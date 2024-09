Čtenáře nejvíce trápí dlouhé čekací lhůty na vyšetření a operace. Vyplývá to z velké ankety Deníku. Ilustrační foto.

Přestože lidé volají po větší pozornosti a investicích do zdravotnictví, téměř dvě třetiny z nich jsou s lékařskou péčí ve svém kraji spokojeny. Mají však své výhrady. Vyplývá to z velké ankety Deníku, do které se mezi 18. červencem a 22. srpnem zapojilo 4381 lidí.

Nemocniční péče nejméně vyhovuje čtenářům z Karlovarského (43 %) a Ústeckého (34 %) kraje, naopak nejméně nespokojených je v Jihočeském kraji (17 %). Spokojenější jsou také lidé v Praze a krajských městech nebo odpovídající nad 70 let.

Stejně jako v roce 2020 čtenáře nejvíc trápí dlouhé čekací lhůty na vyšetření a operace. Zatímco před čtyřmi lety si na dlouhé čekání stěžovala asi třetina lidí, letos je to již více než polovina. Podle mluvčího České lékařské komory (ČLK) Michala Sojky za dlouhé čekací lhůty může především nedostatek personálu. „Problémem pro personál jsou i regulace, kdy část jeho práce není zaplacená, takže lékaři od určité doby pracují zadarmo,“ sdělil Sojka.

Změny v odměňování se snaží docílit komora a odbory, které vyzvaly lékaře k podání výpovědi z přesčasových hodin.

Podle aktuálního mezinárodního průzkumu STADA Health Report 2024 má 40 procent Čechů problém získat termín u lékaře. V rámci Evropy je nespokojených průměrně ještě o čtrnáct procent víc.

Chybí lidem v krajích pošta? Sportovní vyžití? Zlepšila se životní úroveň za poslední čtyři roky? Co by změnili v místních nemocnicích? Podívejte se, co občany před krajskými a senátními volbami trápí. Články, které vznikly z výsledků unikátní ankety Deníku, najdete postupně ZDE.

Oproti roku 2020 čtenářům Deníku méně vadí zastaralost zdravotnických zařízení nebo úroveň péče o pacienty. Naopak každý sedmý si v letošním roce stěžoval na chování lékaře. Podle Sojky by mezi personálem a pacienty měl panovat vzájemný respekt a slušnost. V případě nespokojenosti s poskytovanými zdravotnickými službami má však člověk možnost se bránit.

Nejběžněji se nespokojenci obrací na poskytovatele zdravotních služeb, například nemocnice nebo polikliniky. Právě tyto stížnosti podávají lidé nespokojení s komunikací, s kvalitou zdravotní péče nebo s jídlem, hlukem či jinými nevhodnými podmínkami během hospitalizace. Pokud se však člověk domnívá, že lékař postupoval neodborně nebo jednal neeticky, může podat stížnost na jeho jednání k orgánům lékařské komory.

Čtenáři touží po vylepšení veřejné dopravy

Další část ankety Deníku se věnovala dopravě. Tu veřejnou by si ve svém bydlišti přála posílit téměř polovina čtenářů. Po vylepšení dopravy touží zejména obyvatelé menších sídel. Čtyři z deseti obyvatel vesnic by uvítali posílení linkové autobusové dopravy, obyvatelé krajských a okresních měst zase městské hromadné dopravy. Nejklíčovější je pro respondenty návaznost spojů a jejich četnost, šestnáct procent si pak myslí, že by měl kraj zajistit i nízkou cenu spojů. Až u pětiny okresů v Česku však na přelomu roku jízdné v hromadné dopravě zdražilo.

Podle dat Sdružení dopravních podniků České republiky městskou hromadnou dopravu využívá stále více lidí. V loňském roce dvaadvacet členských dopravních podniků přepravilo asi 1,9 miliardy cestujících a najelo 323 milionů vozových kilometrů. „Jsme velmi rádi, že se cestující vrací do městské hromadné dopravy. Naše členské dopravní podniky pokračují v modernizaci vozového parku a zlepšování služeb pro cestující, aby byla MHD stále atraktivnější alternativou k individuální automobilové dopravě,“ řekl předseda sdružení Tomáš Pelikán.

Lidi trápí také stav silnic. „U nás silnice sice dobře staví a obnovují, ale špatně udržují,“ okomentoval situaci Michal Drábek z Dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Za podprůměrné označila české silnice více než třetina čtenářů, v mizerném stavu jsou podle osmadvaceti procent.

Že jsou silnice ve velmi dobrém stavu si myslí pouze tři procenta odpovídajících. Jihočeský kraj je přitom jediný, ve kterém více než polovina jeho obyvatel hodnotí stav silnic jako velmi dobrý nebo dostatečný. Nejhorší stav silnic čtenáři pozorují v Ústeckém a Pardubickém kraji.