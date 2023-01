Češi více vydělávají, mají vyšší důchody a žijí déle. To platilo před 30 lety, kdy se obě části bývalého Československa vydaly každá vlastní cestou, a platí to i dnes. V některých ukazatelích se rozdíly dokonce prohlubují.

Před 30 lety se Češi a Slováci probudili v jiném státu. Na hranici šlo o problém

Patří mezi ně například výkonnost ekonomiky měřená hrubým domácím produktem. Zatímco na začátku tisíciletí se zdálo, že Slovensko bude brzy stejně bohaté jako Česko, v posledních letech se Praha začala Bratislavě opět vzdalovat.

„V letech 2001 až 2013 byl růst HDP na Slovensku vyšší než v ČR a Slovensko českou ekonomiku dohánělo,“ komentuje čísla Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Konec přibližování

Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank, stály za tehdejším rozmachem Slovenska úspěšné reformy, které prováděla vláda Mikuláše Dzurindy s vidinou přijetí eura. „Po vlastním přijetí jednotné měny na Slovensku mu však už Česko svým ekonomickým výkonem opět utíká,“ podotýká Kovanda.

Slovensku utíká i zbytek Evropy. Ještě před sedmi lety dosahoval jeho HDP téměř 80 procent průměru Evropské unie, nyní je to pouze 69 procent. Česko je na 92 procentech.

Podle Mateje Horňáka a Márie Valachyové ze Slovenské spořitelny brzdí východní sousedy zejména nízké investice do vědy a výzkumu (0,9 procenta HDP oproti 2 procentům v Česku), klesající kvalita vzdělávání a vyšší nezaměstnanost.

Magda Vášáryová: Válka mezi Čechy a Slováky nehrozila. Rozdělení nás oslabilo

Čechy může ve srovnání se Slováky těšit také vyhlídka na delší život ve zdraví. Novorozené Češky čeká v průměru 62,5 roku života bez vážnějších zdravotních komplikací, Slovenky jen 57 let. V případě českých a slovenských mužů jsou obě hodnoty o rok a půl menší.

Přesto mohou Češi Slovákům i něco závidět. Je to například o něco nižší inflace, výrazně levnější hypotéky nebo celkově mladší populace a příznivější věková struktura.

Otázka, zda bylo rozdělení federace správné, dodnes českou i slovenskou společnost polarizuje. „Udržení společné republiky by přineslo nějaké ‚úspory z rozsahu‘ a ČSFR by byla větším hráčem v globálním světě, na druhé straně by možná nacionalistické napětí vytvářelo tolik škod, že by to vyvážilo pozitiva,“ přemítá Martin Vlachynský, analytik bratislavského institutu INESS.