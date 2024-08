Politika do sportu nepatří. Tak argumentuje část čtenářů Deníku, kteří v dalším díle projektu Černá a bílá hlasovali v anketě o účasti Rusů na současné olympiádě. Do pátečního večera vyjádřilo svůj názor přes 8,5 tisíce lidí. Čtyřiapadesáti procentům z nich Rusové na hrách nevadí. Zbytek si naopak myslí, že sportovci ze země, která napadla Ukrajinu, by se jich účastnit neměli ani v neutrálních dresech.

Rusko není jedinou zemí, která vedla a vede války. Jeden z argumentů některých ze čtyřiapadesáti procent čtenářů, kterým dle ankety Deníku nevadí účast ruských sportovců na olympiádě, poukazuje mimo jiné na židovský stát. „Izrael v roce 1967 během takzvané šestidenní války anektoval syrské výsostné území Golanské výšiny. A dodnes ho nejen okupuje, ale rozšiřuje na něm svoje osady,“ napsal například Vladimír Benda.

Ze čtenářů, kteří s tím nesouhlasí a ruské sportovce na olympijských hrách nevidí rádi, pak redakci svůj postoj popsal třeba Dalibor Kučera. „Podle mého názoru nemají ruští sportovci na olympiádě co dělat. Tedy kromě těch, kteří bydlí v cizině a přijali cizí státní příslušnost… Představa, že sport je odstřižen od politiky, je silně naivní,“ uvedl.

Jiní mají zase za to, že na hrách v Paříži by se měly řešit podstatnější otázky než účast ruských sportovců. „Vadí mi, že olympiádu ovládlo LGBT, které je až agresivně vnucováno, a že se dovolí, aby chlapi soutěžili v ženských týmech. Ta kauza hýbe světem,“ je přesvědčena Martina Chánová.

ANKETA: Vadí vám účast ruských sportovců na olympiádě? 29. července 2024 | Video: Deník/Kateřina Součková

Z redakční pošty a diskuse pod článkem

(redakčně stylisticky a jazykově upraveno)

Růžena Netoličková: Olympiáda mohla být správná doba k ukončení války.

Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach během OH v Paříži 2024 zdůraznil roli sportovců jako „mírových ambasadorů naší doby“. Uvedl, že hry poskytují příležitost lidem, aby se mohli sjednotit a ukázat, že MÍR je možný, jednota je možná a solidarita je možná. Olympijské příměří, tradice sahající zpátky k starověkým hrám, vyzývá k přerušení nepřátelství během her… Nenávist proti Rusku nechápeme a je nás určitě hodně. Pan Fiala chce směrem na západ… Ví vůbec, co se tam děje? Jsem vlastenec, nikdy bych neutekla do ciziny, jako to udělali Ukrajinci. Mohli se stáhnout tam, kde se nebojovalo, je to obrovská země.

Dalibor Kučera: Rusko na Olympiádu nepatří

Podle mého názoru nemají ruští sportovci na olympiádě co dělat. Tedy kromě těch, kteří bydlí v cizině a přijali cizí státní příslušnost. To, co předvedl předseda MOV Bach je pokrytectví a místo aby se někomu zavděčil, jsou na něj naštvaní všichni (i Rusové). Představa, že sport je odstřižen od politiky, je silně naivní, nakonec příkladů máme hodně.

Někteří sice poukazují, že se každému měří jiným metrem a že Spojené státy byly účastníky mnoha válek, ale to je zjednodušený pohled. Nutno vzít v potaz příčiny, z nichž válečné konflikty vznikaly a v nemálo příkladech byly zaviněny agresí ať komunistických (například Korea, Vietnam), tak fundamentalistických vlád (útok na Dvojčata, Irák, Afghánistán).

Žádná válka není černobílá a nikdo z obou stran nebývá andělsky čistý, ale na rozdíl od předchozích ani USA, ani Velká Británie a další ji nevedly za účelem přepsat mapy a znásobit území svého státu. Což se v případě Ruska bezprecedentně odehrává.

Antonín Rada: Proč rozsévat nenávist?

Nechci se zastávat Ruska, ale jen bych doplnil, že USA, počínaje Hirošimou v roce 1945, napadly cca 32 států, kde přišlo o život mnoho lidí a nic se nedělo. A to je v pořádku? Proč stále rozsévat tu nenávist mezi lidi v celém světě ? Už je toho dost!

Vladimír Benda: Izrael je okupant

Předpokládám, že tuším, proč vypisujete anketu právě na tohle téma. Budete posléze vypisovat v zájmu objektivity, nestrannosti a pravdivosti také anketu např. na téma: Vadí vám účast izraelských sportovců na olympiádě? Tento dotaz Vám kladu proto, že Izrael v roce 1967 během takzvané šestidenní války anektoval syrské výsostné území Golanské výšiny. A dodnes ho nejen okupuje, ale rozšiřuje na něm svoje osady. Dodnes všechny sdělovací prostředky používají výraz okupované území.

Jaroslav Spurný: Nepolitizujme sport

Jsem ročník 1938, mám 86 roků, o sport se zajímám celoživotně. Olympiáda, mistrovství světa a Evropy a další mezinárodní soutěže jsou svátkem sportu. Zpolitizování sportu je nemravné. Je mi líto lidí typu Dominik Hašek a dalších. Proč ani jednou nebyli vyřazeni sportovci největšího světového agresora USA? Stačí připomenout Vietnam, Afghánistán a podobně. Ty spousty nevinných mrtvých, nestačila by mi celá stránka. Nejsem ruský trol, nikdy jsem nebyl pionýr, svazák ani straník, jsem normální občan ČR.

Martina Chánová: Víc mi vadí LGBT

Účast ruských sportovců na olympiádě mi tedy rozhodně nevadí. Co mi vadí je, že se pořád jenom tahá politika do sportu, ovšem tak, jak se to hodí, že se proukrajinští fanatici agresivně vymezují proti jinému názoru. Vadí mi, že olympiádu ovládlo LGBT, které je až agresivně vnucováno, a že se dovolí, aby chlapi soutěžili v ženských týmech. Ta kauza hýbe světem a nic se neděje.

Heftling 729: Je to zbytečná válka

Ta válka je čím dál podivnější a čím dál více je vidět, jak je zbytečná. Když odhlédneme od názorů nesvéprávné české vlády, tak si to uvědomuje více a více zemí. Zajímavé je, že Rusové v tenise ani v NHL nevadí. A ostrakizace Bělorusů, kteří s nikým neválčí, je už směšná, porovnáme-li politiku diktátora Lukašenka s politikou Netanjahua v Gaze.

Příspěvek 342529: Bránit sportovcům v účasti je chyba

Olympiádu a sport by rozhodně neměla ovlivňovat politika. Viz třeba olympiády z let 1980 a 1984. Souhlasím s tím, aby se zde ani nesměla propagovat či podporovat politika kteréhokoli státu. Ale bránit účasti sportovcům kvůli jednání jejich domovského státu, je podle mně chyba, zvláště dnes, když tam velká část z nich ani nežije.



Nahrává se anketa ...

Ohlasy ze sociálních sítí

(redakčně stylisticky a jazykově upraveno)

Uběhlo 79 let od jednoho z nejhrůznějších zločinů, které provedly USA - svržení atomové bomby na japonské město Hirošima. Ukončila život 140 tisíc lidí, hlavně civilistů. A největší paradox je, že ti, kteří jako jediní, a dvakrát po sobě, použili jaderné zbraně na civilní obyvatelstvo, teď diktují, kážou zásady demokracie a údajné svobody, poukazují na druhé jako na největší agresory a pod smyšlenými obviněními napadají suverénní země dokonce i na jiných kontinentech.

Mně na Olympiádě vadí Ukrajinci, měli by bojovat za svou vlast. Nebo tam válka není?

Ať tam sportují ruští sportovci, kteří veřejně nesouhlasí s ruskou agresí na Ukrajinu. Ti, kteří jsou pořád hrdí na svoje Rusko, nechť si založí vlastní hry třeba se Severní Koreou nebo s Čínou. Dávno už neplatí, že politika do sportu nepatří. Stačí si vzpomenout na vypjaté souboje naší reprezentace se sbornou. V těch duelech byl vždy nádech politiky a nesouhlasu s chováním Sovětského svazu v naší zemi.

Ruští sportovci nemají na olympiádě co dělat!

Účast ruských sportovců by nám neměla vadit. Sportovci za válku nemohou, celý život dřeli.

Ukrajinští sportovci umírají ve válce, kterou zavinilo Rusko, zatímco si ruští sportovci vesele soutěží na olympiádě…

Vzhledem k tomu, že mám výborné kolegy i z Ruska, kteří dlouhodobě pomáhají občanům z Ukrajiny, vážím si jich úplně stejně. Asi se přikláním k účasti na OH, ovšem pokud by podporovali Putinovu agresi, nemají tam co dělat. Jsem pro, aby slušní lidé mohli startovat.

Olympiáda je o sportu, ne o politice.

Ať podepíší veřejné prohlášení s nesouhlasem okupace Ruska na Ukrajině. Pak není problém, ať startují pod neutrální vlajkou.

Je fakt, že po ruské okupaci Československa je nikdo z olympiády v Mexiku nevyloučil. Jen když šla jejich výprava, bylo ticho, a když naše, byla provázena stejným potleskem jako domácí mexická. A hvězdou olympiády byla Věra Čáslavská. Byla jsem dítě, ale dodnes si to pamatuju. Teď jsou mé myšlenky rozporuplné. Olympiáda prapůvodně znamenala ve starověkém Řecku klid zbraní a svátek sportu. A tak byla zamýšlena i v novověku. Na druhou stranu je třeba každou agresi proti jinému státu odsoudit a dát to najevo. Takže opravdu mám rozporuplné myšlenky.

Je zvrhlé, že Rusové nevystupují pod svou vlajkou. Na rozdíl například od Turecka a USA.

Mně to vadí, i v tenise! A ještě veřejně souhlasí s válkou! Asi už není moc lidí, kteří si pamatují, jak naši sportovci, hlavně hokejisté, museli prohrávat, aby Rusko mělo medaile. Ani ruku bych jim nepodala! Ať si udělají hry se Severní Koreou, Běloruskem a dalšími státy, kde jim lidé skáčou na špek!

Němce jsme taky po druhé světové nevyloučili z lidské rasy, takže kdyby se omluvili a odsoudili ruskou útočnou válku na Ukrajině, tak za mne cajk.

Sport má být o poměřování se v tom, kdo je nejlepší ve své disciplíně. Pokud se do toho motá politika a někoho cíleně k soutěži nepustíme, porušujeme ducha fair play a už se o žádnou férovou soutěž nejedná. Už je to jen pouhý podvod a získané medaile nedostanou ti nejlepší, protože nepoměřili síly s těmi, kdo by je mohli porazit.