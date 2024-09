Specializované obchody, pošta, hospoda, obchod s potravinami, kino nebo sběrný dvůr. Takové podniky nejčastěji chybí lidem v Česku. Vyplývá to z velké ankety Deníku, do které se mezi 18. červnem a 22. srpnem zapojilo 4381 lidí.

Starší lidé v místě bydliště postrádají především obchody nebo poštu, dále pak i kabelovou televizi či kadeřnictví. Mladší ročníky ve svém okolí naopak touží po restauracích, rozvozu jídla, moderní taxislužbě, výdejních místech nebo boxech, carsharingu a sdílených kolech.

Na absenci specializovaných obchodů si stěžuje třetina čtenářů, nejvíce z nich jsou obyvatelé okresních měst. Deník také zjistil, že každý desátý čtenář nemá ve svém bydlišti obchod s potravinami. Právě nepřítomnost potravin, výdejních míst a boxů, hospod nebo restaurací trápí nejvíce obyvatele vesnic.

K udržení obchodu s potravinami na vsi bez větších dotací nebo další peněžní podpory podle výzkumného projektu Venkoobchod potřebuje prodejna minimálně 51 pravidelných klientů. Ti by navíc museli utratit alespoň 300 korun třikrát do týdne.

Chybí lidem v krajích pošta? Sportovní vyžití? Zlepšila se životní úroveň za poslední čtyři roky? Co by změnili v místních nemocnicích? Podívejte se, co občany před krajskými a senátními volbami trápí. Články, které vznikly z výsledků unikátní ankety Deníku, najdete postupně ZDE.

Podle posledních dílčích šetření projektu z roku 2022 se ukázalo, že mizení obchodů je nejvíce znatelné v nejmenších obcích do 200 a 500 obyvatel. Autoři výzkumu ale mají i dobré zprávy. „Tím, že se teď uplatňují i automatizované prodejny, trend úpadku potravinových prodejen se začíná otáčet a myslím si, že snižování počtu obchodů už nebude pokračovat,” uvedl jeden z řešitelů projektu Venkoobchod Jan Binek.

Právě automatizované neboli bezobslužné prodejny se začínají budovat i ve vsích s méně než dvěma sty obyvateli. Taková prodejna zpravidla nemá prodavače vůbec nebo dochází jen na pár hodin denně. Při vstupu se člověk identifikuje – nejčastěji bankovní identitou, aplikací nebo kartičkou, a nakoupí si bez asistence prodavače, a to včetně samoobslužné pokladny a platby. Obchody tak ušetří nejenom na mzdách a energiích, ale také nabídnou možnost nakupovat i v pozdních hodinách.

Zavírání pošt ovlivnilo mnohé čtenáře

Šestině lidí chybí v bydlišti také pošta, dalších pět procent odpovídajících by ve svém okolí ocenilo i výdejní místa a boxy. Mnohých čtenářů se dotklo také zavírání pošt.

Před více než rokem Česká pošta uzavřela celkem 300 poboček po celé republice. Více než 16 procent odpovídajících o svou nejbližší pobočku přišlo, dalších zhruba sedmnácti procent dotazovaných se zavírání dotklo v podobě delších čekacích dob na pobočce nebo kratší otevírací doby.

Podle generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána v letošním roce není další zavírání poboček v plánu. Česká pošta si tak i nadále udrží 2900 poboček. „Před rušením jsme měli velmi dobré predikce a analýzy, které ukázaly, že když budeme redukovat pobočky ve velkých městech, neudělá nám to s obsluhou klienta zásadní problém, což se potvrdilo a za to jsme velmi rádi,” okomentoval situaci v červnovém dílu podcastu Téma Deníku.cz.

Co se týče venkova, tam by Štěpán rád viděl poštu Partner. „Venkov rovná se pošta Partner. To znamená, že poštu s jednou nebo maximálně dvěma přepážkami na venkově bychom chtěli překlopit do partnerského režimu. Pak se dostáváme asi k počtu 1500 poboček v tomto režimu,“ nastínil.