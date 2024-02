Rekordní počet mailů k tomu, zda omezit držbu střelných zbraní, obdržela redakce Deníku. Převažují v nich názory těch, kdo nechtějí zbrojní zákon měnit. „Držitelů zbrojních průkazů je cca 300 tisíc, což jsou tři procenta obyvatel. Jeden každý z tohoto počtu má svůj vlastní individuální důvod, proč zbraně vlastní, jaké zbraně vlastní a kolik jich vlastní. A teď slyší ze všech stran, že ty zbraně mít nemá, že je nepotřebuje, že jich má zbytečně mnoho a že se musí omezit. A proč? Protože většina to chce. Skutečný odborný argument ale není,“ napsal například čtenář Filip Krejčí.

Stanovisko protistrany shrnuje čtenář Laufer: „Myslím, že přístup lidí ke zbraním, zvláště „útočným“, na více nábojů, a podobně, měl být přísněji regulován od začátku platnosti zákona. Měl by být vyvíjen tlak, aby se tak stalo aspoň teď. Pozdě, ale přece.“

V anketě Deníku na téma, zda má zákon omezit držbu střelných zbraní, je kolem patnácti tisíc hlasů. 90 procent hlasujících je přitom proti.

Podle průzkumu STEM pro stanici CNN Prima News je přitom naopak 80 procent lidí pro. Na rozdíl od otázky pod článkem je průzkum vykonán podle sociálněvědních pravidel. Skutečnost sice nezobrazuje přesně, ale blíží se jí.

V redakci se domníváme, že tento nepoměr vznikl jistou dohodou mezi těmi, kdo podporují právo na obranu i s palnou zbraní v ruce. To je zakotveno i v naší ústavě. Proto jsme přinesli vysvětlující článek, který vyšel v tištěném Deníku.cz v pondělí 5. února. Přes výzvu v něm obsaženou se poměr hlasů nezměnil.

Výběr ohlasů z redakční pošty

Filip Krejčí: Většina nesmí omezovat menšinu

Zdá se mi, že společnost se stala závislou na hledání rychlých populistických řešení složitých problémů. Ke zbraňové problematice se vyjadřuje snad každý. Většina mluvčích však ve svých vyjádřeních pouze odhaluje svoji naprostou neznalost problematiky. Ale nejen to. Ve společnosti očividně převládl étos, že čím více regulací, tím lépe. Zejména, pokud se regulace týká někoho jiného.

Demokracie je vláda většiny, ale nemůže fungovat v prostředí bez hodnot. A důležitou hodnotou je ohled na zájem menšin. Držitelů zbrojních průkazů je asi 300 tisíc, což jsou 3 procenta obyvatel. Jeden každý z tohoto počtu má svůj vlastní individuální důvod, proč zbraně vlastní, jaké zbraně vlastní a kolik jich vlastní. A teď slyší ze všech stran, že ty zbraně mít nemá, že je nepotřebuje, že jich má zbytečně mnoho, a že se musí omezit. A proč? Protože většina to chce. Skutečný odborný argument ale není.

Ne, že by se nedal systém vylepšit. Určitě jsou dílčí opatření, která by byla ku prospěchu a větší bezpečnosti všech, včetně majitelů zbraní. Ta však musejí vzejít z odborné diskuze, a ne průzkumů veřejného mínění.

Z mailové adresy nadezda.kamisova: Žádné zbraně pro civilisty

Zákon o držení střelných zbraní bych změnila takto: Úplný zákaz držení střelné zbraně civilním osobám. Zbraň by měli používat pouze policisté, vojáci a myslivci. Taky se mi nelíbí používání střelné zbraně při sportu. I tam už je to zavádějící. Máme dostatek jiných aktivit!

Radek Macák: Netrestejme kvůli jednomu zločinci slušné lidi

Jsem držitel ZP a majitel několika legálně držených zbrani. Dění po útoku na FF mě zaskočilo. Reakce vyvolaná bolestí a strachem je sice přirozená, ale okamžitý tlak části veřejnosti na omezeni držení zbraní byl a je přehnaným. Tlak z politických končin je naopak jen snaha o popularitu.

Jeden z důvodů, proč si to myslím, je ten, že držitelé ZP jsou zákona dbalí občané, neboli musí mít čistý trestní rejstřík. Pochybení, jakkoli tragické, jediného člena této komunity by nemělo okamžitě udělat z dalších 317 tisíc členů nebezpečné jedince, které je třeba omezit.

Laufer: Chce to přísnější regulaci

Dobrý den, myslím, že přístup lidí ke zbraním, zvláště „útočným“, na více nábojů, a podobně, měl být přísněji regulován od začátku platnosti zákona. Měl by být vyvíjen tlak, aby se tak stalo aspoň teď. Pozdě, ale přece.

Drahomíra Kopecká: Zpřísnit!

Rozhodně zpřísnit držení střelných zbraní!!!!!!!!!!

Jirka: A co sběratelé?

Jsem držitelem zbrojního průkazu a zároveň sběratelem historických zbraní z období I. a II. světové války, na které se pochopitelně vztahuje zákon o zbraních. Sbírám několik desetiletí a jelikož se k tomuto zákonu hlásím a respektuji jej, mám všechny zbraně řádně evidované u Policie České republiky a byla mi několikrát policií provedena kontrola i kontrola uložení. Otázka zní: jestliže by mělo podle křiklounů (a to my Češi umíme velice dobře) dojít k snížení počtu zbraní, pak bych rád věděl a nechal si poradit od již zmíněného, jak by se to dalo v praxi provést. Mluvím-li za sběratele, tak máme ve svých sbírkách i velice raritní kusy, které mají vysokou finanční hodnotu, a kterou jsme při pořizování museli uhradit. Jak by nám stát tuto hodnotu nahradil?! Nebo by se ty zbraně znárodnily?! To už tu jednou bylo! A to nejsou jen kusy v jednotkách! A takových sběratelů jsou stovky, ne-li tisíce, a to už nemluvím o myslivcích a soutěžních střelcích, jejichž zbraně jdou do statisíců. Stát by na to měl? A to by bylo soudních sporů! Křik a podsypávání hrachu je jedna věc (a někteří za to berou peníze) a druhá věc je praktická stránka věci a realizace. Byl bych rád, kdyby mi někdo odpověděl a ty věci mi vysvětlil. Jak říkám: zbraň je jen železo a vražednou zbraň z ní dělají lidé. Někteří nemají úctu k lidskému životu a podporu v tom mají v počítačových hrách, kde vyhraje ten, kdo zabije víc lidí! Přeju všechno dobré.

Jakub: Holé ruce na obranu nestačí

Určitě nejsem pro zpřísnění zákona o zbraních. V tomto případě (fakulta) selhal článek systému. Nikoliv onen systém/zákon. Díky jednomu člověku nelze uplatnit kolektivní vinu na STATISÍCE lidí.

Několik příkladů…

Viktor Kalivoda , alias Lesní vrah, byl příslušník PČR, měl několik psychotestů, co provedl, asi všichni víme.

, alias Lesní vrah, byl příslušník PČR, měl několik psychotestů, co provedl, asi všichni víme. Poslední případy - napadení sekerou, zapálení baru atd.

atd. Pokud se podívám do zahraničí, tak nemusíme chodit daleko pro zjištění, jak funguje ono zakazování zbraní - Francie, Británie atd. Dobrý příklad je třebas Japonsko a zastřelení politika jménem Šinzó Abe. V Japonsku NELZE mít střelnou zbraň a i tak byl zastřelen.

Měla by se v první řadě vychovávat společnost, neřešit stovky pohlaví a x kravin. Střelná zbraň sama nikoho nikdy nezabije. Vždy je onen spouštěč člověk a pokud dotyčný má onu myšlenku, tak může použít benzín, trubkovou bombu, sekeru, doma vyrobenou střelnou zbraň atd.

Dnešní společnost a zejména mladí jsou ze všeho ustrašení, předávají zodpovědnost za sebe do rukou jiným a spoléhají, že třebas ten útočník, co chce někoho znásilnit, počká s aktem těch 20 minut, než někdo dorazí. Pokud by byl na fakultě byť JEDEN slušný člověk se zbraní, ono „skóre“, mohlo být daleko menší. Aneb zlého člověka se zbraní zastaví jen dobrý člověk se zbraní.

Útočník vybírá čas, místo, nástroj… Má mít člověk jen holé ruce? Píšťalku? Notááák…

Petr Kalenda: Důležité jsou včasné informace

Můj názor na zpřísnění zákona o zbraních a střelivu je takový, že je dostatečně přísný. Ale horší je tok informací mezi lékaři samotnými a odborem zbraní a střeliva. Mít včas informace, dalo se předejít střelbě v restauraci Družba v Uherském Brodě, dost možná by střelec z FF UK nedostal ZP. Jen zamyšlení, jestli by nebylo od věci, aby zákonodárci do novely zákona zakomponovali pro budovy, kam je zákaz vstup se zbraní, bylo povinností majitele mít místnost s vybíjecím zařízením a schránkami pro bezpečné uložení zbraně, jak ukládá zákon.

Vojtěch Mášl: Odpůrci legálních zbraní se chtějí zviditelnit

Tragické události v zahraničí nám ukazují, že to k ničemu nevede. Ve Francii stříleli teroristé do lidí nelegálními automaty. Nedávno ve Vídni také. To je to, co chceme? Aby příště spustil palbu do studentů někdo s nelegální plně automatickou puškou? Zpřísňování určitě není na místě. Spíš by to chtělo dopilovat systém.

Odpůrcům legálně držených zbraní vůbec nejde o nějakou bezpečnost. Akorát se chtějí zviditelnit. Straší nás, kolik se jen loni v České republice pořídilo nových zbraní, už nám ale neřeknou, že podobné množství, ale nelegálních, zbraní zabaví jenom londýnská policie za nějakých čtrnáct dní. To je to, co chceme? Aby stát neměl žádný přehled o tom, co kdo vlastní?

Tomáš Lacina: Zpřísnit? Ne, uvolnit

Jsem pro úpravu zbrojního zákona, jen ne ve smyslu zpřísnění, ale naopak k přívětivějšímu přístupu k legálním držitelům zbrojních průkazů. Nyní hýbe veřejností případ z FF UK. Zabránit těmto případům bohužel není v lidských silách, ale dalo se tomu částečně předejít, nebo následky zmírnit. Přes 90 procent držitelů ZP jsou lidé dbající zákonů a nařízení, které jim paradoxně svazují ruce. Nebylo by méně mrtvých a zraněných, kdyby státní budovy a instituce s velkým počtem lidí nefungovaly jako „No gun zone“? Naopak to je přímo výzva k bezproblémovému lovu kachen. Je to jen hon na čarodějnice, musí se najít viník a to jsou držitelé ZP. Co se týče plošného zavedení psychotestů, absolutně o ničem a k ničemu. Už proto, co předvedla paní Stehlíková v pořadu Máte slovo. Kde je jistota, že psychologa/psychiatra neovlivní jeho osobní názor (antipatie ke zbraním) v posudku? Objektivita jde v tu chvíli do kopru. Je toho ještě mnoho, ale to je na samostatný článek.

J. F.: Musíme mít právo na sebeobranu

Nemám zbraň a nejspíš mít nebudu, ale zastřílím si na střelnici velmi rád. Jedno vím jistě, žádná policie na světě nepřijede dřív než vystřelená kulka. Jediné, co je rychlejší, je moje kulka, z mé zbraně, která nakonec nemusí být vystřelená, když útočník zjistí, že jsem též ozbrojený.

Srovnávání s USA je nesmysl, počty zabitých z hromadných střeleb v USA jsou po jediné střelbě v ČR procentuálně nižší, neb se statistika počítá na počet obyvatel. Data lze volně najít na internetu, případně je mohu dodat. Držení zbraní by naopak mělo být jednodušší v mnoha ohledech, ale souhlasím, že v jiných by se mělo zpřísnit. Tím myslím především psychický stav držitelů zbraní, leč ani to nezabrání dalším podobným zvěrstvům.

Proč si myslím, že by bylo vhodné, aby lidé měli lepší přístup ke zbraním? Vezměme si příklad z Izraele. Desítky případů, kdy útočník nestačil ani vystřelit, protože občan s legálně drženou zbraní ho dokázal včas zastavit. Nejhorší scénář pro hromadné střelby, jsou pak „bezezbraňové zóny“. Když někdo bude chtít střílet do lidí, tak půjde zvláště tam, kde nikdo jiný zbraň mít nesmí, viz mnoho případů právě v USA, ale i v Evropě.

Co je ale nejpodstatnější, a to zatím nikdo neřekl, je výchova společnosti. Výchovou myslím nejen tu rodičovskou, ale i školní, politickou atp. Bohužel dnes je svět rozdělen na dva tábory, které nedokážou mezi sebou diskutovat, prakticky neexistuje žádné středové myšlení. Jsme rozpolcení vedví a umíme se jen hašteřit, což chápu jako zásadní problém aktuálního světa, který má největší vliv právě na psychiku lidí, kdy snaha prosadit svojí pravdu mnohdy končí i drasticky.

Jako zcela nejhorší pak vnímám, politickou korektnost ve všem, bojíme se věci nazývat pravými jmény a díky politické korektnosti jsme vlastně nekorektní a dokud se nevrátíme k nekorektnosti, respektive k nazývání věcí pravými jmény, nikdy stávající společnost nezměníme k lepšímu.

Marek Rychlý: Znásilněná se mohla ubránit

Dnes vyšla zpráva o paní znásilněné ve vozidle, když čekala na synka. Špatné věci se dějí většinou dobrým lidem. Kde byla policie, když byla paní napadena? Na telefonu. Mohla mít paní v kapse policistu? Nemohla. Mohla mít paní v kapse něco jiného, odstrašujícího a účinného? Mohla, řešení existuje. Tím řešením je legálně držená střelná zbraň v rukou paní, která splní podmínky a chce mít možnost vyrovnat váhový rozdíl mezi ní a útočníkem. Jako například paní z jiného příběhu: Jsem starší matka dvou dcer. Milá, vlídná, laskavá. Pomáhám všem okolo sebe a hodně se snažím. Za svůj život jsem byla čtyřikrát fyzicky napadena. Třikrát mi šlo o zdraví, jednou o život. Přežila jsem… Nebo třeba paní z tohoto příběhu. Na těchto namátkových příkladech chci demonstrovat svůj názor, že omezování možnosti legálního držení zbraní bezúhonnými a prověřenými občany ve výsledku způsobí zhoršení celkové bezpečnosti v této, zatím ještě poměrně bezpečné zemi.

Jan Derka: Psychotesty by nepomohly

Jsem držitel zbrojního průkazu od roku 2016. Tedy už poměrně dlouhou dobu. Pro mě jsou zbraně hlavně koníček a zábava. Ale protože mám příslušnou skupinu zbrojního průkazu, mohu u sebe nosit zbraň v režimu skrytého nošení.

Nošení zbraně je vždy především zodpovědnost a v případě krizové situace může zachránit život. Ale taky může člověka poslat do vězení, takže to není snadné. Česká republika je velmi bezpečná země a to i díky legálním zbraním mezi civilisty.

Samozřejmě, jako každý systém, i ten náš se dá zneužít, jak ukázaly události na FF UK v prosinci. Bohužel ani všemi zbožňované psychotesty by nepomohly, protože průměrně inteligentní jedinec jimi projde bez větších obtíží. A to by byl případ vraha z FF UK.

Zaznamenal jsem ještě požadavek na balistické zkoumání všech zbraní a vytvoření jakéhosi registru, kde by byly všechny zbraně. Jenže i tohle je nesmysl. Takový balistický test by se musel dělat opakovaně, protože drážky v hlavni, které zanechávají stopy na střele, se s počtem vystřelených nábojů mění. Nejsou kapacity na periodické provádění balistického zkoumání u všech zbraní.

Luboš Vogel: Pro zájemce stačí veřejné střelnice

Dobrý den, zastávám názor, že mezi lidem vlastnění zbraní není potřeba! Vyjma zájmových klubů, sportovců, nebo při výkonu povolání. Ostatní pro svou potřebu mohou navštívit veřejné střelnice, kde si zbraně zapůjčí. A když někdo potřebuje mít vlastní zbraň, tak vytvořit velmi přísné předpisy. Když chcete vlastnit řidičský průkaz na autobus, tak potřebujete velice slušný obnos financí. V okolních evropských státech, když voják nebo policista odchází ze služby, svlékne na stanici uniformu a odevzdá zbraň. Když policista ve službě je nucen použít zbraň, potom sedí na služebně a několik hodin sepisuje a vysvětluje její použití. Vlastnictví zbraně jednoznačně Ne!!!

Jiří Bébar: Chtělo by to přísnější posouzení způsobilosti

Myslím si, že je vhodné revidovat systém, zejména posílit vazbu, sdílení a předávání informací mezi praktickými lékaři, psychology (psychiatry) a PČR, jelikož zde často dochází k největším zdržením, která jsou nejrizikovější. Viz střelec z FF, nebo blázen, co vystřílel hospodu v Uherském Brodě, kde šlo vždy o osoby psychologicky nestálé/nemocné, které takzvaně „propadly sítem“.

Povinné psychotesty si myslím, že nejsou na místě, jednak v situaci, kdy již delší dobu je kritický nedostatek psychiatrů a psychologických pracovníků pro děti a dospělou populaci, by tento krok ještě víc zatížil tento systém. Možná jen provést psychologické posouzení nových žadatelů o zbrojní průkaz?

Ono udělat psychotesty pravidelně všem držitelům ZP (plus navíc všem, co zachází se zbraní ze zákona, takže vojáci a státní policisti) dejme tomu 1x za 10 let, stejně bude mít minimální efekt, jelikož to nebude reflektovat změny, které se mohou udát klidně v rozsahu několika měsíců (úmrtí v rodině + rozvod a následné vyšinutí?).

Osobně bych ve skupině střelců zavedl něco jako správní uvážení či přísnější posouzení spolehlivosti. Nadměrné konzumace alkoholu, drog či nedemokratické případně protistátní vystupování by mělo být ihned posouzeno ztrátou spolehlivosti a ztrátou ZP.

Anonym: Průzkum je nevěrohodný

Ano, i já jsem proti zpřísnění zákona o zbraních. Když už tak zmiňujete ty průzkumy veřejného mínění tak vám poukážu na jeden paradox. Viz tento článek. Občané v průzkumu uvádí v drtivé většině chtíč nějakého zpřísnění, ale ve finále, cituji: „Většina obyvatel, konkrétně 77 procent, se zároveň domnívá, že útokům aktivního střelce nejde předejít.“ Takže skoro všichni by rádi přísnější zákon, ale 77 procent nevěří, že se útoku dá předejít? Přeci když chci nějaké zpřísnění, tak věřím v to, že to eliminuje, nebo alespoň minimalizuje, další možný útok. Zde vidím buďto lidi, co prostě jen chtějí něco zakázat a je jim jedno co, nebo nevěrohodné.

Názory ze sítí

Má zákon přísněji omezit držení střelných zbraní? ANO: Normální člověk zbraň nepotřebuje! Myslivci, sportovní střelci…to je nutnost, ale není dobré, když si každý zakomplexovaný, zamindrákovaný primitiv může pořídit zbraň, aby si připadal důležitý! NE: A v čem je problém? Jde o legální zbraně, které kontroluje policie. Problém je trh s nelegálními zbraněmi, mnohdy z oblastí vojenských konfliktů. Policie většinou přijíždí až na místo činu.

NE: Nejsem přesvědčen o tom, že omezení dostupnosti zbraní zastaví někoho, kdo už toho má dost, kdo už nedokáže snášet ústrky, teror, šikanu… Je to o prevenci! Je třeba včas zastavit nejen labilní jedince, ale také ty, co podporují šikanu a další svinstva nebo se na nich podílejí!

ANO: Omezit!

NE: Po přečtení českého zbraňového zákona myslím, že je víc než dost dobrý a přísný. Máme jeden z nejdokonaleji propracovaných zbraňových zákonů. Zeptám se, neměly by zpřísnit zákony pro držení řidičského průkazu, či neměly by se zavést psychotesty pro obory jako je řezník atd.?! Protože i tam je jistě riziko…

NE: Masový šílenec bude při omezení možnosti držet střelnou zbraň zabíjet čímkoliv jiným, nebo si sežene zbraň na černém trhu, zatímco normální civilista bude mít mnohem těžší šanci vlastnit legálně zbraň na obranu svoji i druhých.

NE: Kolik lidí zabijou za rok imbecilové za volantem a kolik se střelnou zbraní? A vřeští někdo, že by se mělo zpřísnit držení řidičáku?