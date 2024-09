Povinné domácí úkoly více než polovině čtenářů nevadí. V anketě Deníku, která je součástí projektu Černá a bílá, do vydání článku hlasovalo téměř šest tisíc lidí. Přípravu školáků mimo prostory třídy podpořila i většina z těch, kdo napsali do redakce nebo přispěli do diskuse pod článkem. Na sociálních sítích naopak lehce převažovaly hlasy pro zákaz úkolů.

Jen ať se děti zapotí i doma. Takový postoj má většina lidí, kteří odpovídali v anketě Deníku věnované zadávání povinných domácích úkolů ve školách.

Názor velké části čtenářů částečně shrnul například Dalibor Kučera. „Jsem přesvědčen, že domácí úkoly mají ve vzdělávání své místo. Při jejich plnění má každý příležitost ponořit se do hloubky a soustředit se na detaily. Navíc v dnešní době je může kantor pojmout tak poutavě, že vzbudí zájem žáka o další informace nad rámec učiva. Rozhodně si myslím, že je užitečnější trávit čas plněním úkolu než například sledováním přihlouplých videí na TikToku,“ uvedl.

Na sociálních sítích ale naopak hodně lidí argumentovalo tím, že úkoly nedostávají ani dospělí. „Je to jako kdyby dospělý dostal povinnou práci domů. Ať úkoly dostávají, ale ať nejsou povinné a už vůbec ne známkované. Dítě má být hodnocené za to, co dělá ve škole, ne za to, co dělá doma a dost často s rodiči. Úkoly právě často vypracovávají rodiče s dětmi, jejich hodnocení je tedy nesmyslné a věřím, že ani rodičům to není příjemné dělat,“ napsal jeden ze čtenářů.

Jiní zase poukazovali na to, že rodiče i děti mají málo volného času: „Povinné úkoly by být neměly. Děti mají kroužky, chtějí si doma hrát, jít ven, a ne dělat úlohy. Rodiče to taky omezuje. Děláme s dětmi mnoho aktivit, ale pospíchat domů, aby dítě udělalo úkoly, je k vzteku,“ upozornil další diskutér.

Z pošty a diskuse pod článkem

Stanislava: Aspoň nějaké úkoly jsou zapotřebí

Mnoho dnešních rodičů obtěžuje dohlížení na své děti. Dělat s nimi úkoly je pro ně „opruz“. Tak proč je nezrušit? Jenže i ty úkoly jsou k něčemu dobré. Aspoň rodič zjistí, co jejich dítěti jde, a ten rozumný mu s tím, co je potřeba, pomůže. Ale nesmí být líný. Nejsem pro úkoly na celé odpoledne, ale aspoň u menších dětí jsou malé úkoly potřeba. Dnešní doba hází vše na učitelky, ať si s děckem poradí, pak to vypadá, jak to vypadá, a úroveň školství jde dolů A na závěr: Už jste zapomněli, jak jste se s dětmi učili za covidu a modlili se, aby už šly do školy? Dlouho to ocenění učitelské práce nevydrželo.

Marcela Uličníková: Byly přeci vždycky

Nevím, proč se pořád vymýšlí nějaké nesmyslnosti. Vždycky domácí úkoly byly, tak proč se o tom vůbec bavíme? Škola je na to, aby dětem vysvětlila učivo, a děti by se ho měly doma naučit. Pokud tomu nerozumí, tak se ve škole zeptat na vysvětlení. Já jsem školu moc ráda neměla, ale dnes už vím, že je důležitá, a příprava doma taky. Mám čtyři děti, všechny mají dobré vzdělání a doma se pravidelně připravovaly.

Pavel Sekera: Moc jich není

Nedělá se z komára velbloud? Optejte se svých dětí, kolik mají domácích úkolů - mluvím za střední školy, kde učím. A pokud někdy mají úkol, ruce jim neupadnou.

Dalibor Kučera: Trénink je důležitý

Domácích úkolů jsem si za svůj život zažil spoustu a vesměs nad nimi nikdo nejásal. Ale splnili jsme je a nikdo se z toho nehroutil. Jsem přesvědčen, že domácí úkoly mají ve vzdělávání své místo. Při jejich plnění má každý příležitost ponořit se do hloubky a soustředit se na detaily. Navíc v dnešní době je může kantor pojmout tak poutavě, že vzbudí zájem žáka o další informace nad rámec učiva.

Rozhodně si myslím, že je užitečnější trávit čas plněním úkolu než například sledováním přihlouplých videí na TikToku. A žáci, u kterých to žádný další zájem nevzbudí? I tak to aspoň trochu přispěje k jejich vzdělanosti a naučí je to disciplíně. V pracovním životě totiž přichází nejednou úkoly, které nikoho netěší a nevzbudí spontánní nadšení, ale nejde jim uhnout a prostě se musí splnit. Takže i trénink je v tomto případě důležitý.

Petra Březinová: Učí zodpovědnosti

My dostáváme úkoly, které jsou hotové za pár minutek. Dítě si procvičí látku, případně mu dovysvětluji, když něčemu úplně nerozumí. Díky tomu mám přehled, co se učí, co mu nejde a podobně. Děti se tím učí i zodpovědnosti a procvičují si paměť. Všichni máme nějaké povinnosti. Domácí úkoly vždy patřily k výuce a všichni jsme je přežili. A že my jsme dostávali úkoly… Celou stránku opisovat, dělat výpisky, referáty v době, kdy nebyl žádný Google, takže jsme hledali zdroje v knihovnách.

Leona Hroznová: Nelze hodit tašku do rohu

Úkoly jsou potřeba, aby si dítě zvyklo plnit svoje povinnosti. Jsou rodiče, kterým na dětech záleží a učí se s nimi, a jsou bohužel rodiče, kterým je to jedno. Tak aspoň ve škole je to nutnost, aby donutili tyto děti pracovat a učivo si opakovat. Přeci není možné, že dítě přijde ze školy, hodí tašku do rohu a neučí se ani nepřipravuje.

Příspěvek 19100: Přidejme zákaz mobilů

Domácí úkol pravidelně každý den a na střídačku z jednotlivých předmětů - český jazyk, matematika především… A zákaz mobilů ve školách k tomu!

Příspěvek 125167: V rozumné míře

Domácí úkoly v rozumné míře, pokud děti pochopily to, co se ve škole vykládalo. Nemusí si doma celé odpoledne a večer hrát s mobilem.



Ohlasy ze sociálních sítí

Povinné úkoly nepatří do volného času, ve škole děti tráví dost času a v rámci docházky na ZŠ by se obsah učiva měl zvládnout v rámci vyučovacích hodin. Dobrovolné úkoly jen pro ty, které to baví nebo se chtějí zlepšit.

Jasně, že bych zakázal domácí úkoly. Základka je od toho, aby učitelé dítě naučili. Když dávají domácí úkoly, akorát poukazují na to, že to nezvládají a potřebují, aby jim rodiče vypomohli. V zahraničí je naprosto běžné, že děti žádné úkoly domů nenosí.

Ne přímo zakázat, ale rozhodně bych na úkoly dávala dostatek času, aby nemusely být hned do druhého dne. Ne každý den mají děti čas, když mají kroužky, jezdí s rodiči na nákup… Když je venku hezky, tak ať jsou raději na vzduchu.

Určitě nezakazovat a rodiče by se měli snažit dítěti s učivem pomoct.

Je to jako kdyby dospělý dostal povinnou práci domů. Ať úkoly dostávají, ale ať nejsou povinné a už vůbec ne známkované. Dítě má být hodnocené za to, co dělá ve škole, ne za to, co dělá doma a dost často s rodiči. Úkoly právě často vypracovávají rodiče s dětmi, jejich hodnocení je tedy nesmyslné a věřím, že ani rodičům to není příjemné dělat.

Rozhodně úkoly nezakazovat. U dětí je potřeba vybudovat návyk se pravidelně učit.

Děti by měly být vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, úctě a respektu. Nejen při domácích úkolech, ale i doma. Když se to naučí zavčas, později je nic jen tak nezaskočí a budou si umět v životě poradit.

Moje děti na ZŠ mají od určité třídy úkoly dobrovolné. Kdo je udělá, má plus, a ta se sčítají do jedničky. Kdo je neudělá, nemá nic.

Domácí úkol je zpětnou vazbou učiteli, zda žák látce porozuměl. Proto není vhodné úkoly hodnotit a ani pomoc rodičů není žádoucí. Úsměvně působí argument, že úkol nemá oporu v zákoně. Znamená to, že učitel, který si takto vlastně přidává práci, se navíc dopouští nezákonné aktivity? Slovy klasika se ptám, kde se to zastaví?

Pokud učitel zadá domácí úkol, tak proto, že je potřeba dané učivo procvičit, ne proto, že se doma nudí, a tak si chce přinést 30 úkolů, aby je mohl zkontrolovat.

Děti by měly mít čas trávit odpoledne hrou a na čerstvém vzduchu. Pochopitelně ne u her na počítači nebo mobilu. My si taky nenosíme práci domu. A pokud ano, přiznejme si, jak moc nadáváme.

Dobrovolně, není to pro každého. Někoho to v rámci studia může bavit, ale pro někoho, kdo má hromadu kroužků, nebo jen není studijní typ, můžou být domácí úkoly stresující.

Pokud má dítě nějaký referát nebo jednou maximálně dvakrát za týden úkol, tak ok. Ale my máme úkoly každý den a to už je kolikrát se dvěma dětmi na mašli… A ještě když mají nějaký kroužek.

Úkoly jsou od toho, aby si dítě procvičilo učivo a zůstalo mu v hlavě. Nic proti nim nemám. Dcera zvládla školu, kroužky, úkoly a v osm večer byla v posteli… A to šla i ven, když neměla kroužky. Vše jsme zvládli bez problémů a na jedničku. Někdy jsem ji učivo vysvětlila lépe než učitelka. Už se těším, až se za rok budu učit se synem, to je teprve číslo. Ale pevná ruka a daný řád jsou k nezaplacení. Chodíme do práce oba a zvládáme to vše.

Můžu říct, že moje dcera má takovou učitelku, která úkoly dává minimálně. Mají třeba jeden dva za týden. Je toho názoru, že je odpoledne nebude zatěžovat školou.

Úkoly do každého předmětů po příchodu ze školy, to je šílené… Na druhém stupni bych je dala, na prvním ne, mají toho dost!

Povinné úkoly by být neměly. Děti mají kroužky, chtějí si doma hrát, jít ven, a ne dělat úlohy. Rodiče to taky omezuje. Děláme s dětmi mnoho aktivit, ale pospíchat domů, aby dítě udělalo úkoly, je k vzteku.

Opakování je matka moudrosti. Nehledě na to, že je to způsob učení. Pro ty děti, které učivu porozuměly, není přece žádný problém úkol vypracovat. Dítě, které učivo ve škole až tak nepobralo, má možnost doma v klidu svým tempem a s rodiči učivu porozumět a procvičit se.

Zakázal bych povinnou školní docházku se státním monopolem na cpaní propagandy do dětí, umožnil vznik konkurence, kdy by buď nebylo dotováno státní školství, nebo stejnou měrou to soukromé a nechal na rodičích a dětech, jakým způsobem a v čem se chtějí vzdělávat.

Žádný domácí úkol není povinný. Je mimo kompetence učitelů nařizovat dětem, co mají dělat mimo prostory školy a v době, kdy za ně nenesou zodpovědnost. Takže už jen z principu bych žádný úkol nedělala, jen protože to po mně chce vyučující. Učím se pro sebe, ne pro něj, takže já budu rozhodovat o tom, kolik času věnuji samostudiu doma. A k tomu by měly být vedeny i děti, pak by nepanovala taková nechuť k učení. Je s nimi totiž zacházeno, jako by se učily pro rodiče nebo učitele.

Úkoly jim neublíží a zopakují si, co se naučily. Samozřejmě s rozumem, ne aby seděly tři hodiny u úkolů a pak se učily na další den.

Děti to učí povinnosti, přípravě a svědomitosti. Není důvod domácí úkoly rušit. Nechcete jim potom pro ulehčení ještě zrušit fyzickou přítomnost ve škole? Absolutní nesmysl…