Důchodová reforma, kterou připravila vláda, míří na jednání Poslanecké sněmovny. Jejím cílem je snížit deficit důchodového účtu. Ten loni dosáhl téměř 73 miliard korun. Nejdůležitějším a nejspornějším bodem reformy je postupné prodlužování věku, ve kterém budou mít Češi nárok na penzi. Poroste podle průměrného věku dožití nad současnou hranici pětašedesáti let. Opoziční ANO a SPD jsou ostře proti. Tématu se, jako dalšímu v řadě, Deník věnuje v rámci projektu Černá a bílá Martina Komárka, pokračování zveřejní v úterý 21. května.

ANKETA: Má se zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let? | Video: Deník/Kateřina Součková

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka právě na vysoký schodek poukazuje, když reformu obhajuje. „Loňský, letošní rok jsou ukázkou toho, že i když máme stále nejsilnější populační ročníky na pracovním trhu a máme rekordní nízkou nezaměstnanost, přesto sekáme takto vysoké deficity,“ prohlásil.

Lídr nejsilnějšího opozičního hnutí Andrej Babiš ostře nesouhlasí a tvrdí, že pokud po volbách v roce 2025 hnutí ANO sestaví vládu, tak změny zruší. Vláda je však hodlá prosadit i přes odpor opozice, je tedy prakticky jisté, že zákon projde.

Kdy mohou odejít do penze, se lidé dovědí ve svých padesáti letech. Věk se bude s největší pravděpodobností postupně zvyšovat, protože se zvyšuje délka lidského života. Není tedy vyloučeno, že nejmladší generace budou pracovat do sedmdesáti let. Výjimku mají jen riziková a výjimečně fyzicky náročná povolání.

Souhlasilo ANO s pozdějším odchodem do důchodu? Pavel popsal schůzku na Hradě

Mladí lidé, kterých se redakce zeptala v anketě Deníku, s ironickým smíchem prohlašují, že nepočítají s důchodem. Jiní zas říkají s nadsázkou „Budeme makat do devadesáti“. Se zvyšováním důchodového věku nesouhlasí ani starší. Poukazují na to, že pětašedesát let je nejvyšší možná hranice, spíše by ji snížili.

Prezident Petr Pavel se před několika týdny pokusil zprostředkovat jednání o penzijní reformě mezi vládou a opozicí. Podle většiny odborníků musí mít totiž tak dalekosáhlá změna podporu alespoň její části. Zástupci ANO se prvního jednání zúčastnili. Na tiskové konferenci po něm prohlásil prezident, že souhlasili s prodloužením důchodového věku.

Vzápětí to popřeli. Hrad zveřejnil zápis z jednání, podle nějž zástupci ANO „nezpochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu“. Jen nesouhlasili s tím, jak to chce vláda udělat. Karel Havlíček a Alena Schillerová rozpor mezi záznamem jednání a jejich konečným postojem zdůvodnili tím, že „v sále byla špatná akustika“. Na další jednání už nepřišli.



