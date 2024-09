V červenci 1997 ani nepřetržité deště nepřipravily úřady na pohromu. Síla velké vody, která se valila Moravou, všechny vyděsila. Sladěný integrovaný záchranný systém tehdy neexistoval. Občané byli varováni pozdě nebo vůbec ne. Symbolem hrůzy se stala obec Troubky, kterou povodeň zničila za pár okamžiků téměř celou, když se protrhla hráz. Lidé nebyli varováni.

Kdyby nepanoval zmatek, kdyby státní a samosprávné organizace spolupracovaly lépe, nemuselo by zemřít padesát lidí, nemusely být zbořeny tisíce domů. Na druhou stranu je nutno uznat, že úřady nově budované jen krátce po revoluci z roku 1989 měly jen málo možností, jak se na velkou vodu připravit. To chaos, ve kterém obstála jen na poslední chvíli zasahující armáda, neomlouvá, ale činí pochopitelným.

Politici se pozdě, ale přeci poučili. Vznikl skvěle organizovaný integrovaný záchranný systém. Bagrovala se zanesená koryta řek, vytvářely poldry a protipovodňové zábrany. I díky tomu byly aspoň částečně zmírněny dopady nejhorší vodní pohromy za několik set let.

V roce 2002 totální povodeň ničila zejména střední Čechy a Prahu. Varování přišlo, vltavské přehrady upouštěly nádrže, aby mohly čelit nevyhnutelnému přívalu. Politici však raději přivírali nebo zavírali oči. Lidé patrně nikdy nezapomenou na záběr pražského primátora Igora Němce, který nad rozbouřenou Vltavou říká: „Situace je nadmíru výtečná.“ Pár hodin na to zatopila voda metro, povltavské čtvrti i historické centrum. Pod vodou zmizely i středočeské obce jako Tuhaň.

Na druhou stranu hasiči, záchranáři a armáda udělali maximum. Díky nim zahynulo jen patnáct lidí, což je při pětisetleté až tisícileté vodě zázrak. (V pražské zoologické zahradě uhynulo několik set zvířat, čemuž zahraniční média věnovala největší pozornost.)

Trpká zkušenost donutila stát vynaložit další miliardy na ochranu proti velké vodě. Nejen Praha, ale řada dalších měst ohrožených záplavami budovala protipovodňové zábrany. Naplánována byla velká vodní díla, která měla ochránit hlavně Moravu a Slezsko. Nejen největší z nich, přehrada Nové Heřminovy, zůstala ale jen na papíře, částečně kvůli obstrukcím takzvaně ekologických aktivistů, částečně i pro odpor místních, kteří si nechtěli nechat rušit klid kvůli pohromě, která možná už nikdy nepřijde.

Přišla. Tlaková níže, která se točila nad Českem, Polskem a Rakouskem, se podobala té z roku 1997. Meteorologové však tentokrát předpověděli ničivé deště týden předem a naprosto přesně tři dny předtím, než pohroma přitekla. Politici varování nepodcenili. Ministři Vít Rakušan a Petr Hladík upozorňovali, že přijde hrůza, a varovali lidi v oblastech, které měly být zasaženy (a také byly). Hasiči a záchranáři byli připraveni. Včas se chystaly hráze i pytle s pískem. Přesto voda zaplavila Opavu, Ostravu, Jeseník a mnoho dalších měst a vesnic. Přesto spousta lidí odmítala opustit domovy a hasiči je pak museli zachraňovat z vrtulníků.

Přes všechna opatření tedy možná něco nefungovalo. Krom miliardových škod počítáme mrtvé. Zatím je jich pět, ale vzhledem k tomu, kolik je pohřešovaných, bude tragické číslo možná podobné tomu z roku 2002. A obyvatelé některých postižených obcí si stěžují, že v tom byli ponecháni sami, jako při předchozích záplavách.

K čemu je Černá a bílá

info Zdroj: Deník Černá a bílá. Speciál věnovaný tématům, která hýbou společností

Říká se nám, že nemáme vidět svět černobíle. Tahle rubrika jako by to popírala. Ale ne, pokud dokážeme vidět zároveň černou i bílou, koukáme barevně.

Názor. Každý máme názor. Máme právo na svobodu názoru. Jenže co to je? „Žid není člověk“ je názor. A je ohavný i trestný. „Cikány do plynu“ je názor, ale také za něj můžete skončit v base. Intuitivně chápeme proč, jenže kde je ta svoboda?

Necháme trestněprávní věci stranou, se shora uvedenými tvrzeními nemá cenu polemizovat. Stejně jako s někým, kdo tvrdí, že očkování proti covidu masově zabíjí, nebo že jsme jím čipováni. Nebo s někým, kdo popírá, že Rusko je agresorem a začalo válku proti Ukrajině a že ta má právo na to, aby získala zpět uloupená území.

Pak jsou pře, které závisí na naší povaze, výchově či znalostech: Jestli je Bůh, nebo ne. Jestli je lepší dovolená u moře, nebo na horách. Jestli je lepší přispět na zvířecí útulek, nebo na bezdomovce, jestli je lepší punk, nebo vídeňská filharmonie, jestli je hezčí čáp, nebo ještěrka. Jestli je déšť hnusný, nebo krásný, jestli je potřeba se vyrovnat s kolonialismem i ve středoevropských podmínkách. Jestli Uber, nebo Bolt, Matuška, či Gott. A tak dále.

A pak jsou spory, kde mají dobré argumenty obě strany. Kdy je zbytečné se hádat. Kdy bychom se měli pochopit navzájem a hledat nejlepší řešení. Třicet let už sleduji a píšu názory, myslím, že se v nich trochu vyznám. V rubrice Černá a bílá shrnuji věcně a logicky argumenty obou stran pře pro vás, čtenáře Deníku.

Prosím, napište nám své názory do diskuze pod článkem, nebo nám pošlete postřehy či příběhy na adresu cernabila@denik.cz. Rádi je zveřejníme.