ANO: Podle statistického úřadu je v současné době průměrná doba dožití u mužů 77 let a u žen 83 let. Do konce století by se měla prodloužit asi o deset let. Medicína se rozvíjí čím dál rychleji a dokáže lidem zajistit plnohodnotný život dlouho po sedmdesátce. Tento trend bude nepochybně pokračovat a je velmi pravděpodobné, že brzy se do jisté míry podaří stárnutí zpomalit.

NE: Člověk není od toho, aby dřel jako kůň do poslední chvíle. Většina lidí, zejména těch, kteří dělají fyzicky či psychicky náročné profese, je v pětašedesáti letech unavena. Za to, co odvedli, si zaslouží důstojný čas na odpočinek, aby se mohli věnovat svým zálibám, dětem a vnukům. Počítat dobu odchodu podle průměrné doby dožití je nejen nespravedlivé, ale i cynické. Člověk není od toho, aby dřel jako kůň do poslední chvíle. Většina lidí, zejména těch, kteří dělají fyzicky či psychicky náročné profese, je v pětašedesáti letech unavena. Za to, co odvedli, si zaslouží důstojný čas na odpočinek, aby se mohli věnovat svým zálibám, dětem a vnukům.je nejen nespravedlivé, ale i cynické.