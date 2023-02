Ještě před třemi lety byl koronavirus a spolu s ním výrazy jako respirátor, PCR test či lockdown pro většinu Čechů něčím cizím a neznámým. Dnes má s tím, co přináší pandemie, osobní zkušenost prakticky každý.

Covid unikl z laboratoře, uvedli v tajném dokumentu vyšetřovatelé

Mnohé z těchto zážitků jsou dodnes stresující a bolestné. Více než 230 tisíc lidí skončilo s covidem-19 v nemocnici. A více než 42 tisíc obyvatel Česka zaplatilo cenu nejvyšší. Na milion Čechů tak připadají čtyři tisíce obětí koronaviru. To je deváté nejvyšší číslo na světě. Horší statistiku má z blízkých států pouze Maďarsko (4 890 úmrtí na milion obyvatel) a Bulharsko (5 634). Slovensko dosud zaznamenalo 3 723 obětí covidu-19 na milion obyvatel, Polsko méně než tři tisíce, Rakousko 2 444 a Německo „jen“ dva tisíce.

Téměř každý druhý

Ačkoli pandemie stále trvá, virus už dnes není zdaleka tak vražedný. Jednak zmutoval do méně smrtících variant, jednak českou populaci chrání více než 18,6 milionu podaných injekcí s vakcínou. Tuzemská populace je navíc značně promořená. V průběhu uplynulých tří let bylo zaznamenáno více než 4,6 milionu případů, tedy 44 nákaz na sto Čechů. Pro srovnání – v sousedním Polsku je to pouze 16 infekcí na sto obyvatel.

Největší kumulativní virovou nálož zakusilo Královéhradecko, Plzeňsko, Hlučínsko a Uherskohradišťsko. V mnoha obcích těchto regionů měl covid-19 přinejmenším každý druhý. V Hradci Králové připadá 52 případů na sto obyvatel. Mezi okresními městy vyčnívá Rychnov nad Kněžnou s 56 případy na sto občanů. A mezi menšími městy jsou to nedaleké Kvasiny s 63 případy.

Hodně úmrtí, málo nákaz

Naopak nejméně promořené jsou některé odlehlejší příhraniční oblasti, jako je Jesenicko, Znojemsko či Českokrumlovsko. V Bruntálu hygienici zaznamenali pouze 33 případů na sto obyvatel. Na první pohled paradoxně patří mezi tyto regiony i Karlovarský kraj, kde přitom byla situace na začátku roku 2021 kritická.

Šíření covidu v Česku už nebude trestným činem. Odborníci změnu vítají

„Chebsko a Sokolovsko si zažily to nejhorší z covidové pandemie, co postihlo Evropu. Virus tam dosáhl největších obětí na lidských životech s příchodem varianty Alfa, předtím označované jako britské. Nadúmrtnost byla v těchto místech obrovská. Tím ale nedošlo k tak masivnímu promoření populace,“ vysvětlil epidemiolog Rastislav Maďar. Lidé s těžkým průběhem zůstávali více izolováni doma nebo v nemocnici, čímž se šíření nákazy omezilo.