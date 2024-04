Ukrajině se i díky pomoci Západu, včetně Česka, podařilo zastavit Ruskou agresi. Východní velmoc, která přitom už asi pětinu území svého souseda okupuje, zároveň stále trvá na tom, že se Severoatlantickou aliancí (NATO) konflikt nechce. Tedy s výjimkou výstředního Medvěděva, který neustále šermuje vodíkovými pumami. Naše opozice současně vyčítá vládě, že válkou jen straší. Ruský diktátor Vladimir Putin však až do poslední chvíle tvrdil, že nezaútočí ani na Ukrajinu…

Anketa: Máte reálnou obavu, že se válka může z Ukrajiny rozšířit i na území České republiky? | Video: Deník/Kateřina Součková

To, co říká šéf BIS Michal Koudelka, cítí snad každý: Bezpečnostní situace je nejhorší od druhé světové války. Náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi lze snad vyčítat, že voják by neměl tak často mluvit o nebezpečí pro Českou republiku. Jeho obavy však sdílejí i světoví politici.

„NATO neusiluje o válku s Ruskem. Musíme se však připravit na konfrontaci, která by mohla trvat desetiletí,“ říká generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Pokud Rusko vyhraje na Ukrajině, není podle něj žádná záruka, že pak nezaútočí na některý členský stát aliance. Stejně smýšlí německý ministr obrany Boris Pistorius. „Musíme opravdu, ale opravdu zrychlit tempo, abychom se dostali do pozice, kdy se budeme moci vypořádat s nejhorším scénářem,“ upozorňuje.



Putin se tomu vysmívá – proč by útočil na NATO, když o něm ví, že je silnější? „Straší Pobaltí, straší i Čechy. Prostě nesmysl, další způsob, jak oklamat své obyvatele a jak dostat z lidí další peníze, aby nesli břemeno na svých bedrech,“ reaguje. Kremlem ovládaná média však zároveň do obyvatel hustí, že Západ je strůjcem války a „ukrajinští nacisté“ jsou loutkami v jeho rukou.

Západ obviňují například i z toho, že stojí za masakrem v hudebním klubu nedaleko Moskvy. Komentátorka agentury RIA Novosti Viktorija Nikiforová tento týden napsala: „Rostoucí problémy zastihnou i západní vlády – všechny tyto šedé pány v šedých oblecích a dámy s koňskými tvářemi. Ukazuje se, že nejde jen o bezcenné byrokraty, jak si všichni mysleli. Ukazuje se, že vzali miliardy ze státních pokladen svých zemí a použili je k platbě za masakry nevinných civilistů. Pro nás v Rusku to není nová informace. Ale pro obyvatele Západu to bude skutečný šok.“

Obavy se samozřejmě nemusí naplnit. NATO je skutečně silnější než ruská armáda, která se nechala několikrát porazit a zastavit nesrovnatelně slabší Ukrajinou. Donald Trump, kterého možná v listopadu znovu zvolí americkým prezidentem, slibuje, že konflikt vyřeší za čtyřiadvacet hodin. A vyjednavači mohou v brzké době najít přijatelný kompromis s bezpečnostními zárukami. Žádné zprávy o situaci na bojišti ani o neveřejných jednáních se však nedají potvrdit.