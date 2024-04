Dvě třetiny čtenářů, kteří hlasovali v anketě Deníku.cz, se neobávají toho, že se rusko-ukrajinský konflikt rozšíří na naše území. Až dosud jich hlasovalo přes sedm tisíc. Jsou tedy optimističtější než většina evropských lídrů. Britský premiér například v tomto týdnu prohlásil, že Spojené království uvede zbrojní průmysl do válečného stavu.

Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: ČTK

V naší diskusi se objevily nejrůznější argumenty. „Převaha Severoatlantické aliance (NATO) je pětinásobná až šestinásobná. Ruská armáda není technologicky schopná jí konkurovat. Její katastrofální logistika, neschopné velení, neschopnost se poučit z chyb a technologická zaostalost z ní dělají velmi špatnou armádu,“ myslí si třeba Dominik Polák.

Někdo si ale není tak jistý a poukazuje například na to, že si údajně za možnost ruského útoku můžeme sami, neboť bezvýhradně podporujeme napadenou Ukrajinu. „Celá republika pracuje na munici pro Ukrajinu. A potom, až poletí bomby, budeme říkat, že nás napadlo Rusko,“ píše jeden ze čtenářů.

Jiný zas hovoří o tom, že nás ruská agrese už dávno nepřímo ohrožuje. „Minimálně proruskými narativy a podkopáváním základů demokracie russko-ukrajinský konflikt naši zemi už zasáhl. Určitá část společnosti se pomocí dezinformací a lží snaží narušit naše ustálení v Evropské unii a obranném paktu NATO,“ upozorňuje.

Čelní evropští politici varují, že hrozí konflikt s Ruskem. Vladimir Putin to odmítá:

Může se konflikt Ruska a Ukrajiny rozšířit na naše území? Přinášíme argumenty

Zajímavé je, že pro některé z argumenty, které jsme přinesli a které mluví o nebezpečí z ruské strany, hlasovala většina čtenářů. Například skoro dvě třetiny hlasujících si myslí, že Vladimir Putin chce obnovit Sovětský svaz. A značná převaha souhlasí i s tím, že bude v budoucnu napaden členský stát NATO a čeští vojáci se zapojí do bojů.

Rusko napadlo Ukrajinu v únoru roku 2022. Agresi, která zcela jasně odporuje mezinárodnímu právu, odsoudila i Organizace spojených národů. Evropská unie a Severoatlantická aliance podporují bránící se zemi dodávkami humanitární pomoci, zbraní a střeliva. Jejich armády se ale do konfliktu nezapojují.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Z redakční pošty a diskuse pod článkem

(redakčně upraveno)

Stanislav Ševčík: Straší nás kvůli ziskům

Na vojně jsem byl v osmdesátých letech, kdy nám funkcionáři armády přednášeli (někteří byli ještě mladí a možná ještě slouží), jak je ten západ nebezpečný a že NATO je útočný pakt. A my se musíme naučit proti nim bránit. Přišel rok 1989, politická změna a titíž představitelé armády začali s tím útočným paktem podepisovat dohody o spolupráci, až to vyústilo ve vstup do NATO, přičemž tito pomýlení důstojníci se hned hrnuli do vysokých funkcí tohoto společenství. Otázka zní, proč… Jako většina těchto lidí asi šli za vysokým příjmem peněz a následně se pak dostali i do politiky. Dnes nám přednáší, jak je ten jejich bývalý kamarád Rusko nebezpečný pro Evropu, ale na otázku, proč podepsali dohodu, že se NATO nebude rozšiřovat na Ukrajinu, odpoví, že si může každý rozhodnout dle svého. To, že nás straší, že nás Rusko napadne, je opět jen ve prospěch zbrojařských firem, ze kterých mají vládní garnitury a lidé kolem nich obrovské zisky. Z těchto zbrojařských koncernů jim teče majetek na různé účty v zahraničních bankách.

Dominik Polák: Ruská armáda je slabá

Ruská armáda nemá zdaleka k dispozici takovou vojenskou sílu jako Severoatlantická aliance. Důvodu je několik. Když srovnáte síly NATO a síly Ruska v číslech, jasně vyjde, že převaha NATO je pětinásobná až šestinásobná. Ruská armáda navíc není technologicky schopná konkurovat armádám NATO. Její katastrofální logistika, neschopné velení, neschopnost se poučit z chyb a technologická zaostalost z ní dělají velmi špatnou armádu. Takže ruská armáda nemá a nikdy (díky bohu) nebude mít síly proti NATO.

Mailová adresa oledav: Za bomby si můžeme sami

Když poletí bomby, první na řadě bude Česká republika. Vláda ČR si hraje s ohněm. A je první, která začíná válku. Celá republika pracuje na munici pro Ukrajinu. A potom, až poletí bomby, budeme říkat, že nás napadlo Rusko.

Petr Ježek: Bude mír

Ti, co na globální i lokální úrovni rozdmýchávali války a nepřátelství mezi národy, letos zmizí a svět začne budovat mírovou zlatou éru lidstva. Tak se stane.

Vlastimil Palko: Obyčejným Ukrajincům je válka fuk

Je to lež, která vychází z ukrajinské neschopnosti ubránit anektovaná území před agresorem a má za účel zatažení západu do obrany území, které není ukrajinský lídr ochoten obětovat, aby zastavil válku. Ukrajinci, kteří se rozutekli po Evropě, jsou důkazem, že obyčejným lidem je to fuk. Je nutné uznat nové hranice!

Otázka, zda má Ukrajina přijmout mír za cenu ztráty území, nebo bojovat dál, zaujala rekordní množství čtenářů:

Má Ukrajina bojovat dál? Čtenářská anketa přinesla překvapivý výsledek

Václav Černota: Válka nebude

Válka Ruska s NATO nebude, ale není na škodu se připravit.

Jiří Cibulka: Nevěřím Putinovi ani tomu herci, na jméno si nevzpomenu

Kdoví, jak to vlastně je. Kousek od nás bydlí Ukrajinci, jeden má Mercedes-Benz Maybach a druhý jezdí audinou. Auta za tři miliony. Přitom na Ukrajině se bojuje…

Vladimír Bulka: Putin je zbabělec

Ukrajinci po Evropě především živí svoje rodiny doma, z jejich platů u nich to moc nejde. A ano, mají často drahá auta, koupené starší levné ojetiny - je to u nich otázkou prestiže, ale pro nás je to spíš známka určité primitivnosti majitele. Putler je především velký zbabělec - koukněte se, co dělal za covidu. Zalezlý v bunkru, návštěvy přijímal po třech testech, týdenní karanténě a za desetimetrovým stolem. Kam může, posílá dvojníky, na frontě nikdy nebyl, Zelenskyj je tam co chvíli.

Příspěvek do diskuse 313202: Řeči o napadení jsou propaganda

Teorie o napadení zemí NATO Ruskem jsou výplodem propagandy, stejně jako výplody Medveděva. Na Ukrajině jsou Rusové z několika důvodů a asi hlavní je její nečlenství v NATO a EU (země s v Evropě nejvyšší známou, ale zamlčovanou korupcí, zvláštním vztahem mnohých občanů k vlastní zemi a ekonomicky nejzadluženější stát minimálně v Evropě). Další asi budou události na územích východní Ukrajiny s významnou ruskou menšinou a také neochota většiny zemí EU.



Nahrává se anketa ...

Ohlasy ze sociálních sítí

(redakčně upraveno)

Minimálně proruskými narativy a podkopáváním základů demokracie russko-ukrajinský konflikt naši zemi už zasáhl. Určitá část společnosti se pomocí dezinformací a lží snaží narušit naše ustálení v Evropské unii a obranném paktu NATO. Naštěstí to nenese plody jako například na Slovensku.

Ukrajinci napadli Rusko, tak ať dají pokoj.

Může, když budeme stále na straně Ukrajiny a dodávat jí zbraně. Už by byl dávno konec války. Ukrajina na to nemá, jen oblbuje celý svět.

Hlavně je třeba se zapojit do obrany Ukrajiny. Každý z nás může něco udělat.

Podle ruského prezidenta se NATO snaží zastrašovat obyvatele s cílem udržet jejich podporu pro další pomoc Ukrajině:

Ruský útok na Česko či Polsko? Naprostý nesmysl, tvrdí Putin

Nemám strach, je to lokální konflikt o území, kde převážně žije rusky mluvící obyvatelstvo… Zasedněte a jednejte o míru.

Jestli nás Rusko napadne, tak jen kvůli naší vládě, která si myslí, že nejlepší přístup je posílat Ukrajině peníze na zbrojení…

Podáš jim prst a urvou ti i rameno. Rusa je třeba „zamknout” v jeho hranicích. Nemělo dojít už k tomu, že si vzal jen tak Krym.

Jsou to vetřelci, a těch je vždy nutno se bát a s předstihem s nimi bojovat.

Putin není blázen, nemá touhu dobývat nějaká území. Blázny máme ve vládě, odtud hrozí největší nebezpečí.