Prázdniny a doba dovolených jsou za dveřmi. Mnozí lidé pojedou užívat volno v létě hned několikrát a na více míst. Podle průzkumu bude téměř 60 procent Čechů poznávat krásy tuzemska. Deník dále zjišťoval, které zahraniční a exotické destinace je aktuálně lákají nejvíc.

Dovolenou u moře si každoročně dopřávají statisíce Čechů. Nejraději míří do Chorvatska, Itálie nebo Řecka. Potvrdil to i průzkum MNForce pro Deník. Do země na Jadranu se chystá zhruba každý sedmý dotazovaný.

Podobně hovoří cestovní kanceláře. „Zájem o Chorvatsko je srovnatelný nebo i vyšší než loni,“ potvrdila Lenka Laus z cestovní kanceláře Travel Family.

Téměř každý desátý oslovený pak v létě zamíří do Itálie a na Slovensko. V oblíbenosti podle průzkumu následuje Řecko, Španělsko, Bulharsko a Turecko. Téměř 60 procent Čechů plánuje mimo jiné dovolenou v Česku. Mnozí v kombinaci s cestou do zahraničí. Zhruba dva ze tří respondentů uvedli, že pojedou po vlastní ose.

Větší oblíbenost Itálie hlásí společnost Slevomat, která před pár dny začala s prodejem last minute nabídek letních dovolených v zahraničí. Zatímco loni zákazníci nejvíce vyhledávali pobyt u Jadranu nebo v Severní Africe, letos se zvedá zájem Čechů o Itálii, Rakousko a Bulharsko. „Dovolených v Itálii se dokonce prodává dvacetkrát více než před pandemií. Nicméně Chorvatsko si hodně Čechů nenechá ujít ani letos,“ zmínil ředitel Slevomatu Matěj Dvorský.

Jak dodal, Itálie kromě moře nabízí také únik do hor, kde je chladněji. „Během letních vln veder to lidé stoprocentně ocení,“ doplnil Dvorský. Rakousko zase mnoho Čechů láká svou blízkostí a širokou nabídkou outdoorových aktivit. Na oblíbenosti stoupají třeba ferraty nebo cyklistika v horách. Také Chorvatsko ale letos víc propaguje výlety z pláží do vnitrozemí, za přírodou, gastronomií nebo aktivní dovolenou.

Cestujeme více, ukazují také data portálu Letuška.cz. V květnu zaznamenal oproti loňskému roku desetiprocentní nárůst prodeje letenek. Podle zástupců portálu se Češi s chutí vydávají na cesty za letní relaxací u moře, ale zřejmě v závislosti na horku rostou také prodeje letenek do chladnějších oblastí Evropy. Mezi nejžádanější destinace patří nyní Chorvatsko, Bulharsko, exotické Maledivy, americké město Los Angeles, ale i norský Bergen. U polského Gdaňsku evidují čtyřnásobně vyšší zájem.

Zástupci portálu pozorují i trend individuálního cestování. Lidé vyrážejí sami i do klasických dovolenkových destinací. „Do Splitu se chystá na vlastní pěst o desetinu více cestujících než loni, do Sofie o 16 procent a do Burgasu dokonce o pětinu," uvedl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Vedle Chorvatska a Bulharska se Češi zajímají dále o Maltu, Španělsko a Portugalsko.

Mezi nejoblíbenější destinace s leteckou dopravou zejména u rodin patří i Egypt a Tunisko. „U Tuniska tomu nahrává velmi výhodná cena, písčité pláže a hotely se zázemím pro malé cestovatele, ať už na tuniské pevnině nebo na ostrově Djerba,“ sdělila mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Z průzkumu Holiday Barometr, provedeného v jednadvaceti zemích Evropy, Severní Ameriky, Asie, Středního východu a Oceánie pro společnost Europ Assistance vyplývá, že Češi hodlají letos utratit za dovolenou nejméně peněz ze sledovaných zemí. Mají také nejmenší zájem o turisticky neznámé destinace a raději se vrací na už navštívená místa.

Zdroj: Deník„Vliv inflace na plánování dovolené potvrdilo při průzkumu 23 procent Čechů, dalších 33 procent nicméně připustilo, že inflace jejich rozhodování ovlivnit mohla,“ informoval obchodní a marketingový ředitel Europ Assistance Lukáš Soural.

Při výběru místa dovolené jsou Češi nejkonzervativnější ze všech sledovaných zemí. Více než polovina oslovených Čechů, největší podíl obyvatel sledovaných evropských zemí, uvedla jako motivaci pro volbu destinace dobrou zkušenost z předchozího pobytu.