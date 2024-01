Děti se virtuálně víc učí i baví. Do digitálního prostoru je posunul covid

K životu současných dětí neodmyslitelně patří digitální technologie. S tím, jak se rychle rozvíjejí a šíří, přitom na něj mají stále větší vliv. Dětem se tak mění nejen způsob trávení volného času, ale i to, kde hledají informace do školy nebo jak o škole komunikují se spolužáky. Na to, jak čeští náctiletí využívají digitální technologie, se zaměřila datová redakce Deníku.

Elektronické komunikaci s kamarády se každý den věnuje téměř sedm z deseti školáků ve věku 12 a 13 let, více než 90 procent pak alespoň jednou týdně. | Foto: Shutterstock