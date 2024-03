Má Česko znovu zavést povinnou vojnu? Přinášíme argumenty pro i proti

Ruská agrese proti Ukrajině otevřela diskusi o tom, zda je naše země připravena na případnou válku. Odborníci se shodují, že ne. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dokonce říká, že armáda byla „ohlodána na kost“. V roce 1999 jsme vstoupili do NATO a ani jednou jsme od té doby nesplnili závazek odvádět aspoň dvě procenta ze státního rozpočtu na obranu. V roce 2030 má mít profesionální vojsko výhledově třicet tisíc mužů. Vláda postupně nakupuje moderní zbraně včetně stíhaček F-35. To však nestačí vzhledem k tomu, že konflikt může přijít už v nejbližších letech. Pomohla by povinná vojenská služba?