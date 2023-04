Bezmála rok už se Češi potýkají s bezprecedentní válečnou drahotou a většina z nich začala šetřit. Ne ale na všem, jak dokládá velká anketa Deníku.

Relativně vysoký podíl respondentů si u kadeřníka či u zubaře dopřává péči bez omezení. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Ještě před dvěma roky byl zvyklý chodit do hospody na oběd každý všední den. To už je minulost. S tím, jak ceny letěly nahoru, si Zdeněk Řehák ze severočeského Chomutova bere do práce vydatnou svačinu. „Před rokem jsem to omezil a teď už jdu na oběd nejvýš třikrát čtyřikrát do měsíce. Šetřím si to na něco, co mi hodně chutná a doma si to neuvařím. Třeba bramboráčky s masovou směsí,“ řekl nedávno Deníku.

Podobně by svoji stávající realitu asi popsali i další lidé, kteří se v posledním roce musejí popasovat s nebývalou drahotou. Meziroční růst cen o více než 16 procent zasáhl všechny. A každý tomu čelí jinak. Ukázalo se to i ve velké anketě Deníku, v níž na otázky spojené s každodenními úsporami odpovědělo přes tři a půl tisíce lidí.

Doma a levně

Kde aktuálně šetříme nejvíce? Třeba v úvodu zmiňovaných hospodách. Konkrétně třetina lidí uvádí, že do hospod přestala chodit zcela a čtvrtina chodí méně. Další pak šetří při nákupech potravin. Paradoxně na těch zdravějších, jako je ovoce či zelenina.

„Výsledky naší velké ankety ukazují, že současná situace lidi opravdu přiměla šetřit. Bohužel mnozí si odepřou spíš zeleninu či ovoce než alkohol, cukrovinky a uzeniny,“ uvedl vedoucí datového oddělení Deníku Michal Janko.

Velký je podíl lidí, kteří spoří na energiích, především tím, že snížili teplotu vytápění. I po tomto zásahu ale platí až o dva tisíce korun vyšší zálohy než před rokem.

Více za zdraví

Na druhou stranu se ale nenaplnily některé černé scénáře. Především ceny benzínu a nafty se už dostaly na předválečnou úroveň a lidé jsou stále ochotni připlatit si za krásu a především za zdraví.

Zdroj: Deník„Zřejmě není tak zle, což dokládá i relativně vysoký podíl těch, kteří si třeba u kadeřníka nebo u zubaře dopřejí péči bez omezení,“ pokračoval Janko. Třetina odpověděla, že za lepší plombu si klidně připlatí i více než tisíc korun.

Úsměvné je pak zjištění, že národ pivařů je nyní ochoten dávat za jeden půllitr točeného moku maximálně 40 korun. V Praze či krajských městech by se za takovou sumu napili už málokde.

Víte, kolik korun vám ušetří odmrazení ledničky, vaření se správným hrncem či sprchování?