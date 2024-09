Voda opadla, sčítají se škody. Půjdou do desítek miliard korun, tisíce lidí přišli o domov, pět zemřelo a dalších osm je pohřešováno. Po povodních v letech 1997 a 2002 udělali zástupci státu i samospráv spoustu práce, aby se další pohromě zabránilo. Přesto letošní vlna zatopila Bohumín, Opavu, Krnov, Jeseník, Litovel a desítky dalších měst a obcí. Naskýtá se tedy otázka: Zvládli jsme letošní povodeň lépe než ty z let 1997 a 2002? Mírná většina čtenářů, kteří zatím odpovídali v anketě Deníku, si myslí, že ano. Souhlasíte? Zapojte se do hlasování i vy.

Někde se nedávné povodně podařilo zvládnout velmi dobře. Jinde jsou ale s reakcí státu a úřadů lidé nespokojeni. Deník se proto v dalším díle projektu Černá a bílá zaměřil na jednotlivé aspekty povodní a ohlasy na ně.

Například Ervín Václavek, který bydlí na ostrůvku v Chomýži u Krnova, má za to, že na něj a jeho sousedy se s pomocí zapomnělo. „Evakuovat jsme se chtěli. Voda se ale přivalila vmžiku, najednou byla nad zábradlím mostu. Nešlo to. V takovém proudu to bylo o život. Syn nám volal dopředu pomoc, dovolal se do evakuačního centra. Oni mu řekli, že to budou řešit a dodnes se neukázali,“ popsal situaci reportérovi Deníku týden po velké vodě.



Vytopený Opavan, který si nepřál být jmenován, je naopak překvapen, jak rychle ministerstvo práce a sociálních věcí na jeho žádost zareagovalo. „Byli rychlí a nemusel jsem vyplňovat zbytečné byrokratické papíry,“ pochvaluje si.

Příspěvky na demolici i přechodné bydlení

Ministr Marian Jurečka oznámil, že úřady práce dosud vyplatily mimořádnou okamžitou pomoc při povodních ve výši přes čtyřiasedmdesát milionů korun.

Vláda chce lidem přispět i na náklady s demolicí domů či se zajištěním přechodného bydlení. Podrobnosti by měla vyřešit co nejdříve.

Otázky kolem hrází

„Letošní povodeň prokázala spolehlivost a funkčnost vodních nádrží, které zadržely miliony kubíků vody,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč. Podle ostravské redakce Deníku.cz protipovodňová opatření skutečně dobře usměrňovala vodu z Beskyd. Jedinou vadou bylo protržení ostravské hráze. Proč? To je otázka pro vyšetřovatele.

Zbraně proti velké vodě se osvědčily také na Šumpersku. Někde naopak hráze, naplánované už po záplavách v roce 2002, chyběly. Přehrada Nové Heřminovy mohla zachránit Krnov a Opavu, kdyby její stavbu nepřekazili zelení aktivisté a místní obyvatelé.

„Chci požádat všechny zúčastněné: Udělejme vše pro to, aby stavba byla zahájena. S jejím začátkem počítáme v roce 2027 a kdyby to bylo dříve, bylo by to jen dobře,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Podobné výzvy však po roce 2002 vyzněly naprázdno.

Pět obětí, další se pohřešují

Na posledním zasedání ústředního krizového štábu uvedl ministr vnitra Vít Rakušan, že hasiči zasahovali u více než pětadvaceti tisíc událostí a zachránili přes patnáct set lidí. Navzdory tomu při povodních pět lidí zahynulo a osm se pohřešuje.

Při silnějších záplavách v roce 2002 zemřelo patnáct lidí.

Pomoc? Ano, ale koordinovaná

Voda opadla, tím to však nekončí. Následky povodně se budou odstraňovat měsíce a roky. Drama zatopených měst a obcí zdvihlo i přílivovou vlnu darů a ochoty pomoci. „To nejtěžší období je bohužel zatím před námi. Když se všechny záchranné složky z míst stáhnou, je to neskutečně psychicky náročné období. A je před námi zima, což situaci také nepomáhá,“ upozornila Adriana Černá ze známě dobročinné organizace Člověk v tísni.

Někdy ani sama dobrá vůle nepomůže. Těžce postižený Jeseník musel dosluhující hejtman Josef Suchánek částečně uzavřít. „K omezení musíme přistoupit proto, abychom se vyvarovali davům nekoordinovaných dobrovolníků nebo dokonce takzvaných povodňových turistů,“ sdělil.

I Adriana Černá, která se pohybuje v nejhůře postižených oblastech, vyzývá dobrovolníky, aby se nejprve registrovali a nejezdili na vlastní pěst. „Určitě se na místo bezmyšlenkovitě nevydávejte se svým autem. Silnice jsou podmáčené a nelze po nich ani často projet,“ varovala.