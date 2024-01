Desítky zajímavých reakcí sesbírala redakce Deníku od čtenářů na otázku, zda by měl stát zcela zakázat prodej zábavní pyrotechniky. Ta tvoří dominantní středobod letošního prvního tématu projektu Černá a bílá Martina Komárka, který se věnoval ohňostrojům, petardám a pyrotechnice.

Zábavní pyrotechnika - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Čtenáři, kteří napsali přímo autorovi projektu, byli většinou výrazně pro zákaz. Ostatně podobně dopadla i anketa na našich internetových stránkách, kterou jsme spustili minulý týden. Celé dvě třetiny čtenářů v ní byly pro zákaz.

Často jsou mezi nimi majitelé domácích mazlíčků. „Můj pejsek je už pár dní před silvestrem ve stresu. Nic nejí a nepije, hrozně rychle dýchá. Pro většinu majitelů zvířat jsou to nejhorší dny v roce. Moje sestra má dva pejsky a koníky. Pokaždé musí trávit tenhle blbý večer u nich, aby nedošlo k nehodě,“ napsala nám čtenářka Jitka.

Její postoj převažoval, i když mnozí lidé v pyrotechnice rozlišují. A zatímco petardy by zakázali, ohňostroje jim nevadí.

A pak přišly (a zejména na sociálních sítích Deníku jsou rozšířené) názory, že zákaz nic nevyřeší a je omezením svobody. „Tak zakažme všechno. Co dnes není škodlivé? Přestaneme jezdit auty, létat letadly, vyrábět elektřinu (tím pádem úplně všechno). To se můžeme rovnou vrátit na stromy a cítit se spokojeně, jak žijeme čistě,“ zní jeden z nich.

A co si myslí další čtenáři? Níže je výběr těch nejzajímavějších reakcí z redakční pošty i ze sociálních sítí Deníku.

Argumenty pro obě strany od autora projektu si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Z redakční pošty

Kateřina Dubská: Ohňostroje ano, rachejtle ne

Jsem jednou z těch, kterým by zákaz prodeje pyrotechniky udělal velkou radost. Předloňské Vánoce a silvestra jsem trávila u Těrlické přehrady kousek od Havířova. A od Štědrého dne do 2. 1. jsem si připadala jako ve válečné zóně. Pes neustále štěkal a vyl, mě bolela hlava a tento příšerný zážitek měl jedinou výhodu - poslala jsem další peníze na Ukrajinu. Nějak od té doby ještě více soucítím s ukrajinskými občany.

Netrvám na tom, aby se už nikdy nekonaly žádné ohňostroje, jenže na ty musíte mít povolení a profesionála. Ale svépomocí odpalovaná volně dostupná pyrotechnika by mi opravdu vůbec nechyběla.

Jitka: Trénink před silvestrem

Bydlíme u Českých Budějovic a jestli platí: kolik vypálíš petard, tolikrát jsi retard, tak náš soused je zralý na odvoz rychlou, trénuje par dní před silvestrem a poslední den v roce to rozjede už od rána, ale ne, že něco zašumí, bouchne a rozprskne se, prostě granát za granátem. Letos ještě silnější než roky minulé.

Marie: Uškrcená srnka

Ptáte se, co si myslím o ohňostrojích na silvestra. Přijdou mi zbytečné, jen rámus, smrad, vyplašená zvířata a to nejen ta domácí, ale i srny, zajíci a další, která se v zimě zdržují poblíž měst a vesnic. Vyplašení prchají kamkoliv, nejen že zbytečně ztrácí v zimě tolik potřebnou energii na přežití v mrazech, ale často se při bezhlavém úprku zamotají do křoví, plotů, závějí a podobně. Sami jsme před lety našli za zahradou v místě, kam často nechodíme, 14 dní po silvestrovské noci uškrcenou srnku v pletivu.

ČTĚTE TAKÉ: Mnozí lidé amatérské ohňostroje milují a nechtějí si je nechat vzít

Měl by stát zcela zakázat prodej zábavní pyrotechniky? Téma rozděluje Čechy

Lenka Seková: Nejhorší dny v roce pro zvířata

Můj pejsek je už pár dní před silvestrem ve stresu. Lidé si to neodpustí a asi zkouší nanečisto. Nic nejí a nepije. Hrozně rychle dýchá a pro většinu majitelů zvířat jsou to nejhorší dny v roce. Moje sestra má dva pejsky a koníky. Pokaždé musí trávit tenhle blbý večer u nich aby nedošlo k nehodě. My letos poprvé trávili silvestr ve Žďáře. Nic horšího jsem nezažila (nemohli jsme k našim do Hamrů z důvodu, že jsme měli covid). Před bytovkou někdo neustále odpaloval petardy a rachejtle. Z balkonu jsem viděla, jak to hází autům pod kola, a nevěřila, že lidi jsou vážně tak (promiňte mi za výraz) debilní. Je mi z toho vážně zle. Jsem za to, ať město udělá prvního ohňostroj na náměstí. S tím nemám problém.

Pavla K.: Nejhezčí je ticho

Osobně nejsem pro zákazy a příkazy, ale v tomto se jednoznačně kloním pro zákaz ohňostrojů, ať už na Silvestra/Nový rok, tak i kdykoliv během roku. Ano, je to tradice, ale hloupá a sobecká. Co všechno už bylo „tradice“ a naštěstí to nepřežilo do dnešních dní a děláme to už jinak…

Nesmírně krásnější je pohled na hvězdné nebe… tomu se žádný ohňostroj nevyrovná… ani rovnat nemůže… I když je třeba zataženo… i mraky jsou krásné…

To nejkrásnější přichází v tichu.

ANKETA: Měl by platit zákaz prodeje zábavní pyrotechniky? Přispějte svým názorem



Nahrává se anketa …

Ohlasy ze sociálních sítí

Možná by stačilo, aby lidé, kteří pyrotechniku chtějí používat, měli nějaký průkaz, že jsou proškoleni a mohou s ní manipulovat. Něco jako je rybářský průkaz.

Prodej bych povolil pouze na IČO.

Miluji ohňostroj. Když všichni čekají na půlnoc, aby si dali pusu a připili si a koukali na nebe. Jaký by byl konec roku bez něj?!

I když zakážou úplně pyrotechniku, tak si ji lidi začnou vyrábět doma a budou ji stejně používat i přes všechny zákony.

Zákaz alkoholu nevedl k tomu, ze lide přestali pít, začali ho dělat doma a nelegálně.

ČERNÁ A BÍLÁ: Zákaz zábavní pyrotechniky? Přečtěte si argumenty, proč ano i proč ne

Měl by být zákaz prodeje zábavní pyrotechniky? Přinášíme argumenty pro i proti

Trpí tím zvířata jak doma, tak i venku. Plno uhynulých ptáků vyděšených kvůli našim debilním ohňostrojům a petardám. Lidi jsou zrůdy bezcitný, ať jim to utrhá klidně ruce, když jsou bezohledný. A teď klidně do mě vy zastánci zábavy.

V našem státě nám zakážou za chvilku úplně všechno.

Kdyby zrušili ohňostroj za těžké peníze, nemuseli by třeba zdražovat odvoz odpadu (popelnice). Já ohňostroje k životu fakt nepotřebuju. Zaráží mě, že pořád nejsou na něco peníze, ale utrácí se za zbytečnosti.

Ohňostroj je naprostý a nehorázný nesmysl! Když pominu ekonomickou stránku, je to nástroj, kterým systematicky týráte vše živé. Tato ubohá zábava ročně zabije tisíce zvířat.

Ohňostroj patřil léta k silvestru úplně normálně. Jen teď se to lidem nelibí.

Nevím, jak kde jinde, ale u nás je druhý den po ohňostroji perfektně vše uklizeno. A co se týká nějakých těch zplodin v ovzduší, tak jsou daleko horší věci, které znečišťují ovzduší celodenně. A co se zvířat týká, například psi… U nás v domě a na okolních balkonech to štěká a vyje takřka 24 hodin denně (o jejich všudypřítomných výkalech a zničených omítkách domů ani nemluvím) celé roky, a jak je ohňostroj, mazlíci jsou zticha. Je pravda, že by za ty peníze byly užitečnější věci. Je pravda, že občas by byl videomapping i určitým zpestřením. Ale proč lidem brát těch pár minut zábavy jednou v roce? To už bychom rovnou mohli zalézt do děr a ani nedutat. Všeho „ocamcaď pocamcaď“. A ještě něco - když ta zvířata… Kolik ptáků zahyne kvůli větrným elektrárnám? Kolik zvířat je ohroženo postřiky a tak dále… Já se na novoroční ohňostroj vždy těšila a těším.

Videomapping s hudbou je určitě lepší varianta. Ohňostroj je přežitek, jde to i lépe!

Tak zakažme všechno. Co dnes není škodlivé? Přestaneme jezdit auty, létat letadly, vyrábět elektřinu (tím pádem úplně všechno). To se můžeme rovnou vrátit na stromy a cítit se spokojeně, jak žijeme čistě.

Sama mám dva psy, ale jednou za rok se to prostě nepodělá… Několik let je to každý rok stejné. Nesnáším, když se někomu něco zakazuje nebo předhazuje. Vždycky se odpalovaly rachejtle a podobně. Každý, ať si užije silvestra po svém, nikomu do toho nic není!

Neodpaluji už několik let. A odpalovat nebudu. Nežiji na planetě sama.

TRADICE, NEBO NEBEZPEČNÁ ZÁBAVA? Ohňostroje mají škodlivý vliv na organismus, potvrzují výzkumy

Ohňostroj je toxická sprcha. Ty amatérské škodí ještě mnohem víc, říká odbornice

Proboha vždyť je to jednou za rok, tolik zvířátek zas neumře vy slavní ochránci, ani ty vaše kočičky s pejskama, který máte rozmazlený jak malý děti. Tímhle způsobem bychom si mohli zakázat pomalu všechno, i třeba zabíjení zvířat kvůli masu, jen proto, že se to někomu nelíbí, a pak budeme jíst ty slavný červy nebo kobylky.

A vrací se nám totalita. Budeme zakazovat a trestat.

Petardy určitě zakázat. Jsou k ničemu. Jen pro dementy, kteří to pak hážou po psech, důchodcům pod nohy nebo do kanálů a otravují s tím od listopadu do února.

Ohňostroj bych nechala, ale ten zbytek bych opravdu zrušila. Jako petardy a podobně

Jsem pro zákaz všeho, co ohrožuje lidi. Takže všechno. Jídlo, pití, zábava…

Základem krásného ohňostroje je umět vyvolat v lidech emoce. Kvalitní ohňostroje jsou rychlé a pomíjivé. Dokážou v lidech vyvolat bouřlivé, ale krátké emoce. Toto umí max několik firem v České republice. Videomapping, dronová show a podobně jsou zajímavé, ale nedokážou vyvolat v lidech tak aktuální bouřlivou emoci. Člověk po takové show řekne max. bylo to dobré a zajímavé, ale ne wau. Tyto show jsou možná více „eko“, ale neumí v lidech vyvolat takovou emoci

Demokracie není anarchie a svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nemám nic proti tomu, když si někdo udělá amatérský ohňostroj na bezpečném místě, z bezpečných komponent, kde nemůže druhému ublížit. Ohňostroje v hustě zastavěném sídlišti, kde navíc parkuje jedno auto vedle druhého, jsou ale nezodpovědné. I u nás mezi rodinnými domy jsem již několikrát likvidoval padlou rachejtli ze střechy domu. V Rakousku jsou například vyčleněné zóny, kde se to smí a kde ne. My však žijeme v „sobeckém Česku“, kde každý si případné nebezpečí ani nepřipouští, vše vnímá jako „omezování svobody“ a když se jim podaří petardou zapálit auto a nebo kulovou pumou rozstřelit elektrický rozvaděč, tak pak blbě čumí…

Tak si tak připadám jako by se sem pomalu vkrádala takzvaná zelená totalita. Vše řádně zakážeme nebo zpoplatníme a porušení potrestáme!! Za chvilku si ani člověk na svojí zahradě nebude moci opéct buřta, protože to není EKO!!!

Jsem pro absolutní zákaz veškeré pyrotechniky produkující hluk, který prokazatelně zabíjí, mrzačí a mučí ostatní živočišné druhy. Domácí zvířata přitom ani zdaleka nejsou těmi, kdo na tuto naši dementní a bezohlednou zábavu doplácí nejvíc. Například pro ptactvo znamenají oslavy nového roku masakr obrovských rozměrů, jelikož ve tmě nevidí a v panice a snaze uletět před ohlušujícími výbuchy poslepu bourají do všemožných překážek, zejména budov a elektrických drátů i stromů.

Myslím, že i bez ohňostroje jde do ovzduší za ten rok dost zplodin. Nevím, ale já bych bez toho dokázala žít. Nemám z toho dobrý pocit, sama se bojím tohoto druhu oslav a i úrazy při této zábavě mluví za vše… Silvestr ano, ale jinak bych to zakázala.

SILVESTR BEZ PETARD: Do debaty kolem zábavní pyrotechniky a ohňostrojů se zapojili i ministři za KDU-ČSL

Konec petard? Ministři Hladík a Výborný uvažují o zákazu, sondují u Slováků

Nejde přece jenom pořád o domácí zvířata. Je to taky o tom, že je z toho smrad (těžké kovy v ovzduší), zvířata venku, v lesích, ptáci… Neuvěřitelný bordel po ulicích, stojí to obce plno peněz, ve velkých městech i miliony korun za novoroční ohňostroj… A lidi pořád jenom řeší psy a pejskaře.

Spíš omezit věkem a vytěsnit ty, kteří to odpalují na nebezpečných místech uprostřed měst, v uzavřených ulicích. A k těm, které petardy vlastní nezodpovědností zraní, by pojišťovny měly též přihlédnout. Vždyť většinou je to pod vlivem alkoholu a to je stejně nebezpečné, jako když pod vlivem konám nějakou důležitou činnost či práci.

Silvestr je jednou v roce, je to tradice… Teď byste nejradši vše zakázali. Co všechno za chvilku zakážete… Budeme moct vůbec dýchat? Chodit ven a tak dále a tak dále… Zamyslete se trochu nad sebou.

Jednoznačně. Ohňostroj v rukou odborníků má své kouzlo, ale petardy na Štědrý den i po silvestru otravují mnoha lidem život. Je to zbytečné a obtěžující.