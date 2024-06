Naprostá většina čtenářů Deníku odpověděla „Ne“ na otázku, zda potřebujeme veřejnoprávní média. Do pátečního odpoledne se sešlo téměř 12 tisíc hlasů. Jen čtrnáct procent z nich je pro ČT a ČRo. Výsledek ankety je velmi překvapivý a může být ovlivněn tím, že zrovna nyní vláda navrhuje zvýšit koncesionářské poplatky. Sporné je i to, že platit by měl každý, i ten, kdo Českou televizi nebo rozhlas nesleduje. Tento článek je součástí projektu Černá a bílá Martina Komárka, který otevře nové téma za týden.

Podle doložitelných statistických údajů vedou veřejnoprávní média v souboji se soukromou konkurencí. V roce 2023 sice sledovanost ČT mírně poklesla, ale pořád vede. V divácké kategorii nad patnáct let má téměř třetinový podíl na televizním trhu. Z toho ČT1 přes šestnáct procent. Čtyřiadvacítka má více než čtyřprocentní podíl a v Evropě patří k absolutní špičce mezi čistě zpravodajskými kanály.

Podobně je tomu i u Českého rozhlasu. I ten zatím vítězí nad soukromou konkurencí. ČRo má podíl na trhu skoro 27 procent. Radiožurnál nadále udržuje klíčovou pozici nejposlouchanějšího rádia v Česku s 763 tisíci denních posluchačů a v průměrném týdnu s 1,491 milionem posluchačů.

Čtenáři většinou kritizují televizi za údajnou neobjektivnost. Například Zbyněk Koutný píše: „Propaguje progresivistické vidění světa, ostatní názory jsou ‚krajně pravicové‘. Svým kamarádům jako ‚expertům‘ platí desetitisíce za komentáře ve sportovních přenosech, a přitom ti ‚experti’ jsou úplně marní a vždy mám pocit, že se asi dívají na něco jiného než já.“

Potřebujeme Český rozhlas a Českou televizi? Přečtěte si argumenty pro i proti a hlasujte pro názor, se kterým souhlasíte:

Naopak někteří, jako třeba Karel Míka, mají úplně opačný názor: „Veřejnoprávní ČT a ČRo potřebujeme, všichni. Je to šance, jak kontrolovat politiky a klást jim nepříjemné otázky. Já jako občan nemám šanci politiky zpovídat a plně sledovat. Vypadá to jako fráze, ale nezávislá a poctivě dělaná žurnalistika je hlídacím psem demokracie.“

Několik dopisů poukázalo na podstatný problém, který by vláda a sněmovna měly řešit. Pokud mají za ČT platit všichni držitelé mobilních telefonů, jak je to s těmi, kdo špatně vidí? „Jsem koncesionář rozhlasu, řádně platím rozhlasový poplatek. Využívám veřejnoprávní rozhlas. Zejména stanici Plus. Z plateb za TV jsem se vyvázal místopřísežným prohlášením prokazatelně odeslaným, mám totiž 7,25 dioptrie. Dnes jsem slyšel papalášský hovor pana Baxy (ministr kultury, pozn. red.) o paušální platbě výpalného za TV. Údajně kdo je připojen k internetu, má tedy možnost sledovat TV, a proto bude povinen platit poplatek, i když TV nesleduje a sledovat nechce,“ popsal Pavel Příhoda.

Václav Jirka: Co to je veřejnoprávní?

Zvláště nyní, kdy se diskutuje o zvýšení poplatků, si myslím, že nejprve by mělo být přehodnoceno, co je to vlastně veřejnoprávní služba. Zda do ní spadá také původní televizní a filmová tvorba a další spíše komerční projekty, přičemž například detektivek už je na můj vkus na ČT vysíláno opravdu přespříliš. Nebo zda to má být nezávislé a mnohem častější a pestřejší informování ze světa a hlavně z našich regionů, politické a ekonomické analýzy a třeba návody na řešení životních situací ve vztahu k úřadům a vzdělávání. Rovněž reklama by ve veřejnoprávních médiích neměla být vůbec, ani jako tzv. sponzor pořadu. Pokud si něco platím, tak je reklama obtěžující.

Alexandr Skalický: Ve státě bez veřejnoprávních médií bych žít nechtěl

Když si pan Babiš koupil média, zásadně se změnila redakce iDnes.cz a struktura zpráv. Zprávy propagující ANO tam sice permanentně nebyly, ale když ano, tak si bylo možné hned všimnout, že text je na zakázku. Nyní jsou možná noviny již v jiných rukou, ale redaktoři jsou stejní. Takže ve státě bez nezávislých veřejnoprávních médií bych žít nechtěl.

Jan Šindelář: Neposlouchám stanici Plus

Za sebe výpalné ČT neplatím, protože TV nemám. Špatně vidím, tak na pohyblivé obrázky nevidím. Rádio platím. Ale neposlouchám stanici Plus, protože tam nejsou schopni zprávy přečíst bez koktání, zaměňují slova, a vůbec mi to tam připadá hloupé. A i když mluví normálně, hosté jsou nejspíš vybíráni podle klíče, čím víc řečových vad, tím lépe. Já to chci poslouchat a ne rekonstruovat a domýšlet si to, co vlastně doopravdy říkají.

Karel Míka: Je to šance jak kontrolovat politiky

Veřejnoprávní ČT a ČRo potřebujeme, všichni. Je to šance, jak kontrolovat politiky a klást jim nepříjemné otázky. Já jako občan nemám šanci politiky zpovídat a plně sledovat. Vypadá to jako fráze, ale nezávislá a poctivě dělaná žurnalistika je hlídacím psem demokracie. Oni očekávají, že je zvolíme a čtyři roky si mohou za naše peníze dělat, co chtějí. A jistě může přijít čas, kdy i nynější odpůrce veřejnoprávní televize bude litovat, pokud by ji neměl. Těch pár korun, co za to platíme, za to stojí.

Pavel Příhoda: Mám platit, i když špatně vidím?

Jsem koncesionář rozhlasu, řádně platím rozhlasový poplatek. Využívám veřejnoprávní rozhlas. Zejména stanici Plus. Z plateb za TV jsem se vyvázal místopřísežným prohlášením prokazatelně odeslaným, mám totiž 7,25 dioptrie. Dnes jsem slyšel papalášský hovor pana Baxy o paušální platbě výpalného za TV. Údajně kdo je připojen k internetu, má tedy možnost sledovat TV, a proto bude povinen platit poplatek, i když TV nesleduje a sledovat nechce. Ač nemá televizní přijímač, chytrý telefon ani tablet, jak doslova tvrdí pan ministr. Přesto bude povinen platit za to, co nechce užívat a neužívá, za televizní programy… Podle vzorce pana Baxy budu nucen nosit výpalné i do restaurací, neboť bych tam mohl někdy jít, nebo do veřejného domu slečnám, neb bych tam eventuálně mohl také jít a využívat jejich služeb!? Údajně na tom vládne ve vládní koalici shoda.

Stanislav Kukuč: Ať platí jen zájemci o ČT a ČRo

Žijeme v 21. století. Digitalizace je už nějaký pátek běžná věc. Velká část kanálů, ať už televizních či rozhlasových, je kódována. Kdo se chce dívat na konkrétní kanál nebo poslouchat rozhlasový pořad, který není běžně dostupný, zaplatí si ho. Nevím, proč někoho nenapadla jednoduchá věc. VŠECHNA SLAVNÁ VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA ZAKÓDUJTE A ZÁJEMCI O TYTO POŘADY AŤ SI ZAPLATÍ. Já klidně budu sledovat komerční stanice. Sice s reklamou, ale bez žádných dotací z MÝCH DANÍ.

Zbyněk Koutný: Propaguje progresivistické vidění světa

Veřejnoprávní je ČT v čem? Propaguje progresivistické vidění světa, ostatní názory jsou „krajně pravicové“. Svým kamarádům jako „expertům“ platí desetitisíce za komentáře ve sportovních přenosech, a přitom ti „experti“ jsou úplně marní a vždy mám pocit, že se asi dívají na něco jiného než já.

Petr Novák: Aby byli občané „správně“ informováni

Jak řekl předseda vlády, světový lídr a světově uznávaný politolog profesor Petr Fiala. Proto si občané platí ČT a ČRo, aby byli správně, tedy hodnotově, progresivisticky a globálně liberálně demokraticky informováni a chráněni tak od škodlivých narativů a dezinformací v rozporu se zájmy státu, tedy Strany a Vlády, tedy naší Národní fronty Pětikoalice, jediných demokratických a nepopulistických stran!

Karel Klečka: Svobodná, vyvážená a nestranná

„Zdarma“ dostupné televize, tzv. komerční, které nesleduji (protože je pro jejich množství ani nelze stíhat), žijí z reklamy, kterou musím platit v ceně zboží a služeb! Navíc produkují zisk tím, že slouží a propagují zájmy buď majitele, nebo největších inzerentů. Prostě platíme všichni všechno. Proto by veřejnoprávní televize měla být svobodná, ale vyvážená a nestranná.

Pavel Mörtl: Reklamy v ČT otravují

Reklamy nevysílat vůbec, je to zcela rušivý element. Stačí, že nám reklamy otravují život jinde. Věčné opakování letitých filmů (viz nabídka na letošní léto) svědčí o nevelké tvůrčí invenci dramaturgie. Pořady p. Moravce a pí. Jílkové jsou zbytečně dlouhé a poměrně nezajímavé.

Ladislav Janovský: Silvestry nejsou, co bývaly

Jsem pro zachování televize ČT i Českého rozhlasu. Když už je v DAB+ i digitální vysílání televize ČT sport, art, Déčko i komerční televize. I když silvestry na ČT i komerčních televizích už nejsou ty z dob komunistů i z devadesátých let a filmy jsou na jedno zhlédnutí. Nevím, proč by se měla rušit veřejnoprávní média.



Ohlasy ze sociálních sítí

Pokud proti tomu ihned někdo nezakročí, tak to budeme hezky všichni platit......další daň za nic…

Na to fakt někdo kouká?

Zrušte to. ČT je kampelička pětikoalice bez objektivity, viz Moravec nebo 168. Proč si platit propagandu ulhaného Fialy za mé daně, ať si tu nalejvárnu správných názorů ze Spolu a jediné pravdy platí ten, kdo chce.

Když jsme zvonili klíči, ani ve snu nás nenapadlo, že budeme nuceni platit zkorumpovanou a prolhanou pakáž, která si zprivatizovala ČT.

Rozumné, dlouho se to nezvedalo.

Veřejnoprávní média by bylo dobře v naší zemi zavést. Byla by to v našem mediálním prostoru příjemná změna.

Teoreticky ano, ale současná podoba je technicky i ekonomicky poněkud přežitek. A zřejmě částečně i obsahově, hlavně ta televize, co jsem tak zaznamenal v diskusích. Na televizi nekoukám už asi patnáct let, tak nemohu konkrétněji posuzovat, ale na druhou stranu v Českém rozhlase pár kvalitních pořadů určitě je.

My na tohle nekoukáme.

Už jsme zjistili, že ne. A buďte si jisti, že co neužívám, to neplatím.

Zaveďte konečně možnost kódovaného vysílání pro abonenty, ať si to platí, kdo chce. ČT musí dramaticky zeštíhlovat, prodávat nadbytečný majetek a nevyrábět extrémně drahé komerční špásy typu StarDance. Ne držet 3000+ zaměstnanců, tři obří centra a ještě hafo menších krajských poboček. V dnešní době je ČT molochem a přežitkem doby minulé. Televizi si zprivatizovali zaměstnanci a občany mají za dojnou krávu, která má platit poplatky a dobré bydlo těchto zaměstnanců.