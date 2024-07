ANO: Známe desítky výpovědí známých lidí a hvězd, které rodiče, adoptivní rodiče nebo jiní lidé sexuálně napadali. Přesto se oběti proslavily a žijí skvělé životy. I „normální“ lidé mají po ruce psychologickou pomoc, soudy se navíc snaží chránit jejich soukromí. Zvířete se nezastane nikdo. Nemá šanci se ozvat.

Zvíře sice není věc, se kterou si můžeme dělat, co chceme, není to však člověk. Nemá práva, musí s ním být jenom slušně zacházeno. Neumíme se a nikdy se nebudeme schopni vcítit do duše. Podle všech dosud známých vědeckých výzkumů nám není roven. Násilí na člověku je vždy těžší zločin než násilí na zvířeti.