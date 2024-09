ANO: Dovedete si představit žáka, který přijde domů, odloží šetrně brašnu a radostně zvolá: „Mámo, táto, brácho sestro, dostal jsem úkoly z češtiny, matematiky a biologie, já se na ně tak těším! Rychle se najezme a já se do toho hned pustím“? Naprostá absurdita této představy je argumentem sama o sobě. Co otravuje, je k ničemu.

NE: Už velký filozof Platón psal, že co je krásné, není snadné. Platí i úsloví, že myšlení bolí. Kdyby lidé dělali jen to, co je lehké a co je baví, nikdy by ničeho nedosáhli – ani by neslezli ze stromů. Domácí příprava vyžaduje trochu úsilí a sebezapření. Už to samo stačí, aby měla smysl.