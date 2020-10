Sám před časem podlehl závislosti na alkoholu a léčil se z ní. V roce 2018 natočil režisér Dan Svátek film Úsměvy smutných mužů podle Formánkovy stejnojmenné autobiografické knihy o boji s démonem a chystá se zfilmovat i další jeho knihu Dvě slova jako klíč.

Pane Formánku, jak se pozná alkoholik?

Alkoholik si není sám sebou jistý mezi ostatními lidmi, má sklon se litovat. Nedokáže si říct, že s pitím přestane, ale zároveň jej pití omezuje v pracovním i osobním životě.

Jak časté pití je ještě přípustné, aby to nebyl alkoholismus?

To nejde říct, co je a není přípustné, protože každý to má úplně jinak. Znám člověka, který se stal alkoholikem, a přitom pil jednu láhev vína denně. A taky znám člověka, který pije skoro třicet let denně tvrdý alkohol a alkoholikem není. Každý máme svůj alkoholický kopec jinak vysoký.

Jakou největší potíž podle Vás lidem alkohol způsobuje?

Největší potíž je ztráta svobodné vůle, že už nerozhodujete vy, ale rozhoduje touha po alkoholu. Potom způsobuje rozpad osobních vztahů, neschopnost se živit vlastními silami, a nakonec také v konečné fázi ztrátu života. Na to jsem měl možnost sám nahlédnout v léčebně. Je spousta způsobů, jak můžete na alkohol umřít.

A jakou největší slast alkohol přináší?

Zdánlivou slast? V mém případě to bylo tak, že alkohol působil jako mokrý hadr, který si hodíte na hlavu a na chvilku nevnímáte problémy vlastního života. Ale neuvědomujete si, že je to jen na pár hodin a také, že se pak probudíte do druhého dne a zjistíte, že jste zase zklamali sami sebe. Že jste zase porušili slib, že už nebudete pít.

Zdroj: DENÍK