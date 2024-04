Vladimir Putin sám uznává, žeje silnější. To je nepopiratelný fakt, přes to, že některé evropské země, včetně Česka, málo investovaly do svých armád. Rusko buď bude poraženo už na Ukrajině, nebo se spokojí s tím, že mu zůstane část už dnes okupovaných území. Spíš než další agrese hrozí nová, která může trvat desítky let.