Světová zdravotnická organizace odhaduje, že až 12 procent úmrtí osob starších třiceti let lze spojit s následky kouření. Cigaretový kouř totiž obsahuje tisíce toxických a desítky karcinogenních chemických látek. Paradoxně ale samotný nikotin karcinogenní není.

Většina rizik tohoto zlozvyku souvisí s převažujícím způsobem konzumace tabáku, tedy kouřením, během něhož cigareta hoří.

Nenápadná alternativa

U již hojně rozšířených e-cigaret a zahřívaného tabáku inovační snahy výrobců cigaret, kteří se snaží minimalizovat rizika svých produktů, ale nekončí. Někteří prodejci nabízí i takzvané nikotinové sáčky, které se od loňska prodávají i v Česku.

V podstatě jde o malé polštářky s ochucenou nikotinovou náplní umisťované pod horní ret. Zde je lze nechat 15-30 minut, a po tuto dobu se uvolnuje nikotin a příchutě, které jsou absorbovány ústní sliznicí v dásni. Sáčky lze využít i tam, kde konzumovat klasické cigarety ani jejich bezdýmné varianty není možné. Tedy například v kině, v autobuse, ve vlaku nebo v kanceláři.

Tyto sáčky není třeba žvýkat a následně odplivovat, jako je tomu u žvýkacího tabáku.

Prodejce se v případě nikotinovýchsáčků inspiroval produktem snus, který je dvěstě let oblíbený ve Švédsku.

Přestože švédští muži, a to zřejmě i díky rozšíření užívání snusu, vykazují nejnižší míru rakoviny plic v celé Evropě, je ve všech dalších zemích EU kromě Švédska prodej tradičního snusu s obsahem tabáku zakázán.

Bezzubá regulace

Proto nikotinové sáčky prodávané v Česku obsahují nikotin, ale ne tabák. To má ale jeden podstatný důsledek- díky tomu stojí zcela mimo regulaci tabákových výrobků. A neplatí tedy pro jejich prodej ani věková hranice 18 let, je možné na ně dělat reklamu a také nabízet vzorky zdarma. Tedy věci, které u klasických cigaret, ani jejich bezdýmných variant rozhodně dělat nelze. Naopak zákon tyto aktivity u tabákových výrobků striktně zakazuje proto, aby co nejvíce minimalizovaly dopady na veřejné zdraví a aby počet kuřáků a uživatelů cigaret nerostl.

Nejvíce problematické je v případě nikotinových sáčků neexistence omezení věku kupujících. Tak si je v trafice nebo kdekoliv jinde mohou koupit i děti a záleží jen na zodpovědnosti obchodníka, zda jim je prodá či ne.

A dokonce ani do trafiky nemusí. Nikotinové sáčky si lze zcela jednoduše koupit i na internetu. Sice na webu najdeme u produktu varování, že není vhodný pro osoby mladší 18 let, ale fakticky jejich nákup není nijak omezen. Stačí na webu prohlásit, že už vám osmnáct bylo, udělat si formální registraci a následně si můžete nechat nikotinové sáčky doručit kamkoliv.

Horší než cigarety

Že si nezletilí k nikotinovýcm sáčkům našli cestu, potvrzuje Michal Kříž, náčelník oddělení Operační psychologie Armády CŘ.

"Dle mého průzkumu se mezi dětmi těší velké oblibě," potvrdil náčelník Kříž, který poukazuje i na další nebezpečný fakt.

"Jejich konzumace může děti přivést i k jakékoliv jiné závislosti. A dokonce jsou nikotinové sáčky mnohem horší než běžné cigarety. Nejsou vidět, děti se s tím nemusí schovávat někde před školu, ale klidně je mohou konzumovat i během vyučování. Navíc rodiče a učitelé tyto výrobky často neznají, takže jim to nezabaví a nevědí, že mohou být rizikové," dodal Michal Kříž s tím, že na základě jeho zkušenosti děti kolem šestnácti let konzumují nikotinové sáčky s tvrdým alkoholem, což je pro organisnus mladého člověka opravdu ničivá kombinace.

Nebezpečný řetězec

Vojenský psycholog vnímá jako velmi problematickou právě zmíněnou chybějící zákonnou regulaci.

"I proto se konzumace nikotinových sáčků nemusí dospívajícímu jevit jako něco nebezpečného nebo nepovoleného. Stát by měl dát jasně najevo, že chce chránit zdraví mládeže a omezit dostupnost těchto výrobků," říká podplukovník Kříž a dodává, že nebezpečnost nikotinových sáčků zvyšují i různé příchutě.

"To je pro děti atraktivní a efekt intoxikace je zde téměř okamžitý. Navíc organizmus mladého člověka není dovyvinut fyzicky ani psychicky a závislost u něj se může rozvinout rychleji než u dospělého," varuje Kříž s tím, že nikotinové sáčky mohou sloužit jako přestupná stanice k jiným drogám, například marihuaně.

"A pak si třeba řekne, když si můžu dát jointa, tak si můžu občas dát i lajničku pervitinu," popisuje psycholog kříž možné následky a zdůrazňuje, že v případě nikotinových sáčků je největším problémem především jejich snadná dostupnost.

A to je právě hozená rukavice českým zákonodárcům. Ti by se měli urychleně zamyslet, jak nejlépe regulovat nabídku tohoto nikotinového výrobku. Stát by měl téma rychle uchopit, jinak hrozí šíření nikotinových sáčků mezi mladistvími. Současná legislativa tomu totiž opravdu nijak nebrání.

