Více než pětina respondentů na takto přímo položenou otázku raději neodpověděla. Když však přišla řeč na to, při jaké příležitosti dětem dovolují pít, byli i tito lidé sdílnější. Ukázalo se tak, že dětem nikdy nenalijí pouze dvě třetiny rodičů. Zbylá třetina toto pravidlo – nejčastěji během rodinných oslav – nedodržuje.

Zdroj: Deník„Povolit dítěti alkohol na rodinné oslavě je velká chyba. Děti potřebují od nás dospělých znát a držet pevně své hranice. Dostupnost a tolerance v nich vyvolává dojem, že alkohol je normální pít,“ varuje adiktolog Ondřej Sklenář.

Devět z deseti rodičů, kteří přiznávají, že dětem někdy alkohol podají, tak podle svých odpovědí činí jen výjimečně. Pouze deset procent to dělá několikrát ročně nebo dokonce víckrát za měsíc.

Současnou zákonnou věkovou hranici pro podávání alkoholu by 70 procent dotazovaných ponechalo na 18 letech. Nicméně čtvrtina respondentů by ji zvýšila na 21 let, vyplývá z výsledků ankety Češi a závislosti.