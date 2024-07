Lesní dělník opakovaně znásilňoval svou nevlastní dceru. Několikrát denně, několik let. Přesto mu odvolací soud v Brně snížil původní trest vězení na podmínku. Nyní se zdá, že Nejvyšší soud rozsudek zvrátí. Jen sama možnost uložit za sexuální zločin podmínečný trest však veřejnost pobouřila. Například za týrání zvířat může být trest někdy vyšší. Co si o tom myslíte vy? Hlasujte v anketě nového dílu projektu Černá a bílá a pište nám svoje názory.

Až šest let vězení hrozí Martinu Tomaštíkovi z Uherského Hradiště, který čelí obvinění, že nechal svého psa Bladea živořit v příšerných podmínkách. Pokud půjde na jakoukoliv dobu opravdu za mříže, dostane vlastně vyšší trest než řada těch, kteří se v České republice dopustili znásilnění.

Za takto nazvaný sexuální útok u nás přitom pachatel může dostat od dvou do deseti let (tvrdší sazba, pět až dvanáct let, platí pro znásilnění nezletilého člověka nebo provedení zvlášť surovým způsobem, v případě úmrtí oběti je to pak až osmnáct let). Často však od soudu odchází s podmínkou.

Příkladem může být lesní dělník, který roky znásilňoval svou nevlastní dceru - odvolací senát Krajského soudu v Brně mu dal právě podmíněný trest. A i když Nejvyšší soud postup odvolacího senátu v posledních dnech zkritizoval, podmínka platí.

Podmínku dostane víc než polovina

Podle dat aplikace jaktrestame.cz, která vychází z údajů ministerstva spravedlnosti, bylo za znásilnění v letech 2016 až 2022 odsouzeno 643 lidí. Padesát sedm procent z nich dostalo podmínku.

Podmíněný trest je zároveň většinou udělován i u zmíněného týrání zvířat, za které v Česku hrozí až šest let vězení. Když někdo trýzní zvířata zvlášť zavrženíhodným způsobem nebo v souvislosti s organizovaným zločinem, může pak podle novely zákona z roku 2020 dostat i deset let.



Ne znamená ne

Definice znásilnění se od ledna změní. Až dosud byl za takto nazvaný trestný čin považován sexuální styk vynucený silou. Nově bude platit zásada „ne znamená ne“. Postačí tedy, když se oběť bude bránit slovně, gestem nebo křikem.

Otázkou zůstává, jak se novinka promítne do výše trestů.

Může být někdy správné trestat týrání psa přísněji než znásilnění? Hlasujte a pište, co si myslíte.