Se začátkem letních prázdnin vyrazí jako každý rok na dovolenou do zahraničí stovky tisíc Čechů. Kolik bude letos cesta do nejoblíbenějších dovolenkových lokalit stát, zjišťovala datová redakce Deníku.

Cesta do Chorvatska autem poprvé bez hranic. Reportéři Deníku vyzkoušeli delší trasu přes Bratislavu, Maďarsko, Záhřeb až do Zadaru a Šibeniku. Zhruba tisíc kilometrů. Z Jadranu se pak vraceli přes Slovinsko a Rakousko. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Při cestě autem z Prahy do Splitu zaplatí cestovatelé za pohonné hmoty a mýto při průměrné spotřebě 7 litrů paliva na 100 kilometrů asi 4150 korun. Oproti loňskému roku tak ušetří téměř tisícovku. Cesta do Benátek je levnější zhruba o sedm stovek. Důvodem jsou především levnější pohonné hmoty – loni byla průměrná cena paliv 48 korun za litr, letos jen 35.

Cesta do Chorvatska: Jízda na Šibenik byla bez kolon, pozor ale na rychlost

Další náklady představuje pro motoristy pojištění, které sice není povinné, ale v případě technického problému či nehody může ušetřit spoustu problémů. „V zahraničí jsou náklady v případě problému pochopitelně vyšší,“ konstatoval vedoucí Odboru public relations pojišťovny Kooperativa říká Marek Vích.

Například odtah osobního automobilu z Budapešti do Chomutova podle něj přijde na 33 tisíc korun, obytného vozu z Milána do Teplic na 72 tisíc. V neposlední řadě je třeba myslet také na parkování v místě pobytu a jeho cenu.

Vlakem či autobusem

Ne každý ovšem auto vlastní nebo chce sedět za volantem mnoho hodin při cestě k moři. Takový cestovatel může k dopravě do vysněné destinace využít i autobusových nebo vlakových spojů a většinou tím i ušetří. Regiojet letos vypravuje své žluté vlaky do chorvatské Rijeky třikrát týdně. Cesta z Prahy pro dvě osoby začíná na 1280 korunách, což je zhruba polovina nákladů, kterou zaplatí za stejnou trasu motoristé za pohonné hmoty a mýto. K tomu je ovšem potřeba připočíst i cenu za lůžko, pokud nechce cestující trávit celou dobu na sedačce.

K moři vlakem? Dopravci letos připravili na léto speciální nabídky. Podívejte se

České dráhy přímé spoje do jižní Evropy nenabízejí, jejich přímé vlaky ale jezdí například na sever k Baltskému moři. „Sezónní noční vlaky jezdí z Bohumína do několika destinací v Polsku,” upřesnil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Také cena jízdenky na žlutý autobus pro dvě osoby za cestu z Prahy do Splitu může být zhruba poloviční oproti nákladům na mýto a pohonné hmoty. O několik stovek levnější než vlastní auto jsou i zelené autobusy společnosti Flixbus z Brna do Bašky nebo z Prahy do Gdyně. Nespornou nevýhodou je na druhou stranu doba jízdy, která je v případě autobusů či vlaků zpravidla o několik hodin delší než jízda autem.

Cestou to jen začíná

Ačkoliv cesta k moři od loňska zlevnila, v letoviscích samotných si Češi spíše připlatí. Po započtení inflace a změny kurzu místní měny vůči koruně je pro Čechy například v Chorvatsku o čtyři procenta dráž než v loňském roce. Největší nárůst cen je patrný v zemích visegradské čtyřky, v Polsku o 14 procent a v Maďarsku dokonce o 27 procent.