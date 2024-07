Podle Českého statistického úřadu výdaje za nealkoholické nápoje a potraviny dlouhodobě tvoří téměř pětinu všech výdajů domácností. V roce 2022 za potraviny domácnosti zaplatily měsíčně v průměru kolem dvou a půl tisíc korun, za alkoholické nápoje zhruba tři stovky a za nealkoholické nápoje asi 250 korun.

Největší část výdajů pak Češi utratili za maso. Zatímco v Česku za kilo kuřecích prsou bez kosti a kůže nakupující zaplatí v průměru asi 190 korun, v Polsku ušetří v přepočtu asi padesátikorunu. Levnější maso je také na Slovensku, dražší pak v Rakousku a nejdražší kuřecí prsa seženou nakupující v Německu. Za kilo utratí stojí necelých 380 korun.

Mezi faktory, které ovlivňují ceny u nás i v okolních státech, patří podle hlavního ekonoma Trinity bank Lukáše Kovandy například výše daně z přidané hodnoty (DPH) nebo konkurence. „Rozdělení mezi více hráčů způsobuje konkurenční tlak, který tlačí ceny dolů. Prodejci se v zahraničí předhánějí intenzivněji než v Česku, aby oslovili zákazníka,“ vysvětlil Kovanda.

Dodal, že v Česku je konkurence nižší, neboť dvě největší skupiny řetězců vlastní více než polovinu trhu.

Časté výlety za nákupy Češi loni podnikali například do Polska, a to i v případě, že nebydleli v pohraničí. Od období covidové pandemie a vysokého růstu inflace tam totiž na některé potraviny, jako jsou mléčné výrobky, maso nebo zelenina, platilo kompenzační opatření, které zavedlo nulovou daň z přidané hodnoty. Opatření Poláci několikrát prodloužili, naposledy v prosinci loňského roku.

Podle Kovandy se v tomto období jednalo o nebývale výhodný čas k nakupování. Kromě nulové daně se na výhodnosti nákupů podepsal i faktor nadcházejících parlamentních voleb a velmi silná koruna vůči polskému zlotému. „Zejména pro lidi z pohraničí se však stále vyplácí jezdit na nákupy potravin, pohonných hmot, nábytku nebo třeba oblečení za polské hranice,“ dodal Kovanda.

Pozor na etikety

Podle mluvčí potravinářské komory Heleny Kavanové by si při nákupu v zahraničí Češi měli dávat pozor především na etikety. „Problém je, že etikety nejsou v českém jazyce, nakupující by tak měli dávat větší pozor, aby nezkonzumovali něco, co nechtějí, například různé alergeny,“ přiblížila Kavanová.

Kromě nakupování v zahraničí lidé také mohou ušetřit plánováním jídelníčku, kupováním sezónních potravin nebo nakupováním podle seznamu. Ušetřit lze i vařením. „Všechny polotovary, zpracované potraviny nebo hotová jídla jsou vždy dražší, než když si lidé vaří ze základních surovin,“ uvedla Kavanová.