Otázka, zda má Ukrajina přijmout mír za cenu ztráty území, nebo bojovat dál, zaujala rekordní množství čtenářů. V anketě jich dosud hlasovalo 29 tisíc. V dopisech i v diskuzi pod článkem zazněly desítky argumentů. Deník přináší výběr těch nejzajímavějších.

Například čtenář, který se podepsal jako J. Vačner, píše: „Já jsem od začátku válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou pro mírové urovnání sporu. Mělo se jednat hned, ale to se různým silám asi moc nelíbilo. Teď, když Rusko tlačí ukrajinskou armádu, bude pozice pro vyjednávání ze strany Ukrajiny horší a horší.“

Řada lidí argumentuje tím, že Rusko nezná hranice a nikdy se nezastaví. Někteří přirovnávají okupaci Ukrajiny k německému záboru Sudet. Podle Petra Kafky je situace kritická. „Náš průmysl by již nyní měl najet na válečnou výrobu a zvýšit produkci, pokud nechceme aby nám Rus zaklepal na vrátka. Mnozí nechápou, že Rusko je imperiální. Matky posílají své ruské děti bojovat za „ruský mír“, který nikdo nepotřebuje,“ vyjádřil se.

Uzavřít míru i za cenu územních kompromisů, nebo bojovat až do úplného vítězství? Redakce se pokusila popsat argumenty pro a proti:

Mírná většina čtenářů, 57 procent, je pro uzavření míru, i když bude pro Ukrajinu nevýhodný. Na první místo kladou záchranu lidských životů. Toto číslo se blíží údajům z průzkumu, který provedla sociologická agentura CVVM v létě loňského roku.

Výsledek v anketě Deníku je však nejednoznačný. Lze totiž hlasovat i u každého argumentu. A zde výrazně převažují hlasy pro to, aby se Ukrajina nevzdávala. Například s tím, že další boje zvyšují riziko jaderné války, souhlasí jen 1841 lidí. Nesouhlasí s tím naopak více než 4000 čtenářů.

Více než polovina hlasujících pak nesouhlasí s tvrzením: „Pokud Rusko uspokojí své nároky, už nikoho neohrozí.“

Redakce děkuje všem čtenářům, kteří hlasovali a napsali své názory.

Výběr ohlasů z redakční pošty (texty jsou redakčně jazykově upraveny)

Jiří Havel: Elon Musk měl dobrý plán

Když se rozpadl Sovětský svaz, celý svět aplaudoval ve stoje. Když se po krvavé válce rozpadla Jugoslávie, většina států to akceptovala. Když se rozpadlo Československo, nikdo si toho pořádně nevšiml. Bohužel, myslím, že jsme mohli být vzorem pro celý svět, jak se rozdělit bez jediného výstřelu a zůstat nejlepšími přáteli. Ani si nedovedu představit, že bychom rozbombardovali bratislavské letiště, sedli do tanků a naše sousedy osm let trvale odstřelovali. Když se Srbsko pokoušelo násilím udržet územní celistvost, bylo brutálně bombardováno státy NATO, dokud se Kosova, svého historického srdce národa (jak pravil Novak Djokovič) nevzdalo.

V roce 2014 se rozpadla Ukrajina. Kdyby to byl svět ochoten akceptovat, mohla být dnes bohatou, vzkvétající zemí. Bohužel západní část vojensky napadla východní část, která se (pravda za ruské pomoci) osamostatnila. Kdyby se NATO drželo stejných zásad jako v Jugoslávii, muselo by tentokrát místo Bělehradu bombardovat Kyjev. Uznávám, že je tento příměr malinko přitažen za vlasy, ale západ ani nehnul prstem, aby přiměl kyjevský režim k respektování mírových dohod z Minsku. Od té doby umírají stovky lidí denně na obou stranách a tisíce jsou doživotně mrzačeni.

Velmi moudrý plán Elona Muska (ukončit boje a v referendu pod důslednou mezinárodní kontrolou umožnit obyvatelům sporných území vyjádřit se, kam chtějí patřit, aby o jejich osudu nerozhodoval ani Putin, ani Biden, ani Zelenskij) byl odmítnut s četnými urážkami.

Čtenář Josef: Putina mír nezastaví

Rád bych něco podotkl k článku pana Komárka: děsí mě, že tolik lidí v podstatě nechápe realitu. To denně nevidí a neslyší, co ta ruská kremelská banda vysílá do světa? „Rusko nemá hranice, když prohrajeme na Ukrajině, zničíme svět atomovkama, protože svět bez Ruska nemůže existovat, západu vládnou fašisti, homosexuálové a pedofilové…" a podobné „mírotvorné“ ujetiny. Spousta lidí tvrdí, že když Ukrajina postoupí Rusku část svého území, bude klid. Já vám řeknu, jak to v tomto případě dopadne. Až se Putin časem vzpamatuje a vyrobí dostatek tanků, granátů a raket, bude nutné denacifikovat pobaltské státy, a pak další a další. Dojde mu (a už mu to patrně i došlo), že Západ bude jen žvanit a že mu všechno projde. A precedens je na světě! Mám dost tanků a vojáků, můžu si dělat, co chci, a nikdo se mi nepostaví.

Premiér Petra Fiala v debatě Deníku řekl názor na možný mír na Ukrajině:

Václav Svoboda: Rusové mohou postoupit dál

Předesílám, že v SSSR jsem byl celkem čtyřikrát, z toho dvakrát pracovně. Na základě těchto zkušeností jsem nikdy nevstoupil do KSČ, ačkoliv jsem měl někdy namále. Ukrajince jsme později, na začátku milénia, zaměstnávali v podniku. Na základě všech těchto zkušeností jsem jednoznačně na straně uzavření míru i za cenu ztráty části území. Čím dříve, tím méně bude škod, méně ztrát na životech a v důsledku možná i menších ztrát celkového území, protože za dva roky mohou být Rusové až u Kyjeva.

Petr Kafka: Rusko je imperiální

Měli bychom se zamyslet, do jaké míry chtějí Ukrajinci bojovat při naší omezené pomoci, kdy dodáváme málo zbraní a munice a podpora USA není zcela jasná. Náš průmysl by již nyní měl najet na válečnou výrobu a zvýšit produkci, pokud nechceme aby nám Rus zaklepal na vrátka. Také zde v Evropě působí mnoho „krtků“, kteří dávají dezinformace do mediálního prostoru a lidé, kteří neznají hodnoty demokracie a nebo jim nerozumí, jsou tímto ovlivněni. Mnozí nechápou že Rusko je imperiální. Matky posílají své ruské děti bojovat „za ruský mír“, který nikdo nepotřebuje.

J. Vačner: O míru se mělo jednat hned

Já jsem od začátku válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou pro mírové urovnání sporu. Mělo se jednat hned, ale to se různým silám asi moc nelíbilo. Teď, když Rusko tlačí ukrajinskou armádu, bude pozice pro vyjednávání ze strany Ukrajiny horší a horší. Přece si někdo nemohl myslet, že Ukrajina Rusko porazí a vytlačí jeho armádu zpět. Všichni zastánci této teorie by si měli zopakovat historii. Bohužel se to týká i naší současné vládní garnitury.

Pavel, 71 let: Ukrajina má dostat území zpět

Ukrajina nesmí přijít ani o metr svého území. K tomu, že bude uznávat hranice Ukrajiny, se zavázalo i Rusko, svým podpisem to stvrdil i Putin.



Ohlasy ze sociálních sítí (texty nejsou redakčně upraveny)

Ukrajina má uzavřít příměří ve chvíli kdy je schopná vyjednat si mír. Určitě tady není někdo v pozici říkat Ukrajině jestli se má či nemá vzdát území. Appeasement je jenom noblesnější použití toho sobeckýho pořekadla bližší košile než kabát. Není to touha po míru, ale kombinace zbabělosti a sobectví, která nikdy nefungovala. Lidé kteří v této situaci hovoří o nepodpoře Ukrajině o nepomáhaní lidem válkou zmítané země o takzvaném jednání o míru bez toho aby jednoznačně deklarovali že Rusko se musí stáhnout ze všech anektovaných území a ukončit agresi na Ukrajině.

Bránit se. Bránit se znamená bojovat. A celý vyspělý svět jim v boji bude pomáhat, dokud nevyženou okupanty a následně nastolí spravedlnost. I tak se dá nazvat mír.

A když se Ukrajina vzdá, tak už jim dá Rusko pokoj a bude si hledět svého? To si snad nikdo nemůže myslet ani ve snu…

Tam to jen tak neskončí a Rusové je nikdy nenechají svobodně dýchat.

I kdyby UA nakonec prohrála, budou probíhat partyzánské boje a hlavně nevěřím že by to znamenalo konec ruských výbojů proti okolním státům.

Experti se domnívají, že vývoj konfliktu na Ukrajině v nadcházejících měsících ovlivní tři hlavní faktory:

Ukrajina by měla uzavřít smlouvu o míru, a udělat se neutrálním státem tak jak navrhoval Putin. A ne poslouchat západní mocnosti, pak potrestat a vyhnat nacisty ze země především Zelenského který má mnoho životů padlých v boji!!!

Ano, ať už je klid zbraní. Krym byl vždy ruský.

Špatně položená otázka. Měla by znít: „Má Ukrajina kapitulovat a vzdát se okupovaných území stejně jako my v 38-39, anebo nastane mír, až invazní armáda ukončí ten mlýn na maso a okupaci a vrátí se na i Moskvou uznané hranice?“ (Otázka jednoho telefonátu z Kremlu a jednoho dvou dne stahování armády, kdyby Kreml toužil po míru.)

Jednoznačně nečekat, zastavit boje, jednat i za cenu anexe území Ruskem. ..to, co „naznačil“ nedávno papež je špičkou ledovce v pochopení této věci. Rozhodně přestat posílat zbraně, přestat vést válečnou rétoriku, a jednat z Ruskem. Dříve, nebo později k tomu stejně dojde! Druhá varianta je ,dále pokračovat a zapomenout historickou zkušenost..viz Borodino, Stalingrad a smutným koncem bude „roztavená“ Eifelova věž a miliony mrtvých v Evropě.. Buďme moudří dokud je čas. V roce 1914 si mnozí „francouzští“ vojáci mysleli, že ta válka bude na pár týdnů. Potom došlo na Somnu, Ypres apod. A to hovořím o 1. válce. Co, potom ta druhá? Takže, buďme moudří, dokud je čas! Zdravím do Paříže, „Napoleone“, pardon presidente Macrone..a jemu podobní.

Evropa si myslela jak uspokojí Hitlera, když mu předhodila Československo..... jak to pak dopadlo. Navíc mír podle Ruska..... to nejsou už jenom ta anektovaná území. Pokud jste četl mírové podmínky nastřelené Medvěděvem, tak podle těchto podmínek by Ukrajina měla zaniknout a celou by jí postupně mělo pohltit Rusko..... Super ne? Takže suverénní stát byl bezdůvodně napaden, agresor se dopouští válečných zločinů, ale napadený by se měl jen tak nechat pohltit, aby měl český Pepa z Depa klid....... tedy prozatímní klid, protože Rus nezná hranic. Já tady raději budu mít ukrajinské uprchlíky, než ruské tanky.

Tak Krym je jasný, to ostatní referendum.

Kdyby se Ukrajina sama nepřičinila o tuto válku, tak by o žádné území nepřišla. Teď už je pozdě. Ano o území teď už přijde. A čím déle bude válka trvat tím více jí to bude stát.

Rozhodně ne! V našem případě stačí např. poučení z Mnichova. Podej prst a vezmou celou ruku. S teroristy se nevyjednává.

Stejně jako zmíněná iniciativa jsem názoru, že podporováním války dochází jen k jejímu prodlužování, neboť Ukrajina by sama o sobě schopna vyhrát nebyla. Hmotné majetky nejsou cennější než lidské životy….

a) Ukrajina se sama rozhodla bojovat o svou zemi, svobodu.

b) Tím že jí pomáháme, naopak spoustu životů chráníme.

c) Zároveň tím bojujeme o bezpečnější svět, pokud by platilo, že silnější stát si může dělat co chce, zabírat cizí státy, budou následovat další konflikty.

Mě Ukrajina nezajímá a nikdy zajímat nebude. Mě zajímá Česká republika.

Mír, mír, ať zachrání životy, válčí už od roku 2014.

A kdo věří tomu kdyby padla Ukrajina že Rusko nepůjde dál? Žili tu 34 let po válce rozhodovali tahali za nitky ,stále jich tu žije poměrně hodně, mají tu majetky! Věřím, že lidé jsou nespokojeni jenže všichni žijeme v Evropě. Válku nechce nikdo a agresor je jen jeden.

Podle Putina bude Rusko za své zájmy bojovat až do konce:

Kdyby se do toho nemotala Amerika a EU, už byl dávno konec.

Válka je příliš dobrý kšeft, žádný mír nebude.

Obávám se, že dřív či později k tomu stejně bude muset dojít. Teď jde jen o to, kde bude ta linie a zda je možné zbytek Ukrajiny následně okamžitě přijmout do NATO, aby k žádné další zkáze již nedošlo…

Škoda všech lidských životů, na obou stranách. Tahle jizva, bude bolet ještě hodně dlouho a nikdy nezmizí. Neumím si představit, že tahle šílená válka, bude ještě dlouho ničit lidské osudy.

Ohlasy z diskuse pod článkem (texty nejsou redakčně upraveny)

Pavel Tůma

Rusko je imperiální stát a bude se chtít rozšiřovat za každou cenu. Naivní je každý kdo uvěří, že Putin by dokázal žít vedle západní Ukrajiny která by se začlenila do evropských struktůr. Nikdy to nedopustí aby Ukrajina vstoupila do NATO, je příliš blízko a Rusko tam vidí hrozbu pro svou vlastní bezpečnost. Je potřeba podpořit Ukrajinu v jejich boji jak jen to bude možné. To je jediná správná cesta.

Roman Tomášek

Pokud v dotčených (okupovaných) územích žije více rusky mluvících obyvatel, netrval bych na těchto územích. Pomohl bych Ukrajincům prodat majetek a odejít do vnitrozemí. Pokud ale tam žije více Ukrajinců (více jak 60 procent), trval bych na území a vystěhováním rusky mluvících a smýšlejících obyvatel na ruské území. I se vším majetkem. Logisticky bych jim v tom pomohl, ale žádná charita!!!!! Putinovi jde o ochranu rusky smýšlejících obyvatel v dotčených oblastech. Pokud s tímto nebude souhlasit, pak nevím.

Karel Cach

Dojednat mírové podmínky po válce není možné bez ohledu na obyvatele státu. Jedna věc je územní celistvost v mezinárodně uznávaných hranicích a druhá věc je právo obyvatel na sebeurčení. Můj názor je ten, že právo na sebeurčení by mělo mít po osmi letech etnické občanské války a po dalších dvou letech ruské invaze vyšší váhu, než tvrdošíjné trvání na územní celistvosti. Etnické vztahy jsou již natolik narušené, že soužití Rusů a Ukrajinců v jednom státě je utopií. Chceme nějaký transfer obyvatel? Asi ne.

Martin Milco

O tom, zda pokračovat v bojích, nebo se pokusit s ruským agresorem domluvit, musí rozhodnout sami Ukrajinci. Sami Ukrajinci by mohli rozhodovat o tom jestli pokračovat anebo ne, by mohla Ukrajina tehdy kdyby tu válku vedla z vlastních financí. Když žije UA na dluh a finančních dárků tak by se mělo spolurozhodovat.

Ladislav Havránek

Čím později dojde k mírovému jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, tím bude obtížnější dosáhnout jakékoliv dohody. Už dnes je jasné že tohoto vyjednávání se musí kromě Ruska a Ukrajiny zúčastnit prostředník, který bude mít důvěru obou zúčastněných stran. Těch prostředníků bude muset být nejspíš několik a budou to muset být země s velkým ekonomickým a politickým vlivem. A teprve tyto země budou schopné dotlačit Rusko, aby své požadavky minimalizovalo. Vždyť Krym daroval Chruščov Ukrajině až někdy v 50. letech.

Přenechat útočníkům část své země a vyjednat mír, nebo dál bojovat a snažit se zvítězit nad agresorem? Hlasujte v anketě Deníku:

Oldřich Suchoradský

Žádná válka nedokáže bez ztrát a devastace měst a celé krajiny vyřešit politické spory. To je možné jedině mírovým jednáním, ke kterému stejně, jak já doufám, v budoucnosti stejně dojde. Ale za cenu tisíců mrtvých a zničení země. Tak tohle chceme a podporujeme? Tak tomu nerozumím. To neodpovídá tradicím našeho holubičího národa…

Martin Brezina

Lze souhlasit s oběma argumenty, tedy jak s ano, tak ne. Protože záleží na tom, co vlastně nikdo z nás přesně neví. 1) Pokud by příčinou současné krize byly ruské bezpečnostní obavy a pocit existenčního ohrožení, tak je rozumné zastávat pozice nalevo, tedy ANO. 2) Pokud je hlavní motivací ruského chování imperialismus a potřeba dobývat, má smysl zastávat pozice NE. Jenže, která z možností 1) a 2) platí, to nevíme, takže odpovědi jsou založené na to, jak věc chceme vidět.