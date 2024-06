Ne, euro do pěti let zavádět nechceme. Tak odpověděly více než tři čtvrtiny čtenářů v anketě Deníku, která je součástí projektu Černa a bílá Martina Komárka. Do pátečního večera se sešlo okolo 15,5 tisíce hlasů. Ukázalo se, že si čtenáři nemyslí, že euro pomůže turistům či obchodníkům, že zlepší české postavení v Evropě nebo zkrotí drahotu. Všechny tyto argumenty čtenáři odmítli značnou většinou.

V mailech zaslaných redakci i v diskuzi pod článkem převažují názory těch, kdo jsou pro zachování koruny. „Nejdříve je potřeba udělat velké změny, na které naše země prostě nemá. Až budeme mít výplaty jako v Německu, můžeme o nějakém euru uvažovat. Do té doby jsou to jen teoretické spekulace. Prostě je to nesmysl, stejně jako slavná elektromobilita,“ uvedl Lukáš Veselý.

Čtenář, který se představil jako Zdeněk z Plzně, se domnívá, že zachování vlastní měny je potřebné pro to, abychom se nemuseli řídit pokyny Evropské centrální banky. Další čtenáři se obávají zdražení, které by přechod na evropskou měnu přineslo.

Ozvaly se však i opačné hlasy: „Zpočátku se nadávalo na zdražení, ale po čase si lidé zvykli a dnes by neměnili. Stačí se podívat na Rakousko či Slovensko. Zatím žádná země ještě z eurozóny nevystoupila…“ napsal Viktor Náprstek. Jiní zase argumentovali tím, že v poslední době byla v eurozóně inflace nižší než u nás.

Výsledky ankety se výrazně neliší od posledních průzkumů veřejného mínění (ty jsou založeny na vědeckých základech a víceméně odrážejí skutečné mínění společnosti). V nich jsou pro zachování koruny nejméně dvě třetiny obyvatel. Naopak představitelé firem by euro uvítali nejen kvůli úsporám, ale také kvůli snazšímu účetnictví.

Že je také pro, v poslední době několikrát zdůraznil prezident Petr Pavel. Většina parlamentních politiků to zatím naopak odmítá.

Lukáš Veselý: Je to nesmysl

Nejdříve je potřeba udělat velké změny, na které naše země prostě nemá. Až budeme mít výplaty jako v Německu, potom můžeme o nějakém euru uvažovat. Do té doby jsou to jen teoretické spekulace. Prostě je to nesmysl, stejně jako slavná elektromobilita.

Zdeněk, Plzeň: Kolik by asi brali důchodci?

To, jak někteří vehementně protlačují přijetí eura, znamená, že jim většinou jde jen o jejich krátkodobý prospěch. Pak se také najdou někteří, zvláště politici, kteří si myslí, že si šplhnou u vedení EU. Kdyby všichni tito rádoby občané měli jen trochu rozumu, neusilovali by o to. Eurem již může platit každý, kdo chce. Nebo může bez problémů platit kartou i naší měnou. Ve všech zemích, které v nedávné minulosti přijaly euro, došlo ke zdražení téměř všeho, protože toho většina firem zneužila ke zdražení při přepočtu. Ono stačí, že již nyní nás většina zahraničních firem okrádá, kde může. Napřed nízkými cenami zničili konkurenci a nyní si s cenami dělají, co chtějí. Výhoda naší koruny je ta, že banka může úpravou kurzu regulovat přepočet měny. V neposlední řadě bychom spadli pod evropskou banku a hrozilo by nebezpečí, že náš stát bude sanovat některé státy, které špatně hospodaří. Pokud bychom měli euro, museli bychom skákat, jak by evropská banka pískala. Dovedete si představit, kolik by brali důchodci i další občané po přepočtu?

Petr Novák: Chudí platí bohaté

Chudší země eurozóny, jako Slovensko a podobně, platí, platí a budou platit úroky i jistinu giga zadlužených zemí jihozápadu eurozóny, jako jsou Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko a brzy i Francie. Čili slovenští občané s daleko nižší hladinou příjmů platí desítky a desítky let života na dluh v minulosti těchto zemí.

Viktor Náprstek: Žádná země nevystoupila

Zpočátku se nadávalo na zdražení, ale po čase si lidé zvykli a dnes by neměnili. Stačí se podívat na Rakousko či Slovensko. Zatím žádná země ještě z eurozóny nevystoupila…

Mojmír Motyčka: Euro znamená menší inflaci

Všechny země, které platí Eurem, měly v minulých dvou letech poloviční inflaci oproti těm, které mají vlastní měnu.

Vladimír Kusyn: Nechme si vlastní měnu

Zachování vlastní měny je potřebné! Nebýt moc závislí na okolních státech a euro penězích! Závislost samozřejmě bude existovat pořád, to je v rámci obchodu nutné. Ale být vlastníkem svých peněz je dobrý počinek!

Příspěvek 331517: Chybný projekt

„Nepokračuj dál v chybném projektu!“ by mělo platit u eura i eurounie! Jsme Západem vycucáváni ve všech směrech - od lékařů, IT specialistů, řemeslníků a jiných až po výnosy z fabrik. Nic tu nefunguje aspoň tak jak před vstupem do EU! A ještě se nadutcům ze Západu musíme klanět.



Ohlasy ze sociálních sítí

Jen to ne.

Absolutně ne.

Ne, nechceme.

Jedině naše poctivá česká kačka.

Nikdy! (to byl nejčastější komentář – pozn. red.)

Nechci!

S přijetím eura je mimo jiné spojena povinnost vstoupit do bankovní unie, což znamená, že dohled nad významnými bankami a veškeré licenční procesy v bankovním sektoru jsou předány Evropské centrální bance.

Naštěstí nesplňujeme kritéria.

Doufám, že už se toho nedožiji.

Euro nikdy! Naše koruna česká je hezká!

Už před 10 lety bylo pozdě.

Určíte ano! Dobré politiky a mít lepši ohlas v Evropě!

To by měli rozhodnout ekonomové, ne veřejnost.

Euro nechci.

Nikdy, máme naši korunu.

Žádné euro… Naopak opustit zlodějskou EU.

Ne, doufám, že nikdy ne.

Proč toto otevíráte, když i ten Fiala jasně řekl, že euro je nyní vyloučené, debaty jsou tudíž zbytečné, neb nesplňujeme kritéria pro přijetí do eurozóny.

Nechápu, proč už tady 20 let není… Už aby to bylo.

Dávno tu mělo být.

Ne, jedině naši českou korunu, žádné euro. Jsme Česká republika, a tak proto českou korunu.

Do 6 let se EU zlikviduje sama dobrovolně.

Euro není téma pro 80 procent našich obyvatel.

Jasně že ano. Je velká ostuda, že nám to trvá tak dlouho.