ANO: Na přelomu let 2023/2024 zemřeli kvůli zábavní pyrotechnice v Německu tři lidé. V Česku se sice bouchání obešlo bez tragédií, přesto se několik lidí zranilo, někteří budou mít i trvalé následky. Petardy a rachejtle odpalují hlavně opilci, občas míří vědomě na jiné. Další zase nejsou schopni pochopit návod a zraní sebe samotné.

ANO: Chovatelé koček a zejména psů se shodují v tom, že výbuchy působí jejich svěřencům peklo. Domácí miláčci jančí, snaží se najít úkryt. Hluk a nepřirozené světlo děsí i divoká zvířata. Panicky prchají, vrhají se pod kola automobilů či do drátů. Odpůrci zábavní pyrotechniky každý rok píší petice, vyzývají k šetrnosti na sociálních sítích, jak však ukázal i příchod letošního roku, marně.

NE: Zprávy o trápení mazlíčků jsou neúměrně zveličené. Není nepředstavitelně horší držet pětkrát týdně psa v panelákovém bytě, jít do práce a vrátit se k němu po deseti hodinách? Ani provozovatelé záchranných stanic nemají spolehlivé údaje o škodlivosti zábavní pyrotechniky pro divoká zvířata. Je však zcela jisté, že škodí méně než strojové sečení luk či umělá hnojiva. A s trochou ironie přidejme mezi škodnou i myslivce.

ANO: Podle Táni Závodné z Ústavu experimentální medicíny jsou soukromé ohňostroje jednou velkou toxickou sprchou. Zplodiny ze statisíců či přímo milionů rachejtlí a petard otravují ovzduší. To je škodlivé nejen pro samotné ohňostrůjce. Může to poškodit starší lidi i ty, kdo mají dýchací potíže. O dětech ani nemluvě.

NE: Nelze samozřejmě tvrdit, že silvestrovská střelba prospívá ovzduší. Je to však jednorázová záležitost, se kterou si vzdušné proudění bleskově poradí. Proti znečištění z automobilů a letadel, či z provozu řady továren, je újma pro životní prostředí zanedbatelná. Neexistují žádné doložené zprávy, že by zplodiny z ohňostrojů někomu poškodily dýchání.

ANO: Bouchání a prskavky na obloze patří do minulého století. Dá se srovnat s vystupováním cvičených zvířat v cirkuse. Pokud už chceme slavit, že planeta obletěla Slunce, máme mnohem jemnější a krásnější způsoby, jako je videomapping, laserové a počítačové světelné efekty, které mohou pořádat obce a spolky.

Říká se nám, že nemáme vidět svět černobíle. Tahle rubrika jako by to popírala. Ale ne, pokud dokážeme vidět zároveň černou i bílou, koukáme barevně.

Názor. Každý máme názor. Máme právo na svobodu názoru. Jenže co to je? „Žid není člověk“ je názor. A je ohavný i trestný. „Cikány do plynu“ je názor, ale také za něj můžete skončit v base. Intuitivně chápeme proč, jenže kde je ta svoboda?

Necháme trestněprávní věci stranou, se shora uvedenými tvrzeními nemá cenu polemizovat. Stejně jako s někým, kdo tvrdí, že očkování proti covidu masově zabíjí, nebo že jsme jím čipováni. Nebo s někým, kdo popírá, že Rusko je agresorem a začalo válku proti Ukrajině a že ta má právo na to, aby získala zpět uloupená území.

Pak jsou pře, které závisí na naší povaze, výchově či znalostech: Jestli je Bůh, nebo ne. Jestli je lepší dovolená u moře, nebo na horách. Jestli je lepší přispět na zvířecí útulek, nebo na bezdomovce, jestli je lepší punk, nebo vídeňská filharmonie, jestli je hezčí čáp, nebo ještěrka. Jestli je déšť hnusný, nebo krásný, jestli je potřeba se vyrovnat s kolonialismem i ve středoevropských podmínkách. Jestli Uber, nebo Bolt, Matuška, či Gott. A tak dále.

A pak jsou spory, kde mají dobré argumenty obě strany. Kdy je zbytečné se hádat. Kdy bychom se měli pochopit navzájem a hledat nejlepší řešení. Třicet let už sleduji a píšu názory, myslím, že se v nich trochu vyznám. V rubrice Černá a bílá shrnuji věcně a logicky argumenty obou stran pře pro vás, čtenáře Deníku.