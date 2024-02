V pátek to budou přesně čtyři roky od potvrzení prvních nakažených nemocí covid-19 v Česku. Od té doby bylo potvrzeno více než 4,75 milionu případů nemoci, z toho necelý půlmilion lidí se nakazil opakovaně.

Většina zaměstnanců tvrdí, že jim možnost home office zlepšila kvalitu života. | Foto: Shutterstock

Jen několik dní uběhlo od prvních potvrzených nakažených a Češi začali pociťovat strach ze šíření infekce. Už 11. března 2020 byly uzavřeny školy, o den později došlo k vyhlášení nouzového stavu, při kterém se uzavřely například kluby a posilovny, kratší otevírací dobu měly také hospody. O pár dní později se na tvářích začaly objevovat také roušky, nejdřív domácí látkové, pak i lékařské.

Při postupném rozvolňování však sílil covid i proticovidová opatření - v říjnu 2020 se nesmělo setkat více než šest lidí, v březnu 2021 dokonce lidé nesměli opustit svůj okres.

Jednou z hlavních zbraní boje proti pandemii se stalo očkování, které se rozběhlo na přelomu let 2020 a 2021. Celkově lékaři naočkovali 19 milionů vakcín. Očkování stále probíhá, od podzimu 2023 doporučuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přeočkování vakcínami na nové typy viru zejména pro osoby starší 60 let, chronicky nemocné a další rizikové skupiny. „Bez ohledu na počet předchozích dávek je vhodné se nechat očkovat jednou dávkou té upravené adaptované vakcíny, která by měla reflektovat nové kmeny,“ uvedl Válek.

Práce z domova jako přetrvávající trend

Jednou z věcí, které covidová pandemie přinesla do všeobecného povědomí, byla práce z domova neboli home office. Podle Eurostatu v roce 2019 pravidelně pracovalo na dálku pouze pět Čechů ze sta. Občas si home office vzalo dalších pět procent zaměstnanců. S první vlnou pandemie pracovalo z pohodlí a bezpečí domova více než třetina zaměstnaných.

Home office je i po uplynutí pandemie žádaný. Podle společnosti poskytující zaměstnanecké benefity Pluxee (dříve Sodexo Benefity) chce čtvrtina zaměstnavatelů v letošním roce navyšovat nebo zavádět možnost práce z domova. Snižovat nebo rušit home office plánuje desetina zaměstnávajících.

V loňském roce mělo možnost práce z domova devatenáct procent zaměstnanců, více než sedmnáct procent ji také využilo. Podle HR ředitelky Pluxee Martiny Machové zaměstnavatelé často považují home office za pracovní benefit, u zaměstnanců se v dnešní době však jedná o samozřejmost. „Předpokládáme, že většina firem zůstane u takzvaného hybridního režimu a bude střídat práci v kancelářích a z domova,“ přiblížila Machová.

Spokojenější při práci z domu bývají introverti, extrovertům se naopak lépe pracuje v kanceláři, kde mají více podnětů. Podle Machové mezi největší výhody práce na dálku patří například úspora času nebo lepší rovnováha mezi pracovním a osobním životem. „Lidé ušetří čas dojížděním, ten potom mohou věnovat sobě, svým koníčkům nebo rodině. Nevýhodou pak může být nedostatek sociálního kontaktu, izolovanost, náročnější sdílení informací a nové výzvy v řízení týmů na dálku,“ komentovala.