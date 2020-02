Smrtícím koronavirem už se nakazily desítky tisíc lidí. K pátečnímu ránu se toto číslo vyšplhalo až ke třiceti tisícům. To je skoro trojnásobný počet pacientů, než kolik zdravotníci napočítali u příbuzných virů SARS a MERS dohromady.

Koronavirus ala zabíjí méně. Z dosavadních údajů vyplývá, že nákaze podlehnou "jen" asi dvě procenta pacientů. Přitom u SARS to bylo deset procent a u MERS dokonce 34 procent. Vyplývá to z údajů Světové zdravotnické organizace.

Co ještě víme o koronaviru? "Jde o virus velmi podobný SARS - shoduje se s ním v osmdesáti procentech. Tím, že se nejprve utvářel na jedovatých hadech a netopýrech, ale získal i některé odlišnosti. Například inkubační doba je velmi široká - dva až čtrnáct dnů," shrnuje první poznatky o novém viru náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Doplnil, že toto onemocnění začíná podobnými příznaky jako chřipka, napáchá ale víc škody. Prozatím se zdá, že řádí především na asijském kontinentu.

Ostatně zmíněný SARS v roce 2002 a 2003 zasáhl podobné země jako nynější koronavirus.

Pokud jde o úmrtnost, tak nejnebezpečnější ze všech zmíněných virů je MERS. Ten je navíc stále aktivní. Podléhá mu zhruba každý třetí nakažený. Zabíjí především obyvatele Blízkého východu. Výrazně ale zasáhl i Jižní Koreu.

Nákaza virů SARS a MERS se Česku v minulosti vyhnula. Stejně to prozatím vypadá i s čínským koronavirem. Všichni Češi, kteří se doposud nechali na koronavirus otestovat, měli své výsledky negativní. Bylo jich zhruba pět desítek. Virus se neprokázal ani u pětice Čechů, kteří o víkendu přiletěli ze samého ohniska nákazy - Wu-chanu v Číně.

"Úmrtí na koronavirus jsou skutečně prozatím vázaná hlavně na Čínu. Tam je situace opravdu velmi vážná," říká k tomu Prymula. Pokud by se koronavirus začal šířil se stejným tempem a silou také mimo Asii, napáchal by podle něj obrovské škody. Zemřelo by hodně lidí. "Týkalo by se to ale pravděpodobně jen méně rozvinutých zemí. Ukazuje se totiž, že systém v Číně epidemii nezvládl. Nemocným tam prakticky nebyla poskytnuta žádná pomoc - zdravotnická zařízení byla přetížená, takže mnoho lidí umíralo doma nebo přímo na ulici," doplňuje Prymula.

Pokud by se koronavirus dostal až do Česka, systém by si s ním poradil lépe. "Odhaduje se, že by zemřelo asi 0,6 procenta nakažených. Nikoliv dvě procenta, jako tomu je v Číně," uvedl Prymula.

Aktuálně tak u nás zabíjí především „běžná“ chřipka. Během letošní sezóny ji podlehlo již 14 lidí ze 76 pacientů, u kterých měla závažný průběh. Celkem v souvislosti s chřipkou umírají ročně až dva tisíce Čechů.

„Komplikace se v případě chřipky týkají převážně lidí, kteří mají nějaké další závažnější onemocnění,“ říká náměstek Prymula. „Na chřipku proto doporučujeme vakcínu hlavně chronicky nemocným lidem a seniorům.“