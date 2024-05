Je členství v Evropské unii pro Česko ekonomicky výhodné, nebo naopak naši ekonomiku brzdí? Jak vnímají možnosti, které EU přináší, spotřebitelé? Datová redakce Deníku se v závěrečném díle miniseriálu s výsledky ankety 20 let v Evropské unii podívala na to, co si o ekonomických aspektech členství Česka v EU myslí naši čtenáři.

Vlajka EU před budovou Evropského parlamentu. Brusel, Belgie. | Foto: Shutterstock

Čtyřicet procent čtenářů Deníku si myslí, že Česko je na tom ekonomicky hůř, než kdyby nebylo součástí Evropské unie, a další téměř pětina má za to, že je pro naši ekonomiku jedno, zda jsme či nejsme součástí evropského bloku. Vyplývá to z velké ankety Deníku k výročí 20 let Česka v Evropské unii, které se mezi 27. březnem a 28. dubnem zúčastnilo 6 761 čtenářů.

Nedávná analýza České spořitelny přitom ukázala, že pokud by Česko nebylo součástí Evropské unie, hrubý domácí produkt v přepočtu na jednoho obyvatele by loni byl o pětinu nižší a spotřeba domácností by se snížila zhruba o třetinu. To je dáno především strukturou české ekonomiky a její vysokou mírou vnější otevřenosti, říká ekonom Petr Zahradník.

„Kdybychom nebyli součástí jednotného trhu, vztahovala by se na náš zahraniční obchod cla či jiná množstevní omezení. To by výrazně podvázalo potenciál pro vývoz i dovoz, oproti dnešku by se snížil ekonomický výkon, některé činnosti, které dávají práci a tvoří zaměstnanost, by tak vůbec nevznikly a některé dosavadní by skončily. Vůbec by nedošlo k obrovskému přílivu přímých zahraničních investic. Byla by tak vyšší nezaměstnanost, nižší reálná mzda a tím i nižší spotřeba domácností,“ vysvětluje Zahradník.

Vyšší konkurence jako plus

Zboží v jiných státech EU mohou bez cel nakupovat i běžní spotřebitelé. Tato možnost je důležitá pro třetinu hlasujících v anketě, výrazně se ale liší napříč věkovým spektrem. Zatímco u mladých do 30 let to považují za důležité tři z pěti čtenářů, ve věku nad 50 let je jejich podíl poloviční.

Výhodou jednotného trhu je podle ekonomů i vyšší konkurence, která snižuje ceny. „Jednotný trh EU zvyšuje konkurenční prostředí a tlačí na nižší ceny. Například během posledních dvou let, kdy rostly rychle ceny potravin, ceny dovážených potravin rostly pomaleji než ceny domácích výrobců,“ doplňuje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Mezi čtenáři ale převažuje povědomí opačné, dva z pěti účastníků ankety mají za to, že konkurence na evropském trhu ceny naopak zvyšuje.

Jak upozorňuje zástupce ředitele institutu Europeum Viktor Daněk, na vnitřním trhu stále existuje řada bariér, zejména v oblasti obchodu se službami. „Česká republika je rovněž od výhod více konkurenčního prostředí vnitřního trhu zčásti odcloněná tím, že stále ještě nepřijala společnou měnu,“ tvrdí Daněk.

Co naopak lidé hlasující v anketě oceňují, je infrastruktura, která se u nás díky členství v Evropské unii postavila. „Téměř polovina čtenářů si myslí, že se v Česku díky penězům z EU vybudovalo mnohem víc infrastruktury, jako jsou silnice, hřiště nebo čističky odpadních vod, než kdybychom součástí EU nebyli,“ říká šéfeditor Deníku Tomáš Herman.

Členství Česka v EU s sebou přináší i menší vylepšení. Jedním z nich jsou například energetické štítky, které v Unii fungují už 30 let a spotřebitelům pomáhají porovnat energetickou účinnost elektrických spotřebičů. Podle nich se orientují více respondenti v důchodovém věku, využívají je zhruba dvě třetiny z nich.