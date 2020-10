Paní doktorko, existuje závislost na sexu?

Ne. Spíše se jedná o poruchu sexuálního chování nebo o poruchu chování obecně. Vychází buď z nadměrného puzení k sexu, nebo z neurotického, nutkavého chování, které pak vede ke zvýšené sexuální aktivitě. Má to ale podobné rysy jako závislosti.

Vše je dnes snadno dostupné, přístup k pornografii má dnes v rodinách kdekdo, včetně dětí. Jaký vliv to podle vás může mít na rodinu a vztahy? Může to mít tragické následky na jednání a psychiku dětí?

Moderní technologie, internet, sociální sítě a nastupující virtuální realita mění přístup jednotlivců k pornografii. Před třiceti lety byla pornografie pohádkou pro muže, která ukazovala, jak může vypadat sex. Konzumenti pornografie si v té době listovali v lesklých časopisech, sem tam si doma prohlédli diapozitivy, a svět běžel dál svým pomalým tempem. Dnes je pornografie kdykoliv po ruce, stejně jako mobilní telefon, na kterém je nejčastěji sledována. Pornografie by však neměla být přístupná dětem, protože může negativně ovlivňovat jejich představy o sexu, vztazích i lásce. Reálně je však pro rodiče obtížné tomu zabránit.

Souhlasíte s názorem, že sexuální chování mladých nejvíc ovlivňuje pornoprůmysl?

Myslím, že na sexuální chování mládeže má vliv více aspektů než jen pornografie. Máme pocit, že v mediích se mluví o sexu velmi často někdy až příliš, ale přesto sami nedokážeme o vlastní intimitě hovořit. Většina rodičů má problém komunikovat s dětmi. Občas se stydí i ony a většinou mámu či tátu zarazí s tím, že to už dávno vědí. Přitom bychom to měli být my, odpovědní rodiče, kdo je bude informovat.

Porno tedy nemůže plnit roli sexuální výchovy?

Poznatky z internetu nebo od kamarádů nejsou vždy to pravé ořechové, často jsou zavádějící, zaměřené k technické stránce a výkonu. Důsledkem jsou představy dospívajících, které oddělují lásku od sexu, a to je škoda.

Díky moderním technologiím jsou taky možné různé interaktivní formy stimulace, takže ve finále narůstá počet lidí (a to i v partnerských vztazích), kteří vůbec nesouloží.

Periodické výzkumy sexuálního chování v USA v posledních deseti letech ukazují, že zvláště mezi mladými lidmi klesá sexuální aktivita, konkrétně průměrný počet sexuálních styků. Také se rozšiřuje skupina především mladých mužů, kteří neměli v posledním sledovaném roce párový sex. Otázka je, jak dalece za tento trend může rozšíření pornografie nebo obecně zábava na internetu.

Jakou roli může sehrát sledování porna v partnerském vztahu? Může vztahy oživit a rozšiřovat spektrum jejich sexuality, nebo naopak?

Zdravá konzumace pornografie je ta, která nám nenarušuje partnerské soužití a osobní život. Pornografie je pohádkou pro muže. Některé ženy se nad ní ušklíbají, jiné jí odsuzují, další se na ni dívají a srovnávají se s pornoherečkami či pozorují statné a dobře vyvinuté muže. Je i nemálo těch, které tyto pohádky vzruší a jsou třeba i součástí jejich sexuálních fantazií. Že porno baví jenom muže je tedy mýtus, neboť i ženy se někdy rády kouknou.

Zdroj: DENÍK