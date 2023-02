Soužití plné fyzických i psychických útrap zažila žena z Ústecka. Její 28letý partner, s nímž žila ve společné domácnosti, se k ní choval jako tyran. Pálil ji cigaretou, nutil ji hodiny sedět polonahou v koutě. Policie nakonec násilníka zadržela a soud ho poslal do vazby. „Muž ji bil pěstmi do obličeje a do různých částí těla, típal o ni cigaretu a kousal. Ale týral ji i psychicky. Různými vulgárními urážkami a například několikahodinovým sezením v koutě ve spodním prádle,“ popsala teror policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.