Jaká byla vaše první cigareta?

Nic moc. Je to už hodně dávno, to mi bylo sedm nebo osm let a byly to mentolové Viki.

Proč jste ji zkusil?

To musel každý. Jsem z malého města a tam se tyto věci poctivě zkoušely už ve velmi nízkém věku.

Jak vnímáte moderní náhražky klasických cigaret?

Je to překvapivá a velmi zajímavá alternativa. Současný trend je zřejmě nezadržitelný, dochází k opravdové revoluci ve využívání tabáku. Je to právě největší historická změna, která se ve vztahu k užívání této návykové látky na trhu objevila.

Není to jen krátkodobý trend? Mohou jednou náhražky úplně vystřídat klasické cigarety?

Je to stále ještě věštění z křišťálové koule, ale myslím, že to opravdu není krátkodobý trend a skutečně se jedná o přelomovou změnu.

Jsou náhražky méně škodlivé?

Nejdůležitější je, že náhražkami odbouráváme proces hoření. To je základní princip, jak významně snížit rizika ve vztahu k užívání tabáku.

Co cigareta po sexu? Je to ono?

Také jsem to zkusil, poměrně hodně let jsem byl kuřákem, ale musím říct, že to předtím je lepší.

Vadí Vám přepisování dějin, když se třeba ze starých filmů vymazávají cigarety?

Ano, myslím si, že to je naprosto fatální chyba. Je to přesně ta situace, o které se dá říct, že je to medvědí služba. Nejen, že to popuzuje lidi, ale současně to opravdu přepisuje dějiny a nefunguje to žádným preventivním ani jiným způsobem. Takže to jen pokřivuje pohled na historické události a na jejich aktéry. Jak byste chtěli točit Winstona Churchilla bez doutníku? Nebo Sigmunda Freuda? Působí to směšně a nefunguje to.

Zdroj: DENÍK