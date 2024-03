Místopředseda ruské bezpečnostní radyvyhrožuje jadernými zbraněmi každý druhý den. To nemusíme brát vážně. Putinova slova o tom, že je použije, pokud bude ohrožen ruský stát, už ano. Rusko už si protizákonně přisvojilo dobytá území. Je tedy možné, že výhrůžky splní, pokud by jeho protivníci například dobývali Krym.

mají odstrašující účinek. Proto je od Nagasaki nikdo nepoužil. Hrozí totiž odveta, která by zničila celou planetu. Putin sice útokem na Kyjev projevil iracionalitu, nechce však být zapsán do dějin jako ten, kdo nechal zpustošit Rusko. Představovat si že by použití atomové bomby, byť třeba „jen“ taktické, nechal Západ bez odplaty, je absurdní.