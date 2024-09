Nejčastější argumenty proti povinné domácí přípravě školáků a gymnazistů jsou tyto: Copak může dospělým zasahovat do volného času i ten největší šéf? Jistě, spousta lidí, včetně toho nejvyššího šéfa, dře více než osm hodin denně, jenže je to jejich svobodné rozhodnutí. Odměnou jim pak bývá více peněz nebo kariérní vzestup. Děti a mladiství tráví ve škole celé hodiny. Na druhém stupni se v některých dnech tento čas vyrovná pracovní době dospělých. Když připočteme úkoly, kolik volného času vlastně zbývá? Skoro žádný.

Naopak zastánci domácích úkolů trvají na tom, že pomáhají k lepšímu pochopení učiva. Pěstují disciplínu dětí a připravují je na budoucí profesní život. Navíc se do školní výchovy mohou zapojit i rodiče. V dnešní době už učitelé nemusí zadávat úkoly plošně, ale podle zaměření a výsledků žáků. Mohou hodnotit individuálně a nemusí dávat za nedodaný úkol pětku nebo obávaný černý puntík.

Loni navíc rozvířil diskusi další argument, se kterým přišla vysokoškolská učitelka Helena Zitková. Podle ní nemá ukládání domácích úkolů oporu v zákoně. Děti je tedy nemusí dělat. Pod petici proti úkolům se podepsaly tisíce lidí. Ministerstvo školství ovšem jejich argumenty zamítlo.

