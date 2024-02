Po ruské invazi na Ukrajinu si začal pořizovat zbraně větší počet lidí. To je pochopitelné, chtějí mít možnost bojovat proti agresi. V době dronů, vysoce přesných střel a ručních superzbraní je to ale iluze. Aktivní záložáci mohou do jisté míry pomoci profesionální armádě. Ozbrojený jednotlivec je na tom v případě útoku či (u nás dnes nepředstavitelného) puče, stejně jako neozbrojený.