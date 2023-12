Příprava štědrovečerní večeře se letos zase trochu prodraží. Potvrzují to čísla statistiků, která analyzoval datový tým Deníku. Oproti minulému roku sice výrazně zlevnila vejce, dokonce o 28 procent, a také olej o 15 procent, naopak si však lidé připlatí za brambory. Tato základní surovina pro salát zdražila dokonce o 29 procent.

Smažený kapr s bramborovým salátem - tradiční česká štědrovečerní večeře | Foto: ČTK/Alexandr Janovský

A dražší jsou i další druhy zeleniny, které v bramborovém salátu obvykle nechybí – mrkev o 20 procent a cibule o 14 procent. O trochu hlouběji než loni musí sáhnout do peněženky i ti, kteří si nedovedou Vánoce představit bez vůně smaženého kapra.

Kliknutím na obrázek grafiku zvětšíte.Zdroj: Deník

Zemědělci tvrdí, že se na zdražování potravin nepodílejí. „Například letos v říjnu prodávali tříděná vejce za 2,6 koruny za kus, zatímco na pultech stálo jedno vejce čtyři koruny a více,“ uvedl prezident Agrární komory Jan Doležal. Za kilo brambor si počítali necelých devět korun, v obchodech se ale prodával za dvacetikorunu. Do konečných cen se totiž promítají například i náklady na skladování, na obaly a také obchodní přirážka řetězců.

Podle kuchaře Romana Vaňka ani při stoupající ceně surovin o Vánocích lidé na úsporná opatření obvykle příliš nemyslí. A to i ti, kteří se jindy třeba spokojí i s potravinami horší kvality. „Nepředpokládám, že by si někdo v takhle významné dny doma šetřil ‚na pupíku‘,“ řekl Vaněk, který má s vařením obdobných jídel bohaté zkušenosti.

Právě podobným pokrmům zasvětil svou knihu nazvanou Sváteční, v níž nechybí ani recepty na bramborový salát a smaženého kapra. Vaněk potvrzuje, že právě recept na bramborový salát bývá mnohdy jablkem sváru při kulinářských debatách.

Proč právě ten? „Protože každá rodina má ve věci bramborového salátu svou vlastní tradici, ze které nedokáže slevit a přes to nejede vlak,“ vysvětlil kuchař.

Na otázku, co do bramborového salátu patří a co ne, přitom odpovídá smířlivě. „Ať si ho dělá každý tak, jak chce,“ připouští.

Zbytečné jsou podle něj věčné boje například o to, zda se do něj smí přidat salám, anebo ne. Protože, jak už název pokrmu napovídá, tím klíčovým jsou v něm brambory. Pevné, lojovité a zejména nesmí být naklíčené. „Skvělé jsou keřkovské rohlíčky,“ napovídá Vaněk.

Druhým stupněm na cestě k ideálnímu bramborovému salátu případně mohou být správně připravená vejce. Nestačí je jenom hodit do hrnce, vyplatí se postup bezmála alchymistický: vařit je 12 minut v páře. Nejenže se při tom lépe měří přesný čas vaření, ale vajíčka jdou potom navíc snáze loupat. „Funguje to ale jen, když se přesně dodrží recept a vajíčka budou stará alespoň čtyři dny po snášce,“ podotkl Vaněk.

A jaký fígl je potřeba pro správnou přípravu smaženého kapra? Možná by to tipoval málokdo, ale je jím takový detail, jako vhodně připravená strouhanka. Neměla by být nastrouhána z různě starého pečiva, hlavně ne z rohlíků uleželých třeba dva měsíce. Použité pečivo by mělo být stejně staré, opomenout to se může projevit na horší výsledné barvě i chuti pokrmu. „Strouhanka je velká věc, o které by se daly popsat spousty odborných statí,“ dodal Vaněk.