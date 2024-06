Ministr školství a zároveň senátor Mikuláš Bek nedávno na dálnici D1 projel záchranářskou uličku s rozsvíceným majáčkem. Vyvolalo to vlnu kritiky. Zesílila, když se ukázalo, že nejel za neodkladnou pracovní povinností, nýbrž domů do Hajan na Brněnsku. Chování ministra je přinejmenším podivné. Vyvolává však širší otázku: Měli by mít vůbec členové vlády právo přednostní jízdy?

„Přesouval jsem se z Prahy do Brna v souvislosti se svými pracovními povinnostmi. A v tuto chvíli si nejsem vědom, že bych jakkoliv porušil pravidla, která jsou pro používání majáčku a přednosti v jízdě,“ řekl Mikuláš Bek serveru idnes.cz. Premiér Petr Fiala ho nepřímo kritizoval, když řekl, že přednosti v jízdě by se mělo užívat rozumně.

Ostatně to nemusel zmiňovat. Přímo o tom mluví pravidla pro možnost přednostní jízdy členů vlády. „Majáček smí být použit jen při výkonu činnosti, která vyžaduje rychlý a nerušený průjezd, například při přepravě na naléhavá jednání, při krizových situacích nebo při výkonu jiných důležitých státních úkolů. Při používání majáčku musí řidič vozidla dbát zvýšené opatrnosti a neohrožovat ostatní účastníky silničního provozu,“ uvádějí.

Tato pravidla mají jednu podstatnou chybu. Jak ukazuje Bekův případ, ministr si sám určuje, co považuje za naléhavé jednání, krizovou situaci či výkon důležitých státních úkolů. V tomto případě šlo údajně o vystoupení v pořadu Události, komentáře, což pro normálního člověka zcela jistě do vyjmenovaných možností pro užití majáčku nespadá.

O přednosti v jízdě pro politiky se vede debata už řadu let. Jednoznačný závěr však nemá. Ostatně to ukazuje i anketa Deníku. Část lidí používání majáčku v nezbytných případech chápe, jen odsuzuje jeho zneužití. Jiní považují privilegium za zbytečné a zrušili by jej.



Nahrává se anketa ...

Přednostní jízda pro členy vlády není v Evropě běžná, zejména proto, že porušuje rovnost lidí před zákonem. V Británii ministři cestují běžným způsobem, pokud nejde o zcela jasnou krizovou situaci. Podobné to je i v Německu, Nizozemsku či Švýcarsku. Ministři smějí použít majáček jen v přesně stanovených specifických případech. V Rakousku je povoleno použít výstražné světlo pouze v případě, kdy ministr vnitra, co by nejvyšší velitel policie, jede na místo katastrofy. Ostatní členové vlády žádné přednostní právo nemají.

Zcela neomezené přednostní právo na silnicích mají politici v Rusku, Kazachstánu, Bělorusku a v severní Koreji. Co se týče evropských států, jako u nás platí podobná pravidla například v Polsku.