje v ruské armádě. Pak jsem měl možnost na začátku 90. let mluvit s americkým pilotem z Ramsteinu. Ptal jsem se ho, jestli z nás a zastaralé techniky měli srandu. Překvapivě odpověděl, že se nás báli. To jsem nemohl pochopit. Další odpověď byla, že to bylo beznadějně zastaralé, ale bylo toho moc. Nepřipomíná to dneska něco? Kdo zná americkou vojenskou doktrínu a tu sovětskou (ta zrovna jede na Ukrajině), velice snadno ze současných událostí vyvodí, že technologická převaha proti zastaralému množství je jen dočasná výhoda, pokud se jedná o tak velké prostory, jako je Evropa. Pak stejně dojde na polní lopatky. Pokud někdo říká ano, tak také musí říci čím, jak, z čeho a za co. Příklad: Postavíme v případě války stotisícovou armádu? Do pár týdnů je oblečeme do čeho, čím vyzbrojíme, co budou jíst, jak to k nim na frontu dostaneme? A pak je tu otázka munice. Kolik nábojů spotřebuje jeden jediný samopal. Všimněte si, že ani úkáčka nestřílí dávkou, ale jednotlivýma. Proč? Protože krátká dávka je 3-5 nábojů. Než to stačíte pustit. Spoří munici. Buď ji nemají, nebo vázne přísun na frontu. Nebo nejspíš obojí. Takže v našich podmínkách připadá v úvahu jedině základní výcvik, což by nebylo od věci. Ten se hodí vždycky. Ale pak se také musí říci, co dál v případě mobilizace. Aby člověk aspoň nafasoval kvér a patrontašku se 120 náboji. Na pár minut boje. Pro vojáka není nic horšího, než když zjistí, že ho obětovali a žádná pomoc a materiál už nepřijdou. Nic není černobílé. Natož růžové.

msattlerova@seznam.cz: Jeden rok výcviku

Ať jdou na vojnu ti, kteří ji zrušili a hlasovali pro zrušení povinné služby! Pro mladé by postačil 1 rok vojenského výcviku.



Ohlasy ze sociálních sítí

My válku nechceme, naše vláda může jít bojovat na Ukrajinu.

Pokud všichni v NATO budou táhnout za jeden provaz, tak je povinná vojna zbytečná. Bohužel se ale poslední dobou ukazuje, že ta jednota není až tak samozřejmá.

Přestat jim dávat veškeré vojenské vybavení a podporovat je ve válce Ukrajina Rusko. My jsme Česká republika tak proč bychom jim měli pořád lézt do xxxxxx?

Jako já bych byl i pro ale kde se na to vezme. To si každý kluk zaplatí sám vybavení?

Rozhodně ne! Ať se naverbuje ten, kdo má zájem válčit. Ostatním lidem ať dají pokoj.

Už by to bylo potřeba, když vidím co chodí po ulicích, tak by 88 procentům vojna prospěla.

Vůbec by nám to nepomohlo, jenom se zvýší dluh, vše by se muselo vybudovat a taky by byl malý zájem mladých kluků. Je to zbytečné.

Naopak, aspoň by se ti mladí mamánci konečně naučili řádu, takže povinná vojenská služba aspoň na rok!!!

Samozřejmě že chceme mír, to snad všichni normální lidé, ovšem vy jenom kopete kolem sebe a odsuzujete každého kdo má jiný názor než vy. Píši znovu, povinná vojenská služba aspoň napomůže udělat z dětí muže. Tohle přece nemá nic společného s válkou vážená paní!

Znám, jsem ročník 1958, syn je vojákem z povolání, kdyby došlo k válce, je to 3. světová a bylo by po nás během 10 minut.

Zbytečnost. Kdo si chce hrát na vojáčka, tak tu možnost má. A pokud chce mladej zážitek, tak směr východ.

Už vidím ty mladé, co mají svůj styl oblékání a bez mobilu neudělají ani krok…

Vojnu jsem absolvoval. Jediné co jsem se tam naučil, bylo chlastat, kouřit a zašívat se. Ze samopalu jsem za celou vojnu střílel 2x, a jako příslušníci PVO jsme jenom oprašovali rakety.

Tolik psychologů armáda asi ani mít nebude na mindráky dnešních mladých chlapců a chlapů.

Proto, že dnešní mládež si dělá co chce, je rozšířena trestná činnost, neznají žádné hodnoty, rozšířené používání, pěstování a distribuce drog, v polepšovnách se naučí co neumí, jak vylezou tak není problém někomu ublížit. Žádná náprava na dnešní mládež nezabírá, proto bych obnovil vojenskou službu a to dost tvrdou. Ať jsou z mladých kluků pořádní chlapi a ne z mladých kluků kriminálníci!!

Až vymře stará generace, doroste mladá a pozvedne morální úroveň národa, budeme moci zavést skvělý švýcarský model.

A kdo by to zaplatil a z čeho?

Tady máme tolik mladých Ukrajinců co se tu zašívají před vojnou tak ať narukujou tady.

Časem určitě.

Ne, dnešní mladý kluci by to nezvládli.

Teď jde o to kdo bude útočník, ze západu na nás neustále útočí nějací magoři, kteří jsou krytý zákony, které nevědomky lidé u nás schvalují.

Pokud na to armáda bude mít peníze, tak ano. Povinně každý muž od 18 let na rok. Jenže nejsou kasárny, výstroj, cvičiště, střelnice, apod. Zkrátka není nic.

Za mě ne, jednak na to si platíme profi armádu a kam ty peníze tedy celou dobu jdou a jednak je nutno mít kvalitní a smysluplný výcvik, ne jako dřív, kdy tam bujela jen šikana a úplatkářství a pěstovalo se lemplovství některých výše postavených vojáků z povolání.

Do čeho jsme se to zamotali?? Okamžitě z NATO vystoupit, utnout militarizaci společnosti. Velký národ válku přežije, po malém nezbyde ani pachová stopa.

Určitě by to prospělo těm, kteří se, ač zdraví a práceschopní, vyhýbají práci a zevlují s lahví alkoholu před obchody a na lavičkách. Když už je stát živí a mají různé výhody (příspěvky na živobytí, na bydlení…), tak ať jsou aspoň někde užiteční. Pro toho, kdo řádně pracuje, bych to nechala volitelné.