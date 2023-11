Ne každému vyhovuje české zimní počasí, a tak stále více lidí vyráží v zimě na dovolenou do teplých krajin. Na to, kam létají Češi za teplem nejčastěji, se zaměřila datová redakce Deníku.

Dovolenkovým skokanem letošní sezóny je Srí Lanka, s nárůstem počtu prodaných letenek na více než desetinásobek oproti loňsku | Foto: Shutterstock

Podle údajů společnosti Kiwi.com, předního evropského prodejce letenek původem z Česka, létají Češi v zimě v posledních třech letech nejvíce do Španělska a do Itálie. Skokanem letošní sezóny je ale Srí Lanka s nárůstem počtu prodaných letenek na více než desetinásobek oproti loňsku. Počet prodaných letenek se přitom oproti loňskému roku zvýšil u naprosté většiny nejčastějších destinací.

Ke změnám dochází také na čele žebříčku nejoblíbenějších měst. Zatímco v zimní sezóně 2021/22 létali Češi nejčastěji do Říma a Vídně, loni do Londýna a Vídně a letos už je na prvním místě Londýn následovaný Římem a kanárským ostrovem Tenerife. Dále si v letošním žebříčku polepšil například thajský Bangkok nebo Funchal na Madeiře.

Individuální cestovatelé volí často ke svým cestám Evropu, případně jihovýchodní Asii, klienti cestovních kanceláří preferují v zimě zejména Egypt. Podle dat společnosti Invia právě tam míří v zimních měsících téměř čtvrtina jejich klientů. Další oblíbené lokality jsou Kanárské či Kapverdské ostrovy, případně vzdálenější exotické destinace, a to zejména ty, které jsou dostupné přímým letem.

Že může být přímé letecké spojení při volbě lokality důležité, si uvědomuje i pražské letiště, které nedávno oznámilo, že v rámci zimního letového řádu bude letos vypravovat přímé lety do 111 lokalit. To je téměř o čtvrtinu více než loni.

Češi ale nelétají jen z Prahy, část cestovatelů s českým pasem odbaví také na letištích v jiných zemích. „Dvě třetiny českých pasažérů začínají své cesty na letišti Václava Havla v Praze a zhruba čtvrtina ve Vídni. Třetí jsou s velkým odstupem Katovice, čtvrtý Krakov a pátá Bratislava, obě ale už s podíly kolem 2 procent,“ říká mediální zástupkyně prodejce letenek Kiwi.com Daniela Chovancová.

Nejslabší část roku

Dovolené v zimě jsou u Čechů sice oblíbené a prodeje letenek i zájezdů na toto období rostou, stále se však jedná z hlediska prodejů o nejslabší část roku. „V období prosinec až únor Češi podle našich dat létají nejméně, toto období tvoří kolem 15 až 20 procent,“ upřesňuje Chovancová.

Ceny letenek se v průběhu roku rychle mění, nejvyšší bývají v červenci. V zimě ceny stoupají v prosinci a naopak klesají v lednu, a to zejména ty na kratší a střední vzdálenosti do čtyř tisíc kilometrů.

Když už Češi vyrazí za teplem, zpravidla zůstávají v lokalitě více dní než v případě letních dovolených. „Délka pobytu je v létě nejčastěji 7 nebo 8 dní, v zimě je to 9 až 10 dní. Zimní dovolená tak bývá v průměru delší. Často je to proto, že se v zimě létá do vzdálenějších destinací,“ uzavírá mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.